优信破发背后：二手车电商独角兽上市之殇

导读：优信急于上市，体现了二手车行业普遍面临的资金饥渴的现状，其上市融资的额度，不过是杯水车薪。

见习记者 左茂轩 北京报道

带着“二手车电商第一股”的身份赴美上市，优信在资本市场的表现并不乐观。

当地时间6月27日，优信以9美元/ADS的发行价正式登陆纳斯达克。上市当天，尽管优信开盘价为10.4美元/ADS，较发行价上涨15.5%，但开盘不到半小时，股价便持续走低跌破发行价，在触及8.16美元低点后开始回升，最终以9.67美元/ADS收盘。

4天后的7月2日，优信的收盘价跌破发行价，至8.15美元/ADS。并且，破发后股价继续下跌，截至美国东部时间7月6日下午4时，优信股价收盘价7.34美元，市值约为21.46亿美元（约合人民币142元）。与上市时约27亿美元的市值相比，短短数日，优信市值已经蒸发了近6亿美元。

希望通过上市解决资金焦虑的优信二手车，并未得偿所愿。“优信急于上市，体现了二手车行业普遍面临的资金饥渴的现状，其上市融资的额度，不过是杯水车薪。”7月6日，一位二手车业内人士告诉21世纪经济报道记者。

破发之殇

事实上，优信的破发并非没有预兆。

根据此前招股书内容，优信原计划发行3800万ADS，发行价区间为10.5美元至12.5美元，募资3.99亿美元—4.75亿美元。不过，优信最终的发行价为9美元，总股数从3800万股下调到2500万股募资金额约为2.25亿美元，远低于之前预想的4亿美元。

“目前并非上市的最佳时机，优信为了上市，牺牲了很大的代价。”有二手车电商业内人士告诉21世纪经济报道记者。

“烧钱”与“亏损”，是国内二手车电商的常态。但是，持续的亏损状态未让资本市场对其产生足够信心，也无法做强市值。优信在招股书中表示：“自2011年成立以来，我们并无盈利。而且运营产生负面现金流，未来可能会继续。”

从优信招股书披露近两年的财务数据，可以看到优信此刻面临的焦虑。

2017年优信营业收入为19.514亿元，同比增长136.7%。今年第一季度，营业收入为6.494亿元，较去年同期增长93.2%。

不过，与此同时，营业收入的增长并未改善优信的经营状况，亏损额反而在持续扩大。今年前三个月，优信净亏损为8.394亿元人民币，较去年同期的5.108亿元人民币继续扩大。优信2017年、2016年运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元，净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元。2017年，归属于股东的净亏损2017年为37.73亿元，2016年为17.75亿元。

出于对资金的饥渴，优信不得不选择“流血上市”。以优信近年来“烧钱”的速度来看，与去年27.48亿元的净亏损相比，通过IPO募集的2亿多美元资金，或许只够优信花1年。

优信最近一次公开融资情况要追溯到2017年1月。当时，优信对外宣布完成E轮5亿美元融资。据公开数据统计，从2011年到2017年1月，优信集团完成E轮共计10亿美元融资。不过，其主要竞争对手则均在近期获得了新一轮的融资。今年3月，瓜子二手车的母公司车好多集团宣布获得8亿美元C轮融资；4月，人人车宣布获得3亿美元投资。

“烧钱”的窟窿越来越大，也让资本市场对二手车电商的投资态度变得更加谨慎。对于二手车电商来说，持续通过一级市场进行大额融资的难度将越来越大。同时，另一个重要的新规不可忽视，今年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布实施，新规令资本市场此前充裕的资金面不断收缩。

上市后，优信在股市的表现，让人联想到去年登陆港股被称为“汽车新零售第一股”的“独角兽”易鑫集团。

去年11月16日，易鑫以7.7港元的发行价上市，当天以10港元收盘，市值飙升至627.63亿港元。但随后开始持续下跌，4天后跌破招股价。截至北京时间7月9日16时，易鑫股价为3.21港元，总市值仅为201.5亿港元，较上市时缩水三分之二。

事实上，从优信招股书披露的收入构成上看，优信的主要收入来源与易鑫极为类似。优信招股书显示，2C业务的收入占比为70%，其中交易收入只占20%，另外80%的来自金融收入。数据显示，2017年优信单车均价为9.1万元，单车收入为4138元，其中单车交易收入为811元，单车金融收入为3327元。

趋同的收入构成，让业内觉得优信在股市的表现会与易鑫相似。而各头部二手车电商的实际情况相差不大，也让优信的上市成为后来者IPO的参考。

“上市以后就看两年，要么做好业绩再增发，要么破罐破摔，不让后面的人上市。希望它能走好，这样行业也会更好。”有投资界人士告诉21世纪经济报道记者。

目前看来，国内的几家头部二手车电商还没有一家实现盈利，但这些独角兽的眼光是指向资本市场的。“优信的破发，或许会让一些二手车电商暂缓IPO的计划，继续尝试通过融资维持生存和业务扩张。”

行业将进入洗牌阶段

正如优信集团董事长兼CEO戴琨在纳斯达克敲钟前与国内媒体连线时所言，“上市对于公司发展来说，既是一个里程碑，同时也是一个新的起点。”

事实上，经过数年间几家头部电商间的厮杀之后，整个中国二手车电商行业正进入新的洗牌阶段。

过去几年，关于成交量和成交额谁是第一的问题，瓜子二手车、优信、人人车争论不休，甚至闹上法庭。

几年间，为在激烈的市场竞争中抢夺流量，这三家二手车电商投入巨额的广告费用。优信招股书显示，在2016年和2017年，优信用于销售及市场推广活动的费用分别为人民币7.935亿元及22.3亿元；今年前三月，用于销售及营销活动支出为6.331亿元人民币。此前，戴琨表示，今年优信用于广告的投入将约为13亿元。

从成立起，优信已先后邀请十余位明星担任代言人，今年年初，优信请来好莱坞影响莱昂纳多担任新代言人。“莱昂纳多的代言费用不低，比此前的代言人费用高出不少。”有优信内部人士告诉记者。

上市之后，优信面临的另一个压力是，必须及时向股民公布财务和经营状况。从另一个角度来看，这将改善二手车电商之间的“恶性”竞争。

“随着优信的上市，将加速这个行业的洗牌，对行业肯定是有好处的。”有业内人士告诉21世纪经济报道记者，要么继续壮大业务谋求IPO，要么被别的平台收并购，成为二手车行业发展的趋势。

中国汽车流通协会数据显示，2017年全国二手车全年交易量超过1240万辆，今年1—5月，全国二手车累计交易554.58万辆，市场月均同比增速超过10%。照目前的走势，全年二手车交易量有望突破1500万辆。

二手车电商正感受到市场的巨大潜力，但与此同时彼此间的“血拼”更加激烈。值得注意的是，今年来，国内出现了多起二手车电商行业间的并购案。

今年4月，大搜车完成了对车易拍100%的并购，但并未对外透露并购金额。6月6日，天天拍车宣布完成1亿美元D1轮融资，投资方是汽车互联网平台汽车之家。据悉汽车之家还有权利发起另外6500万美金的可转债投资。

“目前，二手车电商行业格局还未完全形成，但洗牌已经开始。优信上市之后，投资人更能看清行业的虚实。”一位国内头部二手车电商高层告诉记者。

作为重资产行业，二手车交易本身伴随着高额的成本和广告投入。现阶段，只有通过增值服务寻求新的利润增长点才能够缓解二手车电商的经营压力，让业绩更好看。

“二手车电商的初衷不一定想做这一块，但是最后发现可能只有在汽车金融这个维度能见到收入，特别是2C的消费分期。大部分电商现在应该还在投入期，很难去盈利，但是汽车金融起码能让大家看到收入的可能性。”第1车贷CEO郭超接受21世纪经济报道记者采访时表示。

（编辑：何芳）