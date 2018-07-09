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爱玛科技冲刺IPO背后：摩拜单车为去年最大客户

爱玛科技冲刺IPO背后：摩拜单车为去年最大客户
2018年07月09日 05:08 新京报
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　　周杰伦代言的爱玛电动车冲刺IPO。6月29日，证监会官网挂出爱玛科技招股书，继雅迪控股、新日股份之后，电动车行业有望迎来又一家上市公司。根据招股书，爱玛科技2017年第一大客户共享单车头部企业摩拜。与摩拜的合作，使得公司当年自行车订单大幅提升，同时增加的还有3559.64万元的应收账款。

　　近三年爱玛科技的广告及业务宣传费逐年增加，2017年达2.12亿元，占净利八成。

　　记者在裁判文书网上看到一则天津爱玛前副总裁顾新剑敲诈勒索、职务侵占案的刑事裁定书，2016年，顾新剑被判有期徒刑二十年，并处以罚款。案件中涉及的无锡爱玛偷税漏税也被要求补缴，并受到行政处罚，目前该公司已经注销。

　　签下摩拜为大客户，应收账款年增162%

　　爱玛科技前身为天津市泰美车业有限公司，成立于1999年，2004年步入电动自行车行业，主营业务为电动自行车的研发、生产及销售。截至2017年末，爱玛科技共有经销商超过1900家。

　　招股书显示，2015年至2017年，爱玛科技的营业收入分别为59.12亿元、64.44亿元和77.94亿元；净利润分别约为3.75亿元、4.47亿元、2.63亿元。2017年爱玛净利润下滑幅度达到41%。爱玛科技方面7月6日向新京报记者表示，2017年受激烈的行业竞争、价格战及股份支付的影响，公司营业利润、净利润有所下降，但与同行业可比上市公司的趋势一致。

　　2015年至2017年，爱玛科技主要客户为公司的经销商。2017年，前十大客户收入占比略有提升，爱玛科技表示，超短途出行需求用的共享单车发展迅速，2017年度公司开始与摩拜（北京）信息技术有限公司等公司合作，自行车订单大幅提升。

　　作为爱玛科技2017年的新增客户，摩拜也是爱玛科技当年的第一大客户，销售金额为34608.70万元，占收入总额的比例为4.44%。新京报记者注意到，在2017年爱玛科技应收账款余额前五名客户名单中，摩拜也排在第一位，对应金额为3559.64万元，占比为12.43%。

　　招股书显示，爱玛科技与摩拜的销售合同于2017年5月3日签署，预计合同金额在5000万元以上，有效期为三年。

　　截至2017年底，爱玛科技应收账款账面价值为2.64亿元，比2016年末增长162.37%。爱玛科技认为主要原因为：2017年公司经营规模扩大；新增客户摩拜（北京）信息技术有限公司等；电动自行车行业竞争加剧，经销商流动资金紧缩，部分经销商付款周期有所延长。

　　7月6日，爱玛科技董事会办公室告诉新京报记者，“公司应收账款增加受多重因素影响，除摩拜等新增客户因素以外，2017年公司经营规模扩张等因素也是重要原因。”

　　去年广告费占净利81%，今年拟投央视广告1.9亿

　　根据ZDC互联网消费调研中心发布的《2017年中国电动车产业发展白皮书》，2016年爱玛科技销量为359万台，市场占有率为11.17%，为市场第一。

　　周杰伦已为爱玛电动自行车代言十年。根据媒体2009年的报道，周杰伦代言爱玛的费用高达八位数，比之前成龙、刘德华等人代言电动车费用高很多。当时媒体报道称，对于周杰伦高达3000万元的代言费，时任爱玛电动车总经理余林说：“我们品牌的营销额高达5亿元，3000万元只是很小的一部分。周杰伦代言能提升品牌知名度，一年的品牌价值可达20亿元。”

　　2015年至2017年，爱玛科技的广告及业务宣传费分别为1.02亿元、1.43亿元、2.12亿元。最近三年，其广告及业务宣传费在销售费用中始终占比最高，且逐年增加，占其净利润的比例分别达到约27%、32%、81%。

　　2017年度销售费用较2016年度增长26.59%，爱玛科技表示，主要原因为：公司2017年加大了广告及业务宣传投入，与中央电视台达成了国家品牌计划相关协议，广告及业务宣传费增加6925.39万元；2017年公司实施了股权激励计划，其中709.5万元计入销售费用中的职工薪酬。

　　据其董事会办公室描述，爱玛科技是电动车行业里第一个和唯一一个连续两年入选“国家品牌计划”的企业。2018年1月10日，爱玛科技与北京舜风国际广告有限公司签订《电视（广播）广告发布合同》，由爱玛科技委托北京舜风国际广告有限公司自2018年1月1日至2018年12月31日为爱玛科技发布爱玛CCTV国家品牌计划资源广告，发布媒体为央视，合同金额为1.9亿元。

　　爱玛实控人之女、中信系“突击入股”

　　根据招股书，张剑为爱玛科技的控股股东和实际控制人，占公司发行上市前股份总数的83.36%。记者发现，在爱玛科技股权结构变动过程中，有5家企业是在最近一年内新增。

　　2017年11月27日，新增的4位股东为中信投资、金石智娱、金石灏沣、三峡金石。这4家公司同为中信证券控制下的企业，为一致行动人。在发行前，中信证券通过上述4家公司间接持有爱玛科技6.99%的股份。本次爱玛科技申报上市，保荐机构也是中信证券。

　　2017年12月25日，张剑与长兴鼎爱签订《股权转让协议》，股权转让完成后，长兴鼎爱持有股份公司5.00%的股份。招股书显示，长兴鼎爱成立于2017年12月22日，执行事务合伙人为张格格。张格格出生于1993年，与张剑系父女关系。截至本招股说明书签署日，张格格通过长兴鼎爱间接持有爱玛科技0.15%股份。

　　上海明伦律师所合伙人王智斌律师告诉新京报记者，通常情况下，企业IPO申报前12个月内，该企业长期稳定的股权结构突然发生变化，有新股东突然出现的情况被形象比喻为“突击入股”。“突击入股本身并不是必然违规，只是由于突击入股常与利益输送相关联，因此是证监会严格监管的领域。监管层会审核股权结构的突然变化是否具备商业合理性，审核新进股东对公司稳健运营的影响程度、审核新进股东与公司间是否关联交易、同业竞争等情况。”

　　资产负债率超同行，去年政府补助贡献两成利润

　　2015-2017年，爱玛科技计入当期损益的政府补助分别为2540.66万元、3965.32万元和7787.07万元，占当期利润总额的比重分别为5.35%、6.72%和20.35%。

　　爱玛科技近三年获得的政府补助呈逐年上升趋势，并在2017年大幅增长。对此，爱玛科技董事会办公室回复新京报记者称，2017年公司获得的与日常活动相关的政府补助有较大幅度增长，包括“爱玛集团总部经济奖励”5311.02万元、“爱玛集团政府专业发展奖励”1278.12万元等。总部经济补贴是天津市静海经济开发区给公司的优惠政策扶持。

　　2015年至2017年，爱玛科技的资产负债率分别为75.15%、81.97%和80.85%。作为同业可比公司，这三年新日股份和雅迪控股的资产负债率平均值分别为70.14%、62.02%、59.34%。

　　爱玛科技方面的解释为：截至2016年12月31日、2017年12月31日，公司流动比率、速动比率与可比上市公司均值相比较低，资产负债率与可比上市公司平均水平相比较高，主要原因系可比公司上市发行股份，货币资金有所增加。

　　■ 相关

　　实控人曾因“偷漏税”被高管敲诈

　　爱玛科技7月6日表示，公司此次IPO是第一次筹备上市。不过记者在裁判文书网上看到一则2016年的判决书，天津爱玛前副总裁顾新剑敲诈勒索、职务侵占的刑事裁定书中有“当时公司正在筹备上市”的表述，文中的“当时”为2011年前后。这起案件也牵扯出无锡爱玛偷税漏税的事情。根据《法制晚报》2016年报道，“在顾新剑被抓半年后，无锡国税部门认定爱玛应补缴2000万余元，并对其作出1000万余元的行政处罚。”天眼查显示，无锡爱玛法定代表人为张剑，天津爱玛持有无锡爱玛100%股份。目前无锡爱玛已经注销。

　　裁判文书网中被敲诈者为张某2。《法制晚报》报道称，“法院认定，2011年9月至2013年3月，顾新剑以向税务机关举报无锡爱玛偷漏税问题等手段，多次向张剑索要钱款达2.35亿元。”顾新剑原系江苏天爵机车科技有限公司总经理、无锡爱玛车业有限公司总经理、天津爱玛科技股份有限公司副总裁。2014年2月，顾新剑因涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年3月19日被依法逮捕。

　　2016年4月，一审判决顾新剑有期徒刑二十年，并处罚款。顾新剑不服提出上诉，二审结果与原审判决一致。

　　爱玛科技方面7月6日回复记者称，无锡爱玛已于2014年12月注销，税务方面的相关问题都已经按照有关规定和要求全额补缴。

　　新京报记者 阎侠 

摩拜爱玛IPO
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