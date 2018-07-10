P2P大潮退去 动真格的监管很有必要

一家之言

P2P大潮正在退去，裸泳者心绪复杂，诸多平台相继爆雷，动真格的监管非常必要。

前些年红极一时的P2P可能即将告别历史舞台，只是方式颇为令人不安。

继之前上海快鹿、中晋，南京钱宝等平台爆雷之后，善林、唐小僧、意隆、联璧沪上P2P四大金刚今年均已炸窝，规模合计2000亿元。而杭州警方这几天正紧急查办的牛板金等平台，2天爆雷500亿元，其他各地不一而足。冷冰冰的数字背后是一众投资者受焦灼。更为要紧的是，随着互联网金融行业的监管收紧，备案验收，各平台难以借新还旧，投资人开始恐慌，用户信心崩溃，这让少数朝规范运作转型中的P2P平台一样可能面临挤兑。P2P大潮正在退去，裸泳者心绪复杂。

多个P2P平台以高大上伊始，最终归于一地鸡毛。其中不乏认真按照P2P的本意，即个人对个人，点对点，将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群这种民间小额借贷模式的平台。但是限于创始人、从业者素质或股东方的泥沙俱下，囿于与正规金融机构判若云泥的风控措施，更多的P2P平台虚构借款标的以自融，叠加超高额利息从而最终落入庞氏骗局。甚至不少平台涉嫌新型传销骗局，将“45天投资翻倍，一年可获十倍收益”的标语打在官网首页（沃客，创始人小学文化程度），令人错愕。

顶级地标写字楼，美女业务员，明星代言，知名电视节目冠名，广告深入普通人每一个生活场景，各P2P无非标配或者高配。和房产中介的行业壁垒就是电动车加小西服一样，P2P大量招聘学历可疑、素质堪忧，喜欢自称“做金融”的业务员，喜好在朋友圈刷屏晒富，对收益率赞不绝口，对风险绝口不提。更为过分的是，这类公司善于躲避原一行三会多年来的监管沉淀，打地方政府金融部门的擦边球，用保理、租赁、小贷等相对容易获得的类金融牌照，用极小部分的真实业务来掩盖绝大部分的庞氏骗局，直至完全失控，高管投案。

2018年国务院大督查已经部署，严厉打击非法集资与金融诈骗是重中之重，应当说，以当前百姓的理财知识储备与理财特点喜好，动真格的监管是非常必要的。身处上海、杭州等大都市的客户都能接二连三地上当，其他城市的客户处境或许更糟糕。特别是很多中老年客户受骗后，晚年幸福毁于一旦。以上海为例，在《进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》颁布后，上海投资类公司已经全部暂停注册办理。《意见》中明确的 “谁引进、谁负责”的招商原则，让之前喜欢在陆家嘴高楼里守株待兔的不法P2P平台有成为丧家之犬之势，可谓捏到了源头防控的七寸。

那么，P2P平台究竟有无存在的必要？这是一个需要前提前置的问题。监管信息共享与协调机制的建立，统一准入门槛与设立条件、指标、罚则等，日常非现场监管与现场检查，跟踪产品兑付，建立黑白名单，定期警示或公示皆为P2P生存的前提。此外还有一个长远工作，那便是投资者教育的普及。与其事后同情或指责“花样”维权的P2P客户，不如事先有人站出来做投资者教育。投资者教育有如足球少年队、青年队所做的基础工作，社会理财认知大面积提升，上当才不会那么容易。客户正因为接触不到正规金融知识，才容易被鱼龙混杂的P2P所坑。其实，在一个无序、骗局多发的市场，其实特别适合有认真的人与公司，去做投资者教育这种认真的事情。非但积德积善，也极易赢得客户信任，从而最终赢得市场份额。

□蒋光祥（财经学评论人）