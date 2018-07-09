人民日报评AI：辩论机器人帮助决策是新突破

《 人民日报 》（ 2018年07月09日 22 版）

当我们遇到事情难以决断，有时会向知识渊博、理性智慧的人征求意见。未来，具有人工智能的机器人就可能担当这样的角色。近日，IBM开发的新一代人工智能机器人在美国旧金山首次公开亮相。这个名为“项目辩论者”的机器人会运用语音识别和语义分析技术来理解人类语言，并以一个类似Siri的机器人女声来说出自己的观点。

人工智能的语言对话能力一直是科学家希望突破的领域。IBM的辩论机器人通过大型资料查找、分析并用以帮助决策，以追求理性为目标，被认为是“继深蓝和沃森系统后的又一突破”。另一个研究方向则是让人工智能拥有人类的感性，比如谷歌和微软都在研发的Duplex语音技术，在对话中能模仿人类的情感和语气。

在与人类辩论高手的比赛中，“项目辩论者”充分展现了理解对手立场、分析运用论据、生成自身观点的能力。它围绕辩论主题做出了符合逻辑、结构合理的阐述，并对人类辩手进行反驳。参加人机辩论赛的两名人类辩手来自以色列，一位是以色列国际辩论协会主席，另一位是以色列2016年全国辩论赛冠军。

辩论赛分为两场，主题分别为“是否应该增加太空探索的费用”和“是否应该扩大远程医疗的应用”。参赛双方事先都不知道题目，比赛程序是双方先进行4分钟的开场申论，然后用4分钟时间来反驳对方，最后用2分钟做总结。现场的记者、分析师和技术人员通过投票来判定胜负。“项目辩论者”在两场比赛中取得一胜一负的成绩，打平人类辩手。

辩论赛结束后，多数观众认为机器人“项目辩论者”拥有更丰富的信息量，甚至会主动开玩笑来活跃气氛。不过它发出的声音仍稍显生硬，而人类辩论者能够借助语气和表情来加强自己的说服力。在关于“远程医疗”的辩论中，有9位观众在听完“项目辩论者”的阐述后，被它说服而改变了立场。

据“项目辩论者”的研发人员介绍，IBM对该人工智能系统的研究已有6年时间。直到两年前，它才开始有能力与人类进行辩论。目前的“项目辩论者”是第一个可以在复杂话题上与人类辩论的人工智能系统，它能够通过处理大量信息文本，构建出有充分论据和明确主张的演讲。目前该技术的研发工作还远未完成，这项研究的目标是通过提供以证据为基础、不带感情和偏见的论点来帮助人类作出决策。

“项目辩论者”未来将投入商业应用，可望应用在教育、法律、金融、政府和企业决策等多个领域，具备广阔的市场前景。将来，辩护律师可以借助人工智能系统的帮助，来丰富辩护论据，巩固观点；市政部门的决策者可以通过这项技术获得更全面的民意反馈，并从“项目辩论者”产生的意见中受到启发；企业董事会决策，在遇到很多相互矛盾的意见时，同样可以借鉴“项目辩论者”提供的理性观点……