小米暗盘价大跌 上市首日会破发吗？

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直击小米赴港上市：创业八年 传公开认购超10倍

在香港市场表现不佳的情况下，新股表现平平，被外界称为估值等于“腾讯乘以苹果”的小米集团（01810.HK）将于7月9日上市，但从目前香港的暗盘交易来看，小米很可能上市即跌破招股价，而有消息称，小米的场外暗盘价更跌了超过10%，也无人承接。

暗盘价最多跌超10%

根据耀才证券暗盘交易市场显示，小米暗盘价开报16港元，之后一直在附近徘徊，盘中最高价16.58港元，收报16.2港元，较招股价的17港元，下跌4.7%。而辉立交易场的暗盘交易价也开报16港元，较招股价低6.25%，收报16.1港元，较招股价低5.3%。

而有消息人士称，场外暗盘的叫价比暗盘价更低，一些机构投资者在小米暗盘交易中的出价低至15.4港元，较招股价17港元折让9.4%，而且还没有买家接手。

信诚证券联席董事张智威预计，小米上市后股价会反复向下，但实际上平安好医生、易鑫、众安等股份的反应也非常一般，不过大市的反弹可能也会对其股价有所帮助。

耀才证券研究部总监植耀辉称，一直都不看好小米业务的前景，所以不管股价短期表现如何，都不会考虑买入，由于暗盘成交量不算活跃，即便上市首日有升势，都建议投资者不要高追。

有市场人士对第一财经称，从小米暗盘价的情况来看，小米上市首日破发的可能性非常大，而且很多机构投资者还是会用传统的硬件公司来理解小米，这样小米的估值确实是非常高，不值得投资者在上市时入手，不如等股价跌到一定程度，再趁低吸纳。

根据小米在7月6日公布的配售文件，可供散户认购的公开发售部分只有轻微超额认购，认购共约10.35亿股股份，相当于超额认购8.5倍，由于供散户认购的公开发售部分只有轻微超额认购，不需要触发重新分配机制。

可供机构投资者认购的国际发售部分也仅仅录得轻微超额认购，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为约23.98亿股，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%。

香港新股相对惨淡

相比于其他新经济公司，小米的认购情况十分惨淡。实际上，过去多家新经济公司在赴港上市过程中，都比小米的情况要乐观得多，在今年上半年，平安好医生（01833.HK）上市时，供散户投资者认购的公开发售部分超额认购达到653倍，冻结资金达到3768亿港元，是香港新股“冻资王”第11位。

而去年11月上市的易鑫（02858.HK）当时有30万人认购，散户投资者需要认购50手才能获得1手，像众安在线（06060.HK）在上市时在香港供散户认购的公开发售部分更录得超额认购392倍，但之后股价却一落千丈，目前股价较上市价低22%。

与此同时，最近香港市场一直疲弱，新股表现一直不佳，除了小米暗盘价表现很差以外，近日公布招股结果的九江银行（06190.HK），供散户认购的公开发售只有0.28倍的认购额，还有72%的没有被认购的股份，已经重新分配到国际发售部分。

而同位素及辐照技术供应商中国同辐（01763.HK）H股在上周五首日挂牌，但难逃破发的命运，该股最终收报20.1港元，较上市价下挫了6.94%。

在市况不佳的情况下，专营互联网家装平台的齐屹科技（01739.HK）称，在经过咨询联席账簿管理人及考虑目前市况后，宣布下调新股发行价至4.85港元，而原本的招股价范围为6.8至9港元，最新招股价较下限价减少29%，如果按照上限价9港元计算，削价幅度更达到46%，并将其推迟招股至7月12日开始。

有市场消息称，浙江苍南仪表（01743.HK）也可能会延迟上市，由于有大户临时取消认购，导致供机构投资者认购的国际配售部分认购不足，所以需要延迟上市计划，原本该公司定在7月13日上市，拟集资6.4亿至9亿港元。

尽管很多人对小米上市后的前景表示忧虑，但其实从市场上最新展示的一些细节可以看出，小米股价的稳定性或许正在加强。

根据港交所7月4日晚的公告，小米7月9日上市的同时，小米股份就将纳入认可卖空指定证券名单，小米期货和期权也将同时推出。其次，小米IPO启用了“绿鞋机制”，也就是超额配售选择权机制，并通过绿鞋发行了约2亿股新股，是香港公开发售股份的几乎两倍，这也有利于增强稳定的确定性。