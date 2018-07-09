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李笑来宣布辞去雄岸基金管理合伙人 因与陈伟星争执

李笑来宣布辞去雄岸基金管理合伙人 因与陈伟星争执
2018年07月09日 23:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月9日晚间消息，李笑来在微博中宣布辞去雄岸基金管理合伙人职务。李笑来称，由于与陈伟星的争执，使得雄岸基金因为李笑来而受到了很多负面影响。

　　李笑来此前在朋友圈表示，已在一周前起诉陈伟星诽谤，相信陈伟星已经收到杭州互联网法庭的传票。

　　李笑来和陈伟星爆发多轮口水战。陈伟星先是爆料李笑来欠3万个比特币且涉赌。李笑来6月14日发表长文全面回击陈伟星，称其把正义当工具获私利，投资的XMX是空气，并称陈伟星诽谤。

　　据悉，雄岸基金成立于2018年，是一家全球区块链创新基金，由余杭区政府、未来科技城管委会与杭州暾澜投资管理有限公司共同出资（募集）设立。基金规模达100亿元人民币，其中政府引导基金出资达30%。

　　以下为李笑来微博全文：

　　由于 @陈伟星 的持续诬陷诽谤，使得雄岸基金因为李笑来而受到了很多负面影响。为了让杭州市政府更加快速更为顺利地持续推进区块链产业，带动中国的实体经济，@李笑来 宣布，辞去雄岸基金管理合伙人职务。感谢各位曾经支持雄岸基金的朋友，也预祝雄岸基金为中国的区块链产业发展做出更大更强的贡献！

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