新浪科技> 互联网 > 正文

6月北上广正常运营的网贷P2P平台已不足千家

6月北上广正常运营的网贷P2P平台已不足千家
2018年07月09日 11:35 证券时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：6月北上广正常运营P2P平台已不足千家

　　张雪囡/证券时报

　　网贷之家7日发布了网贷（P2P）行业2018年6月北上广地区平台运营报告。数据显示，截至2018年6月底，北京、上海、广东正常运营的网贷平台数量跌破1000家，总计998家。

　　6月上海地区停业及问题平台数量位居榜首，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。

　　证券时报记者了解到，在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，不合规、经营不善的平台不断“爆雷”。而随着问题平台的持续出现，投资人对背景较差的平台态度也越来越谨慎。

　　上海地区问题平台最多

　　随着P2P行业不断洗牌，部分不合规平台加速出局，有的平台则通过融资来增强风险抵御能力，行业两极分化愈加明显。

　　据统计，截至2018年6月底，北京、上海、广东停业及问题平台数量总计有41家，较5月增加23家。其中，问题平台37家（提现困难36家、跑路1家），停业平台4家；上海问题平台最多，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。此外，全国范围内停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家）、停业17家。

　　证券时报记者了解到，导致近期问题平台数量大增的因素较多，主要是在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，平台的运营成本和合规成本不断增加，借款人逾期率上升，导致不合规、经营不善的平台不断“爆雷”；随着问题平台持续出现，投资人对背景较差的平台持谨慎态度，使得平台经营困难。此外，部分投资者因行业下行或被媒体煽动而异常恐慌，出现集中挤兑导致平台清盘。

　　从成交量看，6月北京、上海、广东的网贷成交量共计1289.77亿元，环比减少41.68亿元。其中，北京网贷成交量继续位居榜首，为583.86亿元；上海网贷成交量为376.91亿元；广东网贷成交量为329亿元。

　　7月又有两例亿级融资

　　端午节过后一周内，全国范围出现42家网贷平台倒闭的情况，让不少投资者担忧情绪攀升。但该行业也并非完全没有好消息。

　　事实上，6月融资热度大幅上升，共发生6例融资事件。包括草根投资、龙龙理财、银多网、投之家、信用宝及玖富，总融资额达34.8亿元。相比5月发生的2例融资事件、总金额仅为2.6亿元的融资，环比增长1238.46%。

　　其中融资金额最大的是草根投资的23亿元D轮融资。该轮融资主要用于业务拓展及团队建设。据悉，草根投资自2013年成立以来，分别获得了来自顺为资本的千万美元A轮融资、广州基金旗下股权基金的10亿元B轮融资，以及华闻传媒领投的C轮融资。

　　值得一提的是，随着7月的到来，又有两家平台获得亿级B轮融资。其中，江苏网贷平台付融宝日前宣布获得万家乐控股股东8亿元B轮融资，目前已签署框架协议。据悉，该轮融资主要用于供应链金融和消费金融业务的发展，同时增加了科研方面的投入，同时将进一步完善公司内控制度与合规水平。

　　另一家P2P平台抱财网近日也获得两家上市公司近2亿元的融资。投资方具体信息虽然并未披露，但抱财网联合创始人张志威表示，此次入股抱财网的两家上市公司，一家主打医药大健康板块，另一家主营新型材料，并涉足军工领域。

　　网贷之家相关负责人表示，抱财网此次融资说明，一方面，上市公司通过参股来完善对互金领域的布局，实现了集团内不同产业板块的资源联动，未来协同效应产生后释放出来的商业价值极为可期；另一方面，平台被纳入到上市公司体系内，也拥有了更多资源储备和更强的风险抵御能力，对投资人来说也是一种安全保障。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有