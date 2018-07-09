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饿了么美团外卖生鲜价格被指虚高：全是线下超市采购

饿了么美团外卖生鲜价格被指虚高：全是线下超市采购
2018年07月09日 10:46 新浪科技综合
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　　原标题：网上生鲜卖高价，谁在买单？

　　来源： 北京日报 

　　本报记者 马婧

　　动动手指下单后，很快就有人将生鲜送上门——在这样便捷的消费体验背后，居然是线上线下完全不同的价格。记者近日发现，一些超市的生鲜商品线上价格远高于线下。这不由得让人发问：在其他消费品网购越来越实惠的当下，生鲜电商的高价生意究竟是消费升级还是价格虚高，而又是谁在为高价生鲜买单？

　　超市生鲜线上贵出一倍多

　　“点了那么久的‘水果外卖’才发现，网上价钱竟比店里贵那么多。”经常在外卖平台买水果的陈女士最近发现，在她家附近的超市里，同一种生鲜商品线上线下竟存在不小的价差。    

　　陈女士在家乐福广渠门店里看到，家优鲜红富士苹果每斤7.5元，但在饿了么和美团外卖上卖出了每斤19.8元的高价，比线下贵了164%。白香瓜、羊角蜜瓜的线上价分别比线下贵了65%和85%。其他几种她常买的水果蔬菜也有着不同程度的涨幅。

　　记者近日走访家乐福、永辉等超市发现，生鲜价格线上高于线下是普遍现象。在永辉超市（7.180， 0.06， 0.84%）双桥店，巨峰葡萄每斤7.99元，但在京东到家平台上为每斤15.8元，贵了近1倍。

　　家乐福门店的工作人员介绍，外卖平台上的商品都是在门店里挑选并包装，店员都是无偿给外卖订单打包。“下单时会额外收取配送费，虽然有时有满减活动，但价格也不应该虚高啊。”陈女士认为，同种商品在线上标出高价，是在误导消费者。

　　对此，美团外卖表示，美团外卖要求合作零售商户的产品售价与线下保持一致，采取商户定价、平台管控的机制，一旦发现商户存在原价虚高的问题，会沟通商户进行整改，用户可通过美团外卖APP的“商户举报”功能反馈此类问题。

　　记者在线联系客服反映部分超市的价格问题后，客服表示，商家价格异常属于违反商家管理办法，将在核实后反馈情况。

　　快递费占商品价格近一半

　　网售生鲜为何这么贵？一些经销商叫苦，“大半被快递物流赚去了”。

　　“这螃蟹路上不能死，得充氧气；路上还得叫闪送，动不动就几十元；这不都是钱？”一家在淘宝上开店的海鲜店店主诉苦，自家实体店中的螃蟹40元、在网上一定要卖到80元，因为物流费用太高。

　　卖水果特产的陈先生也有类似的牢骚，他正忙着处理和消费者关于杨梅损伤的纠纷：“一个个都套了防震膜、还用顺丰空运直送的，烂几个退几个的钱，算下来还没有直接店里卖合适。”

　　电商之所以受到大众的喜爱，不仅因为能给人们带来便利，也因为其价格具有吸引力。无论是家电、服装还是普通生活用品，线上的卖家都可以节省一定的门店租金，并享受廉价快递带来的低成本物流。但这一逻辑却很难适用于生鲜商品：发货前要冷库保鲜，发货后要冷链运输，使得生鲜商品的物流成本远高于其他消费品。

　　最近，在平谷种桃的郑女士正在微商上推销平谷大桃，1箱6斤左右的油桃，价格为30元到40元，如果发往北京同城，还需要收取5元的纸箱包装费和11元的运费。算下来，包装费和运费占商品价格的近一半。郑女士透露，这还是快递公司打6折之后的运费价格。

　　高收入群体成网购生鲜主力

　　尽管线上生鲜价格昂贵，但依旧是许多白领人群的购物选择。“图实惠、有时间的人会去店里买，但重点是自己太懒，宁愿多花点钱坐等生鲜送上门。”媒体工作者王先生说，由于平时工作繁忙，很少有时间逛菜市场，网购生鲜便成了他的习惯。    

　　艾瑞咨询发布的《2018年中国生鲜电商行业消费洞察报告》显示，教育程度高的年轻用户是网购生鲜的主要人群。生鲜网购用户集中在26岁至35岁年龄段，大学本科学历占比为66.4%，个人月收入在8000元以上的用户占比达43.6%。

　　由于中国的C端冷链物流起步较晚，目前覆盖区域主要是一二线城市，因此生鲜网购用户也主要以一二线城市用户为主。    

　　随着中产阶级网购生鲜的消费需求逐渐释放，我国的生鲜电商市场正迅速发展，保持着每年50%以上的增长。

　　业内人士分析，近两年，大批中小型生鲜电商或倒闭或被并购，同时，巨头电商纷纷入局，加码冷链物流和生鲜供应链投资，生鲜电商市场已进入转型升级阶段。但生鲜电商要想与实体店抗衡，仍需要朝着亲民的方向发展，变得更加接地气。

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