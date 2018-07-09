多多理财员工自曝老板跑路 牵出一家停牌港股公司

澎湃新闻记者 周炎炎

互联网金融平台在杭州呈现“塌方”之势。

在“牛板金”平台出现上亿逾期项目之后，7月9日，浙江杭州互联网金融平台多多理财官网发布了《关于多多理财逾期问题的公告》，自曝公司实际控制人和财务总监失联，员工被拖欠工资、社保，在平台上的投资款项也无法提现回款。

多多理财官网的公告

公告是以多多理财员工的口吻拟写的，公告中称，多多理财实际控制人为李振军，财务总监为何永琴，目前两人已经失联。其中李振军持有美国绿卡，意欲出境，何永琴也可能选择跑路，因此该公告呼吁广大投资人报警，并要求警方控制以上两人。

公告并称，多多理财的员工被拖欠工资、社保，大部分员工及家人朋友投资款无法回款提现，损失惨重，因此员工们已经联合报警。

部分投资者也反映投资款到期后不能提现，也联系不上客服，于是前往该公司维权。该公司目前已经没有工作人员，只有保安在维持秩序。

7月9日多多理财公司门口

根据投资者提供的图片，目前多多理财办公室所在地杭州市上城区望江国际已经贴出通告，请该公司理财客户前往杭州市上城区望江派出所或者杭州市上城区经侦大队备案处理。目前该案尚未立案。

物业公司公告

多多理财是浙江多多互联网金融信息服务有限公司旗下一家互联网金融信息服务平台，成立于2015年7月，主营业务是车贷。该公司注册资本1亿元人民币，实缴资本5000万元，法定代表人为章华明。

根据其官网信息，多多理财自称累计撮合交易64亿元，用户72万人，根据其5月主动披露的信息，该平台当时待收金额近12亿元。截止到发稿前，其官网上仍有投资项目，年化利息均高于10%。

在今年6月中旬的陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。

多多理财的大股东为浙江贝田投资管理有限公司，持股70%，另外西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）持股30%。浙江贝田投资的股东是2名自然人，其中多多理财的法定代表人章华明持股52%。

从股权架构来看，看不出多多理财的实际控制人是李振军。同样，此人也不在官网公布的公司高管之列。在多多理财官网上，其创始人兼CEO叫屠甫，曾任一开集团担任集团总裁。而其官网上公开的财务总监也不叫何永琴，而叫周江涛，履历中写道，此人拥有多年的专业会计师事务所从业经历，曾先后参与顾家家居等企业主板创业板IPO项目，以及多家企业新三板上市审计。

多多理财公告中提到的李振军，是杭州多家互联网金融平台的股东和高管。根据启信宝查询可知，李振军在46家公司担任法定代表人，在17家公司担任股东，在37家公司担任高管。其中，李振军在杭州投融长富金融服务集团有限公司担任法定代表人并持股90%，通过投融长富持股了杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、昇融资产管理公司、杭州瑞蓄投资管理公司等多家金融类企业。

其中，杭州投融谱华互联网金融服务有限公司的互联网理财平台“投融家”在7月8日被曝“跑路”，已经有多名投资者前往该平台索要说法。

李振军在香港的上市公司投融长富（00850.HK）也出现了不祥的迹象，该公司在7月3日突然停牌，并声称由于公司核数师需要更多时间进行2018年全年业绩的审核工作，故业绩将延迟刊发。截至最后一个交易日，投融长富市值为10.58亿港元。在6月底，该公司还公告与杭州雄岸投资管理有限公司（合伙人）就成立基金以投资有关区块链技术及基础设施项目订立一份谅解备忘录。

近期另外一起杭州爆发的互联网金融逾期案件是“牛板金”，该平台7月初在其官网发布项目逾期公告，称9852.2251万元的借款项目发生逾期，而澎湃新闻了解到，该公司流动性缺口高达30亿元以上。7月5日，杭州市公安局江干区分局对浙江佐助金融信息服务有限公司（即牛板金）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对涉嫌犯罪的公司负责人王旭航等人依法采取刑事强制措施，目前案件正在进步侦办中。