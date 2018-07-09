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《纽约时报》：社交媒体高仿号泛滥 被用于诈骗钱财

《纽约时报》：社交媒体高仿号泛滥 被用于诈骗钱财
2018年07月09日 14:26 新浪科技
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　　导语：《纽约时报》记者杰克·尼卡斯（Jack Nicas）近日关注社交媒体上的“高仿号”问题。他亲自尝试后发现，在FacebookTwitter等社交媒体注册假冒帐号相当容易，这些高仿号被用来诈骗粉丝的钱财；而用户举报之后，各平台删除假帐号的速度也不令人满意。

　　以下为尼卡斯的文章主要内容：

　　摩尔（Kip Moore）是一名美国歌手和创作人。最近，他与粉丝交流时碰到一些烦恼。

　　参加演出时，有些女人会质问摩尔，在Instagram和Facebook上为什么不与她们聊天了。有些人还说，自从摩尔向她表白爱意之后，她离开了丈夫。女人还告诉摩尔，摩尔现在本来应该和她在一起。

　　38岁的摩尔说：“粉丝给我一封信，还说，‘这是离婚协议书，我已经离开了……’如果我查看自己的收件箱，会看到许多这样的信息。不过我总是强迫自己不去看，因为真让人沮丧。”

　　有一种现象越来越流行：个人身份在社交媒体上被窃取。摩尔只是受害者之一。在Facebook平台上，至少有26个帐号冒充摩尔，在Instagram至少有61个。许多帐号发信息给摩尔的粉丝，表达爱意，然后索取钱财。有些人上当受骗之后将怒火烧向摩尔。

　　去年，著名女脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）在一段视频中警告Twitter粉丝，她说：“有人冒充我诈骗，他们在社交媒体上利用我的名字和头像，索要钱财。”

　　不只是他们，就连Facebook高管也被高仿号缠上，比如CEO扎克伯格。

　　到底问题有多严重？《纽约时报》委托分析师展开调查，分析师对Instagram平台10位粉丝（包括碧昂丝和泰勒·斯威夫特）最多的名人进行分析，看看这些名人在社交媒体上有多少高仿号。调查由Social Impostor公司主导，它在Facebook、Instagram、Twitter平台发现有将近9000个帐号冒充这10位名人。

　　巴西球星内马尔的高仿号最多，有1676个帐号冒充他。明星赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）排第二，有1389个假冒帐号。碧昂丝有714个，泰勒·斯威夫特的高仿号最少，有233个。

　　Facebook及其子公司Instagram说它们正在打击高仿号。两家公司还说，最近它们增加了软件，可以自动侦测假冒者和欺诈，自3月以来，它们移除了100多万个帐号。

　　4月份，Facebook估计说，网站上有假帐号8000万个，占了全球帐号数量的4%；比之前的数字增加2000万个。Facebook还说，因为网站帐号数量太多，所以要解决此问题相当困难。

　　制造高仿号到底有多容易呢？我亲自尝试之后，发现这是一件很容易的事。只用了一小时，我就用自己的名字、职位信息和照片（照片来自Facebook验证帐号的主页头像）申请了8个Facebook帐号。注册时只有一个要求：每个帐号要用不同的邮箱。

　　申请第5个帐号时被Facebook封杀，我不能再用自己的名字。然后我给名字添加中间名的首字母缩写，居然通过了。然后删除缩写再去注册。注册8个假冒帐号之后，Facebook开始向我提出要求：必须提供手机号码。于是我又等了3天，再次跑去注册，居然又注册了3个。

　　假冒帐号在Facebook存活了5天，然后我报告给Facebook，几分钟就删除了。

　　随后我又在Instagram创建高仿号，难度大一些，有时需要提供手机号码，或者干脆拒绝注册。不过我用不同的设备注册（比如妻子的手机），还是能成功，最终我注册了10个帐号，用的全是自己的名字，照片来自Instagram验证帐号的主页。

　　然后我将10个假冒帐号报告给Instagram，一天之后，5个帐号全被删除，过了4天之后，另外5个还没有删除。

　　Twitter做得好一些。我成功创建一个高仿号，当我用真实主页的照片创建第二个假帐号时，Twitter成功阻止。举报之后，Twitter很快就删除假冒帐号。

　　如果你愿意出钱，可以创建更多的高仿号。有些网站出售高仿号，这些帐号看起来“更成熟”，一般都是几年前注册的，花5-40美元就能买一个。卖家还接受比特币。

　　为了打击高仿号，社交媒体高度依赖用户举报。我向这些公司举报了30多个名人假冒帐号，想看看它们的反应。

　　有6封举报信收到了回复，全都来自Instagram。其中有两个是假冒摩尔的帐号，还有一个假冒奥普拉·温弗瑞，这个帐号有727名粉丝，上面发了一些照片，有生病或贫穷的孩子，号召大家捐款。Instagram说这些帐号没有违反政策。我也没有办法“申诉”。

　　有一个帐号被Instagram删除，这个帐号假冒泰勒·斯威夫特，但是Instagram并没有通知我。

　　Facebook和Instagram新闻发言人说：“我们高度重视举报，只是不能每次都保证100%正确。”Twitter新闻发言人则说，关于假冒，他们制定了一套严格的政策，并且严格执行。(云外)

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