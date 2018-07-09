可穿戴设备品牌Polar旗下App出现漏洞：泄露用户位置

新浪科技讯 北京时间7月9日早间消息，据美国科技网站The Verge援引欧洲媒体报道，法国可穿戴智能设备公司Polar提供的App在隐私设置上存在漏洞，导致App中有一项功能会泄露用户的位置信息。目前该公司已停止相关服务。

Polar是一家法国公司，它生产多种智能设备，包括Polar Balance智能体重秤、M600智能手表、M430跑步手表，所有这些设备都可以连接到公司的健身App，也就是Polar Flow。

Explore是Polar Flow的一项功能，它相当于用户的活动地图，可以追踪全球许多用户的活动数据。如果用户决定通过Explore公开分享数据，其他人就能看到他的所有锻炼信息。用户也可以将信息设置为私有，这样一来，Polar服务就不会与第三方App分享信息。

调查发现，恶意使用者可以利用Polar地图数据确定敏感军事基地的位置，而且还可以获取用户的名字、地址信息。在Explore地图中可以看到用户的活动，甚至包括士兵的活动，这些士兵在伊拉克打击ISIS。

周五时，Polar发表声明，对自己的疏忽表达歉意，它还说公司已经在Flow App中停用Explore功能，并说之前没有泄露过数据，公司称：“我们正在分析最佳选择，希望能让Polar客户继续使用Explore功能，同时还会采取其它措施提醒客户，让他们不要公开分享与敏感位置有关的GPS文件。”(云外)