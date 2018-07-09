直击|知乎回应新一轮20亿美金融资传闻：消息不实

新浪科技讯 7月9日上午消息，今日据界面新闻报道，知乎新一轮融资接近尾声，估值约20亿美元，其上一轮资方今日资本和腾讯继续参与了本轮融资。知乎方面对此向新浪科技回应称，消息不实。

知乎于2011年1月获得由创新工场投资的数百万人民币天使轮融资；2012年1月获得启明创投投资的数百万美元A轮；2014年6月获得赛富基金和启明创投的2200万美元B轮融资；2015年9月获得C轮融资，投资方包括腾讯和搜狗；2017年1月，完成D轮1亿美元融资，投资方为今日资本，包括腾讯、搜狗、赛富、启明、创新工场等在内的原有董事股东也全部跟投，该轮融资完成后估值超过10亿美元。

此前，在知乎“第五届盐Club新知青年大会”现场，知乎创始人兼CEO周源介绍了知乎的发展近况及后续规划。据周源介绍，目前知乎注册用户数达1.6亿，用户结构也发生大幅变化，大量二三线城市的用户在知乎进行讨论、分享和交流。

知乎正通过打造智能社区，周源在现场首次公开AI在知乎的三个应用：信息与人的连接，信息的获取与推荐，平台的制度和氛围。

近期，知乎将“知识市场”业务升级为“知乎大学”。升级后的“知乎大学”，将基于由“课”+“书”+“训练营”共同组成的产品体系，提供综合知识服务。(宵寒)