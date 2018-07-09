寺库宣布获得1.75亿美元融资 京东等投资

新浪科技讯 北京时间7月9日晚间消息，奢侈品电商寺库网(Nasdaq:SECO)今日宣布，已与私募基金L Catterton Asia和京东达成1.75亿美元的可转换债券投资。

L Catterton Asia是法国奢侈品巨头LVMH发起的亚洲私募基金。根据该协议，L Catterton Asia和京东将认购：1)1.75亿美元的三年期可转换转债；2)权证，允许L Catterton Asia购买寺库网50万股美国存托股(ADS)。

这笔可转换债券的利息将保持8%的年符合增长率，直至该交易完成后的第三年。可转换债券将来可转换成寺库网的A类普通股，而权证可以在交易完成一年后的任意时间行使，但要确保在到期日前的第二个工作营业时间结束前。

这笔交易预计将很快完成。届时，L Catterton Asia和京东总计将持有寺库网5%的股份，两家公司有权为寺库网任命一位董事和一名观察员。

与此同时，寺库网还与L Catterton Asia达成业务合作协议，允许寺库网接入L Catterton Asia的奢侈品网络，从而强化寺库网与全球领先奢侈品牌之间的关系。此外，L Catterton Asia还将在许多方面对寺库网进行战略支持，包括强化其品牌，提高运营效率等。(李明)