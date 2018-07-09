拼多多上市背后的阴谋与阳

来源：IT时报 记者 章蔚玮

最近被负面缠身的拼多多宣布要赴美上市，一时间受到诸多质疑，售假、亏损，甚至与平台商户的紧张关系，都可能会成为其上市背后的致命伤。但另一方面，腾讯、高榕资本、红杉资本却对它情有独钟，红杉资本的沈南鹏此前曾有过4年创造3家赴美上市公司的战绩。在质疑声中，拼多多的上市背后究竟隐藏的是阴谋，还是阳谋？

相比较低价本质，拼多多现在更像一场进阶版“薅羊毛游戏”，在微信上衍生出的成百上千人的砍价群充斥着想要通过“砍价”免费拿商品的玩家，他们因为砍价“成群结队”，但又很快失去了兴趣。一位刚从群里退出的玩家说，最近一个月内，他免费“砍”到一个杯子、一条皮带，还有一个拉杆箱，“杯子找不到了，皮带扔了，拉杆箱不确定能不能用，依然闲置在角落。”即便是免费的“羊毛”，玩家们也有抱怨和不满。

在资本市场面前，这种模式却有它的独创性，“一家好的电子商务网站，通过跟消费者充分互动，掌握大量的流量和用户习惯。”通过社交砍价玩法，拼多多似乎“打破”了电商平台面临的流量天花板。

有一种说法称，拼多多激活了被淘宝、京东忽视的那群消费者——四五六线的消费者以及不会使用传统电商平台的老年用户。从招股书中透露出的数据，仅2018年第一季度，平台GMV(网站成交金额)达662亿，接近2017年全年一半。拼多多用3年完成了京东10年，淘宝5年才实现的成绩，“拼多多现在上市，数据会非常好看。”

另有消息称，拼多多急于上市的背后，是资本的手在挥舞，招股书中出现的企业核心价值观“本分”就被认为颇有步步高创始人段永平的风格。

然而，靓丽的数据能否说明一切？拼多多下一步要去向哪里？按照2018年第一季度GMV和订单量，拼多多客单价仅为38.9元，仅比2017年全年平均高出6元。低客单价背后是无法抑制的亏损。2018年第一季度，平台亏损额为2.01亿，几乎占到2017年全年亏损额的一半，而且“亏损未来还将继续”。如果说，京东上市前亏损来源于对物流基础建设的大量投入，那么拼多多的亏损又将钱投向了何处？是培养四五六七线城市的消费者如何从社交电商平台持续购买低价商品吗？显然，这个答案立不住脚。因此，阴谋论者说，趁现在上市，是对其未来发展没有信心。

“红杉资本不会盲目投资，不会做单笔投资，不会投给一家不能跟其他企业关联起来，或者和红杉后续动作无法配合的单独企业。”沈南鹏此前曾提出，红杉的每一笔投资都互相有关联，每一笔都是一枚棋子，连接起来才能成为一盘棋。偏好投资消费互联网、新经济、新模式的红杉，更看中的应该是拼多多社交电商模式本身。在流量红利日益见顶的未来，社交或许会成为推动新电商经济这条产业链产品、物流、数据进一步爆发的重要推手。从这个角度看，拼多多的上市或许能成为打通这些产业链的切入口。

但这背后有太多复杂环节需要梳理，一味迎合市场放低价、免费送一堆低价值商品，不仅资本市场，消费者也很快会抛弃这个市场。如今，淘宝、京东，考拉也都推出了相类似的拼团社交电商玩法，在这些玩法引爆市场之前，留给拼多多的时间不多了。