人民日报揭网络贷款骗局：11万人受害 涉案金额超2亿

开栏的话

人无信不可，民无信不立，国无信不威。诚信，是中华民族的传统美德，也是中国人安身立命的基本规范和行为准则。

作为社会主义核心价值观的重要组成部分，我们倡导的诚信，就是守诺、践约、无欺，就要以诚待人、以信待人。毋庸讳言，当前诚信建设还存在一些问题，信用缺失也引发一些矛盾，网络欺诈、消费陷阱、泡沫营销等，犹如病毒一样侵蚀社会肌体，像雾霾一般污染清新空气。由中共中央宣传部主持的“诚信建设万里行”主题宣传活动，就是要把正面宣传与舆论监督相结合，聚焦群众反映集中的突出问题开展监督报道，大力营造“知信、用信、守信”的良好氛围。

从今天起，本报开设“诚信建设万里行”专栏，总结“言必信，诺必诚”的经验，透视“言而无信，行之不远”的案例，深刻剖析失信行为产生的原因和危害，与广大读者一起推动社会共治，弘扬诚实守信的新风正气。

近年来，很多人接到过类似的奇怪电话：“不看征信，只需缴纳几千元钱，即可办理一张可透支、可贷款、可购物的消费卡。”面对天花乱坠的介绍，有人相信了，可等到缴费拿到卡后却发现，所谓“功能齐全、低息便捷”，实则是镜花水月。

其中，“北银创投消费卡”就是这种骗局的一个典型案例，已让全国11万人受害，涉案金额超过2亿元。日前，记者奔赴重庆，揭开这一特大网络贷款骗局的面纱。

诈骗：吹嘘功能诱使群众缴费办卡

今年年初，重庆涪陵的代先生准备开一家餐饮店，启动资金需要14万元，正当他为了本钱不足发愁的时候，接到了一个陌生来电。7月6日，回想起由这通电话引发的事情，代先生记忆犹新——

“您好，我们可以帮您办理一张北银创投消费卡，用于商城购物、现金贷款、零首付购车。如果感兴趣，可以添加微信号。”电话那头自称是北银创投的客服经理陈某某。代先生添加了微信，很快收到对方发来的信息：“不管黑户白户，都可以办理。”“与多家银行合作，具备信用卡功能。”“可以在各种电商平台高额透支消费。”“现金贷2年内免息，并且还款利率低于市场上的消费信贷产品……”

强大消费卡，越听越精神，代先生觉得创业有希望了。陈某某进一步介绍，北银创投消费卡分为“公爵”“侯爵”“伯爵”三种级别，可分别享受50万、30万、10万元的信用消费额度。申请办理需要填写表格，消费卡制作完成后可以先视频传给他看。同时，需要缴纳一定的会员费、制卡费。

代先生一门心思想着现金贷款、零首付购车的事宜，很痛快地分两次支付了7500元，申请办理一张“侯爵”消费卡。其间，他一再确认“拿到卡后是否可以立即贷款？”“零首付购车是不是不用掏一分钱？”陈某某始终表示“没问题”。

代先生终于盼来了这张卡。记者注意到，这张外观黑色的卡，印有北银创投的标志，右上角还有网联Net Link的字样，右下角写有侯爵卡，左下角是代先生名字的拼音大写。

套路：设置陷阱和门槛，消费卡根本不可用

一个谎言百个坑。“咨询零首付购车，对方让我确认车型、购车城市、4S店名后向他们申请，并表示需要自行支付购车税等费用。”“我问现金贷款，对方要求我先去公司的商城平台上消费。”“消费卡根本用不了，也刷不了POS机，只能在指定的商城平台上消费。”“总之，后来的说法和之前的宣传完全不一样，我觉得被骗了。”代先生懊恼不已。

记者登录消费卡指定使用的北银控投商城平台，发现该商品平台明确规定，客户购物时需按照商品标价的50%支付首付款，剩余50%由会员卡额度透支，如继续购物，需还清上一件商品的透支金额。记者专门对比了一款家具，北银创投的价格为4946元，要求首付2423元，而几大电商网站的价格为2050元左右，家具价格根本连首付款都达不到。

“假如你办理了10万元额度的消费卡，想购买此件家具，首先要自掏腰包，向平台支付2423元，会员钱包同步减少2423元，由此显得你真的拥有10万元的额度。如果想继续购物，就必须先把透支的2423元还清，这时还得自掏腰包，所谓的10万元的额度根本就是假象。”重庆公安涪陵分局刑侦支队民警查禹说，“该商城平台没有自己的商品仓库，很多时候是拿着你的首付款，去购买相应商品寄送给你，比如这件家具，商家平台至少可以赚取差价373元。”

据警方介绍，更多受骗群众办卡是为了寻求贷款。可是，北银创投为此专门设置了先消费后贷款的复杂规则，要求客户必须按照其消费额度的最低10%，在商城平台上购物后，才可按照购物金额的25%—30%申请贷款。以代先生为例，想贷款14万元的启动资金，至少先在商家平台上消费47万元。

“办卡前，犯罪嫌疑人只会拣好的说，夸大的说，展示消费卡的强大功能。办卡后，受骗群众才会发现犯罪嫌疑人设置的各种陷阱和门槛，明白使用这卡非常不划算，由此迫使大家‘知难而退’。”查禹说。

组织：明知诈骗，犯罪集团自上而下心照不宣

整个骗局的焦点直指北银创投公司。重庆市公安局刑侦总队主动出击，深入挖掘，并且了解到，犯罪嫌疑人朱某某于2016年3月在北京高碑店注册成立该公司，注册公司范围是技术开发、技术咨询、技术服务、会议服务、文艺制作等，根本没有贷款资质。同时，总公司分别在北京、内蒙古、四川下设运维部、渠道部、客服部、制卡部、商品部等。其中，渠道部又在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地发展了数百个代理商，代理商成员具体实施诈骗。

7月6日，记者在重庆公安北碚分局进一步了解情况。据分局刑侦支队支队长赖凡介绍，代理商按受害人拟办卡消费额度的5‰（2500、1500、500元）收取制卡费，上缴总公司，并在公司网站录入相关申请信息。总公司收到制卡费后，进行网上审批，授予消费额度，制卡寄送至代理商处。代理商按照消费额度的2%（10000、6000、2000元）收取服务费，随后将卡交由受害人网上激活。

“周边很多人都在做这个业务，并且听说能赚钱，我们便主动联系了北京渠道部。”刘某某是重庆警方在湖北抓获的一名代理商，去年年底，他和其他3人合伙成立公司，并通过传真的方式，与北银创投签订合同。“为了经营这个项目，我专门在网上购买了20余万条客户电话信息，每条0.4元，花了八九万元。”

对于项目的性质，刘某某心知肚明。“我在开会时说，这个项目不能做长久，否则会坐牢。”据他反映，为了规避风险，他专门更换了公司的名称和地址，并要求员工删除工作记录、切断与受骗群众的联系。

与此同时，刘某某的员工私下也有交流，其中有员工家属主动询问办卡情况，该员工一口回绝，“千万别办，这个坑死人。”采访中，记者还了解到，易某某于今年3月28日入职刘某某公司，平时要么通过号码软件生成器，要么通过老板提供的客户信息，随意拨打电话，诱骗群众。“第一单就碰到一个急需用钱看病的人。当时不想给他办，但又想着是新来的，需要有业绩有提成。老板开会时还经常表扬身边出色的员工。我就给他办了一张50万元额度的消费卡。”易某某说，“案发前干了两个月，我完成了十多单业务，总额度超过300万元。后来，老板要求删除工作记录，我们也知道是销毁证据怕出事。但是身边人还在干，大家彼此心照不宣。”

提示：如需贷款，应到正规贷款机构申办

群众利益不可侵犯！经过警方缜密侦查，该案涉及全国受害人11万余名，涉案总金额高达2亿余元。近期，根据公安部统一部署，重庆公安局刑侦总队牵头侦办，在北京、内蒙古、四川、湖北等地警方的配合支持下，一举摧毁这个特大网络贷款诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人440名，查扣涉案电脑801台、手机662部。

目前本案正在进一步侦办中。重庆警方提醒广大群众，切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告。需要申请贷款时，到正规贷款机构申办贷款是唯一正确的选择，并且正规机构都是公开营业场所，有公开联系方式和营业执照等，在进行信用贷款时还需要相关手续，比如申请人的身份证明、工作证明。最重要的是，银行、正规贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就支付手续费等各类费用。