印媒曝出本国超7.6亿美元的比特币欺诈案件

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编译：金色财经

金色财经 区块链7月9日讯 印度执政组织印度人民党（Bharatiya Janata Party）被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局，涉案金额估计达到了7.63亿美元。

根据印度本地媒体NDTV报道，古吉拉特邦的国大党已经要求印度最高法院进行干预，因为该党内一些工作人员声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的比特币骗局。

沙克希辛•高希尔（Shaktisinh Gohil）是印度国大党发言人，他表示涉案金额可能已经超过7.6亿美元，但当地记者却透露涉案金额高达120亿美元，相当于比特币总市值的10%。沙克希辛•高希尔表示：

“古吉拉特邦已经发现一个巨额比特币骗局，这一大规模的非法加密货币诈骗活动可能涉及到几位印度人民党高层，以及一名潜逃的印度人民党领导和前立法议会议员纳林•科塔迪亚（Nalin Kotadiya）。”

目前，加密货币在印度仍然没有被认定为“合法货币”，但是诈骗活动却屡见不鲜。仅在2018年，印度加密货币欺诈案件的涉案金额就超过了1亿美元，如果加上本次案件，那么意味着今年上半年印度加密货币欺诈金额接近10亿美元——显然，印度政府实施加密货币禁令是有一定道理的。

克希辛•高希尔表示，这个骗局就像是“潘多拉盒子”，他补充说道：

“在印度人民党领导人的要求下，印度中央调查局和警察可能牵扯到一系列非法支付交易，绑架等活动中，而勒索加密货币已经成为了一种常态。”

今年六月，印度媒体报道了古吉拉特邦建筑师谢里什•巴特（Shailesh Bhatt）被勒索200比特币，当时加密货币交易平台Bitconnect就牵扯其中。之后由于该案件情节极为严重，印度犯罪调查部（CID）接管了此案。

印度犯罪调查部审查了谢里什•巴特的办公室，发现古吉拉特邦当地警方竟然为勒索方提供帮助，涉案人员包括古吉拉特邦警察局长贾格迪什•帕特尔（Jagdish Patel）在内的多名警察人员，随着此案被媒体报道，引发了社会大量谴责。

印度犯罪调查部发现，前国会议员纳林•科塔迪亚策划了本案，而且还参与了其他很多非法加密货币获得。

克希辛•高希尔认为，纳林•科塔迪亚被捕对揭露这一骗局至关重要，因为他将揭开古吉拉特邦人民党最高领导人一些丑闻，他们正在利用加密货币把“黑钱”洗白。

印度人民党否认了所有指控，并表示这是反对党利用肮脏卑鄙的伎俩散播谣言。印度人民党发言人表示，对古吉拉特邦警察当局的指控是可笑的，因为正是在古吉拉特邦警方的帮助下，才破获了本案。

有趣的是，截止本文发布时，涉案各方还没有明确的证据被披露，而且必须指出的是，印度媒体NDTV以支持印度国大党而闻名，而且由该党领导人间接拥有。