百度等平台回应维修企业“小病大修” 回避付费排名

澎湃新闻记者 邹娟 实习生 吴娅 白梦真

从网络平台上找企业修空调靠谱吗？

日前，上海市消保委从11家网络平台分别找了11家维修企业，进行消费体察实验：专家将遥控器设置为乱码，请维修企业上门维修。结果发现其中9家虚构电脑板故障、缺少制冷剂等毛病，以进行“套路”。

7月9日，上海市消保委再次通报企业后续回应。澎湃新闻记者从通报中看到，大多商家将这些问题归为个案。其中，58同城、百度、360三家平台，只字不提平台收广告费排名却核实不严。对此，上海市消保委透露，本周三（7月11日），将再次与这3家平台当面沟通。

据上海市消保委介绍，截至2018年7月6日，9家平台都在规定的时间内向上海市消保委进行了书面反馈，并对上海市消保委在新闻通气会上提出了要求作出了积极的回应。如号码百事通（114）对维修合作商提出了“维修小病大修零容忍”，对服务工单进行全面回访。上海交电家电行业协会（报修一线通）表示，该协会将在全行业进行一次职业道德和诚信经营为主的基本教育。

就平台反馈的内容来看，较多的是说本次体察个案的来龙去脉和对涉事维修商的处罚关停，而未就此类问题的防范特别是诚信机制的建立提出切实的措施。

比如，体察中，58同城平台找到的维修商，上门后虚构电脑板故障（欺骗不成弄坏机器）。58同城代表在7月2日发布会现场答复：为了不侵犯商家隐私，不方便透露商家注册名称和地址。

在9日披露的58同城的书面回复中，该公司表示：关停涉嫌侵犯消费者权益商家“邻家易到维修服务”账户，并通过大数据挖掘系统，如发现关联账户的，进行分析、重点监控；如发现关联账户涉嫌侵权行为的，一并关停处理。同时，展开平台内家电维修账户的自查自纠。换句话说，该公司仍然没有透露涉事商家的注册信息。

百度平台上的商家，虚构电脑板故障；虚构缺少制冷剂。9日披露的书面回复，百度称，客户拥有正规营业执照、ICP备案证，营业执照中经营范围包括家用电器维修，推广网站已经工信部备案，推广时间较长，历史推广无违规行为，从百度口碑数据看，好评率90%（其中好评87，中评12，差评4）。推广物料也无违法行为。综合以上情况，符合上线推广条件。直到接到消保委通知，才知晓客户线下维修行为存在不合规之处，接到通知后，百度进行了第一时间下线处理。广告已经暂停，且客户网站关闭，账户现是被拒状态，并将根据百度的判罚规则对客户进行处罚。

体察中，从360平台上找的维修企业，虚构电子元器件故障，虚构缺少制冷剂。书面回复中，360称，该企业在推广后期存在私自修改推广页面的情况，导致推广页面中无公司名称，目前，该商家已列入推广黑名单，永久停止合作。而针对家电维修类推广，目前360已主动暂停相关广告，全面开展人工复查自制、素材等公所，企业通过审核后方可陆续恢复上线。

澎湃新闻记者从上海市消保委获悉，这三家企业中体察到的维修商家，都是自然搜索排名靠前的商家，也都是付费推广商家。但是在书面回复中，三家公司都回避了这一点。

上海市消保委认为，互联网平台不应成为失信者的避风港。家电维修乃至其他维修服务目前存在各类侵害消费者合法权益问题的根源是诚信机制的严重缺乏。加强诚信建设，重点靠宣传教育、完善制度，关键在于有力落实。而在维修领域，各家平台（特别是互联网搜索平台）的诚信义务责无旁贷。

7月11日，上海市消保委将再次与58同城、百度、360三家平台商就此事当面沟通。