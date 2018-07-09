新浪科技> 互联网> 雷军公开信:上市是小米新开始专题 > 正文

小米今挂牌专家授两攻略 雷军：李嘉诚认购显信任

小米今挂牌专家授两攻略 雷军：李嘉诚认购显信任
2018年07月09日 07:32 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关专题：

　　雷军发公开信：上市仅是小米新开始

　　上市直播：

　　直击小米赴港上市：创业八年 传公开认购超10倍

　　新浪科技讯 7月9日早间消息，据香港经济日报报道，首家同股不股权新股小米（01810）正式在联交所亮相，专家建议（1）抽中小米的散户应设止赚止蚀位，（2）市况波动之下入市亦应审慎。

　　小米董事长雷军在挂牌前夕向员工发公开信振奋军心，指长和资深顾问李嘉诚，阿里巴巴董事局主席马云及腾讯主席马化腾等行业领袖认购小米，是对集团管理层和员工的莫大信任和重托，惟有继续奋斗才能回报这份信任。

　　估值较苹果高 券商：平手已收货　

　　参考过去一年的大热新股表现，如阅文，宾仕国际及毛记葵涌等，股价在上市首日即见顶，随后两，三个交易日更显著回调。小米虽以招股价下限17元定价，但估值仍较苹果公司及三星等同业高，股份上周五暗盘更率先失利，跌约5%。

　　耀才证券行政总裁许绎彬称，近日大市及新股气氛差，小米能稳守招股价17元“已经收货”，若开市即“潜水”失守招股价，建议投资者不要迟疑及趁早沽货，相信该水平会有密集沽盘，反而成为后市上升阻力。

　　他又指，大市与科网股估值已跌至合理水平，意味小米有不少替代投资选择，变相摊分买盘，不利股价。

　　尽管小米短线被看淡，亦无阻其成为2006年10月工行上市后，首只正股，窝轮，期货及期权同日开始交易的股票，包括法兴及瑞通内在的数家轮证发行商，将会推出18只认购证应市，但暂时未有认沽证选择。

　　上市仅故事首章 第二章更华丽

　　小米亦于今日起获联交所纳入沽空名单内，意味淡友可透过沽空或沽期货等不同组合“造淡”小米。辉立，海通及广发香港等皆有为客户提供借货沽空服务，但辉立衍生市场部经理林日文提醒，借货沽空的利息需要视乎相关股份的货源多寡，货源愈少，年利息也会愈高，目前难评估小米首挂的表现及货源分布，欲借货沽空者，应先查询有关成本。

　　此外，雷军在公开信又透露，最早投资于小米的一笔500万美元（约3920万港元）的风险投资，今天的回报已达866倍，又谓成功上市只是小米故事第一章的总结，第二章会更加华丽绚烂，“如果100年后人们评价小米，我希望他们认为小米最大的价值并不是卖出多少设备，赚回多少利润，而是我们改变了人们的生活。”

小米雷军李嘉诚
我要反馈
相关专题： 雷军公开信:上市是小米新开始
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有