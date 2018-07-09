年入170亿的腾讯音乐要上市 音乐版权大战何时作罢?

文 | 徐秋雨 张媛 初彦墨 编辑 | 陈臣

7月8日，腾讯控股（0700.HK）发布公告称，拟分拆其在线音乐业务，谋求赴美IPO。目前腾讯在线音乐娱乐业务由旗下腾讯音乐娱乐集团（下称腾讯音乐）经营，联交所已确认可进行分拆。

本月初，有消息称，腾讯音乐定于7月6日向美国证监会秘密提交IPO申请文件，正式启动美国上市流程。

21世纪经济报道等媒体援引自媒体“懂财帝”爆料称，预计2018年腾讯音乐营收将超过170亿元，净利润达到36.5亿元。腾讯线音乐业务的用户总数达到6.3亿，但付费转化率仅为2.8%。

在线听歌哪家强？

经过多年的各方混战，如今中国在线音乐市场已基本形成“四强争霸”的格局。其中，腾讯旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐三大在线音乐产品。

中国传媒大学在2017年9月发布发布的《中国数字音乐产业发展报告》显示，QQ音乐的曲库规模最大，达到1700万首。网易云音乐虽然在曲库规模上不占优势，但其用户忠诚度和参与度较高，97%的歌曲都被完整聆听至少1次。

从APP数据来看，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐和虾米音乐稳坐中国在线音乐行业的头四把交椅。其中，腾讯系产品的月活跃用户总数接近6亿。

网易云音乐最受25岁以下年轻用户的青睐，QQ音乐次之。虾米音乐和酷狗音乐的用户年龄大多在26-35岁之间。

版权大战何时休？

在很长的一段时间里，音乐版权在中国不受重视，很少有人愿意为音乐付费，盗版情况十分猖獗。

2015年7月8日，国家版权局发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》，要求7月31日前，未经授权传播的音乐作品，在各网络音乐服务商平台必须全部下线。

随后，各大在线音乐平台开始修筑版权壁垒。据界面新闻记者不完全统计，目前腾讯音乐的版权覆盖面最广，至少拥有22家唱片公司版权，其中包括环球、华纳、索尼三巨头。

从2014年开始，腾讯和网易云音乐因为版权问题频频“交手”，多次互相起诉对方侵权。2018年2月，在官方层面的推动下。网易云音乐和腾讯音乐终于达成版权合作。

不过，这次合作进展得也不顺。今年4月，由于网易云音乐再次侵权，腾讯音乐曾表示要暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈。