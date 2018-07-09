6月北上广正常运营的网贷P2P平台已不足千家

原标题：6月北上广正常运营P2P平台已不足千家

张雪囡/证券时报

网贷之家7日发布了网贷（P2P）行业2018年6月北上广地区平台运营报告。数据显示，截至2018年6月底，北京、上海、广东正常运营的网贷平台数量跌破1000家，总计998家。

6月上海地区停业及问题平台数量位居榜首，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。

证券时报记者了解到，在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，不合规、经营不善的平台不断“爆雷”。而随着问题平台的持续出现，投资人对背景较差的平台态度也越来越谨慎。

上海地区问题平台最多

随着P2P行业不断洗牌，部分不合规平台加速出局，有的平台则通过融资来增强风险抵御能力，行业两极分化愈加明显。

据统计，截至2018年6月底，北京、上海、广东停业及问题平台数量总计有41家，较5月增加23家。其中，问题平台37家（提现困难36家、跑路1家），停业平台4家；上海问题平台最多，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。此外，全国范围内停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家）、停业17家。

证券时报记者了解到，导致近期问题平台数量大增的因素较多，主要是在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，平台的运营成本和合规成本不断增加，借款人逾期率上升，导致不合规、经营不善的平台不断“爆雷”；随着问题平台持续出现，投资人对背景较差的平台持谨慎态度，使得平台经营困难。此外，部分投资者因行业下行或被媒体煽动而异常恐慌，出现集中挤兑导致平台清盘。

从成交量看，6月北京、上海、广东的网贷成交量共计1289.77亿元，环比减少41.68亿元。其中，北京网贷成交量继续位居榜首，为583.86亿元；上海网贷成交量为376.91亿元；广东网贷成交量为329亿元。

7月又有两例亿级融资

端午节过后一周内，全国范围出现42家网贷平台倒闭的情况，让不少投资者担忧情绪攀升。但该行业也并非完全没有好消息。

事实上，6月融资热度大幅上升，共发生6例融资事件。包括草根投资、龙龙理财、银多网、投之家、信用宝及玖富，总融资额达34.8亿元。相比5月发生的2例融资事件、总金额仅为2.6亿元的融资，环比增长1238.46%。

其中融资金额最大的是草根投资的23亿元D轮融资。该轮融资主要用于业务拓展及团队建设。据悉，草根投资自2013年成立以来，分别获得了来自顺为资本的千万美元A轮融资、广州基金旗下股权基金的10亿元B轮融资，以及华闻传媒领投的C轮融资。

值得一提的是，随着7月的到来，又有两家平台获得亿级B轮融资。其中，江苏网贷平台付融宝日前宣布获得万家乐控股股东8亿元B轮融资，目前已签署框架协议。据悉，该轮融资主要用于供应链金融和消费金融业务的发展，同时增加了科研方面的投入，同时将进一步完善公司内控制度与合规水平。

另一家P2P平台抱财网近日也获得两家上市公司近2亿元的融资。投资方具体信息虽然并未披露，但抱财网联合创始人张志威表示，此次入股抱财网的两家上市公司，一家主打医药大健康板块，另一家主营新型材料，并涉足军工领域。

网贷之家相关负责人表示，抱财网此次融资说明，一方面，上市公司通过参股来完善对互金领域的布局，实现了集团内不同产业板块的资源联动，未来协同效应产生后释放出来的商业价值极为可期；另一方面，平台被纳入到上市公司体系内，也拥有了更多资源储备和更强的风险抵御能力，对投资人来说也是一种安全保障。