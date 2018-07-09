要分拆独立IPO的腾讯音 靠版权能撑多久？

天价版权给腾讯音乐带来竞争力的同时，也成为悬在其头上的成本利剑。

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记者 / 闫丽娇 编辑 / 魏佳

7月8日，腾讯控股发布公告称，剥离其在线音乐娱乐业务，独立上市，腾讯音乐娱乐集团（以下简称腾讯音乐）赴美IPO。

公告显示，香港证券交易所已经确认了腾讯音乐分拆上市的建议，但具体的发售规模、价格范围和股东权利，目前尚不清楚。

腾讯音乐的优势在于版权的覆盖，靠着1700万首的最大曲库坐拥7亿活跃用户。但根据2017年的数据，腾讯音乐目前付费用户的转化率仍然较低。腾讯音乐也曾向媒体表示，付费业务的盈利占比并不是很高。

天价版权给腾讯音乐带来竞争力的同时，也成为悬在其头上的成本利剑。未来，如何扩大付费用户转化率，探索更丰富的盈利模式是腾讯音乐需要面对的问题。

腾讯音乐股东结构更适合分拆

今年3月，腾讯公司执行董事刘炽平曾解释过腾讯音乐有可能被分拆的原因。他表示，在分拆问题上，腾讯分拆的数目很少，腾讯音乐或是候选之一。原因是腾讯音乐在发展过程中进行了并购，股东结构更适合分拆。

腾讯音乐成立于2016年，根据公开信息，目前可知的主要股东有腾讯和总部位于瑞典斯德哥尔摩的欧美流媒体音乐服务商Spotify。

2016年7月，腾讯把旗下的QQ音乐业务与中国音乐集团进行合并，成立腾讯音乐娱乐集团。中国音乐集团拥有酷狗和酷我两款音乐产品，腾讯通过资产置换成为新集团的大股东。

2017年12月，腾讯音乐娱乐集团与Spotify进行联合股权投资。根据Spotify在今年3月披露的招股书显示，Spotify持有腾讯音乐大约9%的股份，价值9.1亿欧元（约合11亿美元）。

根据Quest Mobile 的数据显示，2017年7月，在线音乐APP的月活跃用户规模前5名分别为酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐和虾米音乐。腾讯音乐独占前三强。另一公开信息显示，截至今年5月，腾讯音乐已坐拥7亿活跃用户，占中国流媒体音乐市场78%的份额。

艾媒咨询CEO张毅此前在接受媒体采访时，曾表示，上市通常有两个出发点，“一是希望把市场做得更大，腾讯音乐在中国市场份额已经是老大的位置了，海外上市可以提升它的品牌和关注度，以及业务在全球落地的可能性；二是各家投资机构通过上市可以更容易实现套现”。

重金砸向独家版权为平台引流

去年9月，中国传媒大学发布的《中国数字音乐产业发展报告》显示，目前国内音乐版权主要集中在两家音乐集团：腾讯音乐和阿里音乐。

人口红利的消失导致了用户增数放缓，但版权环境的改善给国内数字音乐产值带来增长。报告分析称，独家版权仍是平台吸引流量的重要因素。而目前QQ音乐的曲库规模最大，达到1700万首。

一方面因为腾讯自己曾花重金购买了大量音乐版权，包括对全球三大唱片公司版权的独家代理。

2014年，腾讯音乐获得华纳音乐版权，两年后，将索尼的音乐版权收入囊中，2017年3月获得环球音乐出版公司的词曲独代权，至此集齐全球三大唱片公司的音乐版权。

另一方面，通过版权授权的形式，腾讯音乐获得了一部分阿里音乐的独家代理音乐。

2017年9月，腾讯音乐与阿里音乐达成版权转授权合作。腾讯音乐将独家代理的环球、华纳、索尼和韩国YG娱乐、杰威尔音乐（周杰伦创办公司）等版权资源转授至阿里音乐，曲库数量在百万级以上。

同时，腾讯音乐也获得阿里音乐独家代理的滚石、华研、相信、寰亚等音乐版权的转授权。根据界面统计，腾讯音乐至少拥有22家唱片公司的版权。

有分析认为，独家代理的优势主要体现在财务上。独家代理的版权通过分销进入各大音乐平台，前提是各家向腾讯购买转授权，财务上的利好进而影响了资本市场对腾讯音乐的期许。

但网易云音乐CEO朱一闻表示，未来在线音乐不一定是版权的竞争。他说，腾讯和阿里获得的实际上是版权的独家分销权，有一定期限，而靠版权这种烧钱的玩法没办法支撑长久的竞争。他认为，未来的竞争将集中在音乐上下游的整合。

付费用户转化率低仍是问题

有分析称，腾讯音乐上市的对标对象即为Spotify。

Spotify是一家正版的流媒体音乐服务平台，今年4月在美国上市，目前的市值为310亿美元。

据了解，Spotify的收入主要来自于免费服务中的广告和付费用户的订阅。但是其购买音乐版权的成本费用十分高昂，每年需支付来自付费用户总收入的75%左右给唱片公司。

此前，腾讯音乐曾向媒体表示，腾讯音乐主要包含音乐流媒体业务（QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐）、演艺直播（酷狗直播、酷我繁星）、音乐人社区（全民K歌、5SING、腾讯音乐人计划）以及向B端企业提供版权等业务。其中付费业务的盈利占比并不是很高，一些新玩法，比如数字专辑和直播上，反而有一些不错的效果。

资料显示，腾讯音乐2016年净利润近6亿元；2017 年净利润超18.8亿元。有媒体分析称，2018年腾讯音乐营收将超过170亿元，净利润达到36.5亿元。但这一数据目前尚未得到腾讯方面的证实。

据21世纪经济报道，腾讯音乐目前的估值在290亿-310亿美元中间。彭博社认为，此次腾讯音乐在美上市，是长期深陷困境的唱片业正在东山再起的迹象。数据显示，美国唱片市场去年的销售额达到85亿美元，较上年增长了17%，其中音乐流媒体占据了近三分之二的份额。

但是与Spotify相比，转化率低仍是腾讯音乐目前面临的问题之一。

腾讯音乐目前拥有6.3亿在线音乐用户，2017年的付费用户为1700万，转化率只有2.8%。与Spotify相比，还有相当大的差距。据了解，目前Spotify的年付费用户为6400万，付费转化率达到了43%。