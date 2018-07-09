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Box CEO：对谷歌脸书的不信任会传染到所有科技公司

Box CEO：对谷歌脸书的不信任会传染到所有科技公司
2018年07月09日 19:26 澎湃新闻
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云存储公司Box的CEO Aaron Levie。视觉中国 资料云存储公司Box的CEO Aaron Levie。视觉中国 资料

　　Box公司CEO：对谷歌脸书的不信任会传染到所有科技公司

　　澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

　　云存储公司Box的CEO Aaron Levie担忧，对谷歌和Facebook（脸书）的不信任会像传染病一样传遍每个科技公司。

　　“这是一种传染病，因为它将让这类平台的信任越来越少。”在7月8日科技网站Recode发布的最新一期的Recode Decode节目上，Levie发表了这样的观点。

　　Box的客户包括许多世界知名大公司，如可口可乐通用电气辉瑞公司，帮助公司员工在云端共享文件和协作。

　　Levie不担心Box被监管，却对如果政府处理Facebook后会发生什么表示担忧。他表示，如果谷歌和Facebook“解决它们的问题”，并和政府中的科技监管机构保持良好关系，能产生“强大的广泛利益”。

　　“对我们来说最坏的情况就是，由于这些问题让硅谷受到拖累，我们作为一个行业整体都无法被信任。”Levie说，“我们依赖世界五百强企业对硅谷科技的信赖，更进一步讲，这关系到我们的成功。当你看到科技公司的工具被操控或被不当使用，监管部门为此采取措施，这会影响到所有人，不管你是消费者还是企业。”

　　同时，Levie又不反对监管，实际上，Levie呼吁每一个监管部门的“超级精明的监管者”，能够与科技更有效率的合作。

　　“在自动驾驶汽车出事故之后，什么人的利益必须要受损？这样的新闻背后你看到了什么？”Levie问道，“这是基础性的问题，意味着你需要监管者真正起到作用，作为社会的一分子，我们最终想要什么结果，并且这个结果是可被接受的。这些问题对我们来说还太早，作为行业和政府还没有能力回答。”

　　Levie在这期节目中还讲到了，现代发明对从政治到工作岗位等所有事物的影响，让科技世界发生了更大的“觉醒”。

　　他解释了如Facebook CEO马克·扎克伯格一样的年轻企业家如何被风口吹到他现在的位置，事后发现他的平台已经变成了人们传播谣言的工具。在上升期时，有的人只是想打造一个很酷的产品，在产品形成之前，他不具备一种“高度偏执”能看到其中不对的地方。

　　“这些事情不是二元的，”Levie说，“扎克伯格还在使用Beacon广告系统的时候就知道Facebook的影响。在人们不知情的情况下发布东西，这实际上会对人们有生命危险。”

　　Facebook Beacon是Facebook曾经使用的广告系统，它能够将外部网站的数据发送到Facebook，用于定向广告投放，并允许用户分享自己的动态到第三方网站。该系统在2009年停用。它的争议之处在于，用户在没有连接Facebook时，他们的动态就已经被分享到了第三方网站，用户对此并不知情，而且Beacon也没有向用户提供停止分享的方法。

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