小米今挂牌专家授两攻略 雷军：李嘉诚认购显信任

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雷军发公开信：上市仅是小米新开始

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直击小米赴港上市：创业八年 传公开认购超10倍

新浪科技讯 7月9日早间消息，据香港经济日报报道，首家同股不股权新股小米（01810）正式在联交所亮相，专家建议（1）抽中小米的散户应设止赚止蚀位，（2）市况波动之下入市亦应审慎。

小米董事长雷军在挂牌前夕向员工发公开信振奋军心，指长和资深顾问李嘉诚，阿里巴巴董事局主席马云及腾讯主席马化腾等行业领袖认购小米，是对集团管理层和员工的莫大信任和重托，惟有继续奋斗才能回报这份信任。

估值较苹果高 券商：平手已收货

参考过去一年的大热新股表现，如阅文，宾仕国际及毛记葵涌等，股价在上市首日即见顶，随后两，三个交易日更显著回调。小米虽以招股价下限17元定价，但估值仍较苹果公司及三星等同业高，股份上周五暗盘更率先失利，跌约5%。

耀才证券行政总裁许绎彬称，近日大市及新股气氛差，小米能稳守招股价17元“已经收货”，若开市即“潜水”失守招股价，建议投资者不要迟疑及趁早沽货，相信该水平会有密集沽盘，反而成为后市上升阻力。

他又指，大市与科网股估值已跌至合理水平，意味小米有不少替代投资选择，变相摊分买盘，不利股价。

尽管小米短线被看淡，亦无阻其成为2006年10月工行上市后，首只正股，窝轮，期货及期权同日开始交易的股票，包括法兴及瑞通内在的数家轮证发行商，将会推出18只认购证应市，但暂时未有认沽证选择。

上市仅故事首章 第二章更华丽

小米亦于今日起获联交所纳入沽空名单内，意味淡友可透过沽空或沽期货等不同组合“造淡”小米。辉立，海通及广发香港等皆有为客户提供借货沽空服务，但辉立衍生市场部经理林日文提醒，借货沽空的利息需要视乎相关股份的货源多寡，货源愈少，年利息也会愈高，目前难评估小米首挂的表现及货源分布，欲借货沽空者，应先查询有关成本。

此外，雷军在公开信又透露，最早投资于小米的一笔500万美元（约3920万港元）的风险投资，今天的回报已达866倍，又谓成功上市只是小米故事第一章的总结，第二章会更加华丽绚烂，“如果100年后人们评价小米，我希望他们认为小米最大的价值并不是卖出多少设备，赚回多少利润，而是我们改变了人们的生活。”