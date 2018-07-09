Netflix亚马逊“开战”：印度成巨头竞争的新战场

来源：北京商报

印度成为流媒体巨头竞相争夺的新战场。上周五，Netflix专为印度市场而打造的原创剧《神圣游戏》正式上映，而亚马逊则计划推出针对印度的第四部原创剧《Comicstaan》。新剧集的海报攻占了印度全国多个城市的公交车站、购物中心和地铁站，Netflix与亚马逊的针锋相对还仅仅是这场争夺战的冰山一角。

今年早些时候，Netflix首席执行官里德-哈斯廷斯曾表示，希望一年之内在印度发布超过2000部剧集，“未来20年，Netflix会对付费服务大举投资，印度的娱乐业会有更大的增长”。有报道称，Netflix可能会花费近3亿美元来专注于印度相关内容。

近年来，印度这个全球第二大互联网市场展示出了极大的发展潜力。2016年下半年，印度爆发电信价格大战，数据服务得到普及。这一背景下，有数百万的新用户进入到了互联网领域，并且改变了许多人的数据消费方式。Media Partners Asia研究公司数据显示，目前印度的在线视频市场价值超过7亿美元，到2023年预计会增长到24亿美元。

巨大的市场潜力也引来了更多企业。在过去数年时间里，有超过35家流媒体服务公司在印度亮相或扩大了自己的业务。目前，在全球拥有超过1亿用户的Eros Now、印度本土制作公司Shemaroo、中国阿里巴巴集团和Facebook也都已经有了进军印度流媒体视频市场的计划。

实际上，Netflix早在2016年初就开始布局印度市场。然而，试图用优质视频节目吸引高收入群体的市场策略在印度遭遇水土不服。随后入局的亚马逊凭借本土化运作，仅用了半年时间就拿下了900多万用户，把Netflix远远甩在后头。自登陆印度起，亚马逊就加强和印度本土厂商的合作，曾一口气推出了17个印度原创节目秀。仅2017年，亚马逊用于开发印度特别节目的资金就达7500万美元。

除亚马逊外，Netflix还面临着更强大的本土竞争对手。据统计，在当前印度流媒体市场中，21世纪福克斯旗下Star India所拥有的Hotstar所占份额约为70%，拥有1.5亿月活跃用户，是印度流媒体视频市场当之无愧的领头羊。与竞争对手相比， Hotstar手握实况体育转播权，和印度板球联盟达成了合作，建立了独特优势。今年4月的印度板球锦标赛决赛，Hotstar创下1030万用户观看的纪录。

此外，与Netflix和亚马逊不同的是，Hotstar 80%的内容都是免费的。在付费的高级服务中，Hotstar每月订阅费用大约是199卢比。相比之下，Netflix在印度提供的最便宜包月套餐也要500卢比。不过，在定价方面，亚马逊最为亲民，一个月只需要129卢比。

北京商报记者 陶凤 肖涌刚