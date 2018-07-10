来源：北京商报

印度7.6亿美元比特币欺诈案件浮出水面

印度执政组织印度人民党被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局，涉案金额估计达到了7.63亿美元。根据印度本地媒体NDTV报道，古吉拉特邦的国大党已经要求印度最高法院进行干预，因为该党内一些工作人员声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的比特币骗局。

沙克希辛·高希尔是印度国大党发言人，他称涉案金额可能已超7.6亿美元，但当地记者却透露涉案金额高达120亿美元，相当于比特币总市值的10%。

目前，加密货币在印度仍然没有被认定为“合法货币”，但是诈骗活动却屡见不鲜。仅在2018年，印度加密货币欺诈案件的涉案金额就超过了1亿美元，如果加上本次案件，那么意味着今年上半年印度加密货币欺诈金额接近10亿美元——显然，印度政府实施加密货币禁令是有一定道理的。

今年6月，印度媒体报道了古吉拉特邦建筑师谢里什·巴特被勒索200比特币，当时加密货币交易平台Bitconnect就牵扯其中。因该案情节极重，印度犯罪调查部接管了此案。值得注意的是，印度媒体NDTV以支持国大党而闻名，而且由该党领导人间接拥有。