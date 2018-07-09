这个新规实施，事关数亿微信和支付宝等用户钱包安全

中新网客户端北京7月9日电 (李章洪)9日，央行这个新规正式实施，涉及微信支付、支付宝等众多支付机构数亿用户的钱包，让你花钱买买买更加安全。

即，支付机构自7月9日起按月逐步提高客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存至央行。

什么是客户备付金？

你在支付机构账户上的钱，如支付宝余额、微信零钱、预付卡余额等，均属于客户备付金。它们不是存款，本质是预付价值。

需要指出的是，余额宝一类的理财产品账户上的资金，是货币基金，不属于客户备付金，受到的监管不同。

根据央行的定义，客户备付金是支付机构预收其客户的待付货币资金。

具体来讲，我们在电商平台购买商品或者服务时，先把钱打到支付机构虚拟账户，等你拿到货确认之后，支付机构才把货款打到商户那里，货款留存在支付机构账户时，形成的沉淀资金就属于备付金。

2017年11月14日，网络购物“双十一”过后，南京一高校校园内的快件派送高峰。 泱波 摄

客户备付金规模有多大？

易观数据显示，2017年第3季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模就已达42万亿元。这意味着，客户备付金也不在小数。

据央行相关负责人介绍，支付机构客户备付金的存量余额仅仅用了3年时间，已从2013年的1266亿，涨到了2016年三季度末的逾4600亿。据市场机构测算，目前支付机构客户备付金的规模很可能已超过万亿。

截至2018年5月底，央行货币当局资产负债表中的非金融机构存款为5009.23亿元，相比1月份增长4倍。如果按7月9日前实施的50%交存比例计算，支付机构客户备付金规模已经超过万亿。

“非金融机构存款”为支付机构交存人民银行的客户备付金存款。

如果缺乏有效监管，这些钱安全吗？

客户备付金的所有权属于支付机构的客户，但不同于客户的银行存款，不受《存款保险条例》保护，也不以客户名义存放在银行，以前以支付机构名义存放在银行，并由支付机构向银行发起资金调拨指令。

也就是说，备付金本来是属于客户的资金，实际由支付机构支配与控制。

在实行集中存管制度前，支付机构的客户备付金存放方式主要是以自身名义在多家银行开立账户分散存放。央行数据显示，平均每家支付机构开立客户备付金账户13个，最多的开立客户备付金账户达70个。

所以，用户备付金的安全问题、是否存在被挪用问题的争议和讨论一直持续不断。

6月29日，山西太原一银行工作人员正在清点货币。中新社记者 张云 摄

我们的钱有哪些具体风险？

一是，客户备付金存在被支付机构挪用的风险。

记者梳理发现，在全国范围内，支付机构挪用客户备付金的现象时有发生。2016年被央行注销支付业务许可证的上海畅购公司，即是恶意挪用备付金，造成资金风险敞口达7.8亿元，涉及持卡人5.14万人，客户权益受到严重侵害。2018年以来，杭州、青岛等地均有支付机构因挪用客户备付金遭到处罚。

二是，一些支付机构违规占用客户备付金用于购买理财产品或其他高风险投资。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军接受中新网记者采访时表示，如果支付机构投资风险较高的项目，就可能出现风险和损失，一旦支付的时候出现流动性问题，就会影响到整个支付业务的正常进行。

三是，支付机构可能为洗钱等犯罪活动提供通道。

支付机构通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算，超范围经营，变相行使央行或清算组织的跨行清算职能。更有甚者，有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道，也增加了金融风险跨系统传导的隐患。

四是，客户备付金的分散存放，不利于支付机构统筹资金管理，存在流动性风险。

资料图：中国人民银行。杨明静摄

所以，央行出手了！

那就是实行“集中存管”。

客户备付金集中存管是指，支付机构将客户备付金按照一定的比例，交存至指定机构专用存款账户。

2017年初，央行下发文件要求，支付机构将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，最高比例在20%。2018年初，央行将备付金交存比例逐步提高至50%，2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例。

6月29日，央行发布新通知明确，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。

央行还要求，将备付金存管银行由具备资质的商业银行，变更为法人所在地人民银行分支机构(即，支付机构的客户备付金将由央行直接进行监管，不再将客户备付金账户分散于各家商业银行)。同时，备付金交存时间也由原来每个季度交存，为每月第二个星期一，交存基数为上一个月客户备付金日均余额。

赵锡军认为，集中存管杜绝了支付机构可以挪用客户备付金的现象，使得备付金的管理更加规范和安全，降低备付金管理的风险，也降低了支付机构流动性的风险。

民众正在上网购物。中新社记者 吕明 摄

会影响用户购物体验吗？

有用户担心，支付机构将客户备付金集中交存会影响到支付过程中的购物体验。腾讯财付通相关负责人表示，不会对用户产生直接影响。

实际上，客户备付金集中存管以后，支付机构违规挪用备付金现象将得到遏制，在支付宝、微信等第三方支付平台花钱买买买将更加安全。并且，消费者在各类预付卡中的余额也将得到更加有力的保障。

支付宝和腾讯财付通的相关负责人对中新网记者表示，央行此举有利于行业的健康稳定和可持续发展。

益普索发布的最新报告显示，中国移动支付用户规模约为8.9亿。其中，微信支付相关的财付通用户8.2亿，支付宝用户6.5亿，两者的用户渗透率分别为85.4%和68.7%。

以往，支付机构将客户备付金以存款的形式，存放至商业银行，收取利息，被称为是“躺着赚钱”。按照相关规定，支付机构集中交存的客户备付金将不计利息。从表面上看，支付机构会因此丧失部分盈利来源，导致出现亏损。

实际上，许多支付机构通过扩大客户备付金规模赚取利息收入，偏离了提供支付服务的主业，一定程度上造成支付服务市场的无序和混乱，破坏了公平竞争的市场环境。

《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》明确提出，防止支付机构以“吃利差”为主要盈利模式，理顺支付机构业务发展激励机制，引导非银行支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨。

央行相关负责人表示，支付机构客户备付金集中存管，有利于还原支付机构的业务本源、保护消费者合法权益、维护金融稳定和市场秩序，更好地促进支付服务市场持续健康发展。(完)