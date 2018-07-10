小米上市首日破发 雷军：从低点开始未必不是好事

导读：对于上市首日“破发”，分析师指出，除大环境外，市场本身对小米也存在两大分歧，一是业绩，小米能否保持高增速；二是估值，究竟按硬件还是互联网公司。而这两点也将决定小米今后的走势。

本报记者 白杨 北京报道

7月9日上午9点30分，在600余人的见证下，雷军敲响了开市锣，也宣告创办近八年的小米正式在港交所挂牌上市，同时成为港股第一家“同股不同权”的创新试点。

小米当天的开盘价为16.6港元，较发行价17港元下跌2.35%。截至收盘，小米报收16.8港元/股，跌1.18%，振幅5.88%，最新市值为3759.19亿港元（约479亿美元）。

面对股票破发，雷军在上市现场回应称，短期股价不是最重要的，长期表现才是。小米IPO从低点开始，未必不是好事。

西南证券电子首席分析师陈杭在接受21世纪经济报道记者的采访时表示，小米破发其实是在预期之中，因为整个市场行情都比较差，所以小米此时上市，估值肯定也受到压制。

硬件OR互联网

4月30日，修订后的香港主板《上市规则》正式生效，这为小米的赴港上市铺平了道路，仅三天后，小米便向港交所递交了招股说明书。

按照港交所新规，小米的股东构成中被允许存在A类和B类两类股份股东，其中，A类股份每股有10票投票权，B类股份则只有1票。在此架构下，雷军持有股票的表决权将超过50%，为小米的实际控制人。

雷军对小米公司的定位，是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。但是，在小米2017年1146.25亿元的营收中，智能手机业务收入805.6亿元，占比70.3%，而IoT与生活消费产品、互联网服务及其他业务占比分别为20.5%、8.6%及0.6%。

手机业务的过高营收占比，也让外界觉得雷军口中的“小米是互联网公司”有些站不住脚。但是，雷军认为，小米身上有一个独一无二的特征，即小米是全球罕见的既能做硬件，也有深厚互联网基因，还是一家有电商基因的综合性企业。

为了去掉小米的“硬件公司”标签，雷军此前还承诺，小米每年整体硬件产品（包括智能手机、IoT及生活消费产品）的综合净利率不会超过5%，以此表明自己更看重互联网业务发展的决心。

在陈杭看来，硬件业务接下来仍然会是小米保持高增长的关键。“尽管手机市场增速开始放缓，但小米的超低价、超低毛利率、超高周转率的商业策略，在存量市场上会非常有效。”

除此之外，陈杭还认为，小米手机产品的商业模式也可以复制到生态链的产品，所以接下来生态链产品在各个品类，也大概率会保持高增长。同时，小米海外市场也已经开始发力，这些都将成为小米业绩增长的保障。

而对于小米公司到底值多少钱的问题，陈杭告诉记者，可以从三个角度来看小米，即商业模式、价值观和平台经济学，与之对应的标的公司则分别是苹果、好市多和亚马逊。

“这三个角度所对应的估值也有所不同，这同时也是小米发展的不同阶段。”在陈杭看来，“现在小米正处在脱离苹果公司的估值体系，往好市多的新零售方向发展，而离亚马逊还有一段距离。”

雷军的新征程

7月8日，雷军发布一封全员信，称创业至今，小米的历程是由勇气和信任支撑的奇迹。据其回忆，小米2010年4月6日成立时只有13名员工，除了他、林斌、黎万强和黄江吉等四名联合创始人之外，还有范典、刘新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆、李伟星、孙鹏和管颖智这9名创始团队成员。

现如今，这9位员工依然活跃在小米的各个重要岗位上。上市当天，有170多位小米员工来到了上市仪式现场，记者从小米内部获悉，这些人中，除了创始团队成员悉数到场外，剩下的名额则由工号前500的员工抽签来决定。

小米12号员工李伟星在接受21世纪经济报道记者采访时表示，8年前加入小米的时候，没有想到公司会发展成今天的规模，虽然当时也聊到了期权，但总觉得上市还很遥远。

“当初面试时雷总描绘公司未来，我觉得能达成10%就很厉害了，但现在，已经完成了不止10倍。”李伟星说，“他（雷军）平时没有太大架子，也经常跟我们一起沟通业务，2018年之前，只要没有其他安排，他每个月都会拿出两个半天跟我们一起开会。”

多位小米员工也向21世纪经济报道记者证实了雷军“劳模”的说法。“现在移动办公很方便，所以在不同的时间、不同的场景下，都能看到雷总勤奋的身影。有一次雷总去国外出差，看到行程感觉很夸张，晚上坐红眼航班，白天调研市场。”一位小米员工告诉记者。

八年前创办小米的时候，雷军已经实现财富自由，他还说小米是他创办的最后一家公司。雷军表示，世界会默默奖赏勤奋厚道的人。通过这些年的奋斗，小米公司实现了很多创举，而与之一起成长的员工，也将得到丰厚的回报。

据21世纪经济报道记者了解，截至6月14日，小米已经向超过7126名承受人（包括集团高管和其他雇员）授出了购股权及奖励，合计约25.12亿股。

雷军接受媒体采访时表示，小米上市是对我们奖赏的一部分，但这一切只是刚刚开始。可能十年后回顾今天的时候，大家会说，我终于看懂小米了。

（编辑：李清宇）