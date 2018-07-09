健身O2O小熊快跑现关店潮 共享健身房是否靠谱？

小熊快跑太阳宫店内已没有任何健身器具等物品

来源：北京商报

不到3个月时间内，智能健身房小熊快跑先后关闭了北京酒仙桥店和太阳宫店，随后又陷入退款纠纷中。从6月底到7月初，北京商报记者持续接到消费者投诉显示，位于太阳宫大厦2层的小熊快跑突然宣告闭店，多人反映公司所承诺的会员卡退费迟迟没有到账，甚至有人称，同一天内中午办卡晚上接到闭店通知短信。小熊快跑公司对记者解释突然闭店原因为“租金过高”、“中介已将房屋转租”。共享健身房这一新生事物，似乎在经历资本热捧后逐渐进入发展模式的磨合期。

退款未到物品丢失

小熊快跑太阳宫店一位健身会员近日向北京商报记者透露，自己于6月20日收到群发短信称门店因突发原因而关闭，将于7月初返还会员费。该会员表示，在闭店三天后的晚上，工作人员将店内器具搬空，自己在衣物柜里存放的物品无法取回，距离闭店两周时间，一直未收到会员费退款。

北京商报记者在小熊快跑太阳宫店看到，门口已张贴闭店公告，称“由于业主收房，此店正式关闭，会员费用在公司审核完毕后进行退还”。隔着玻璃可以看到，店内已没有任何健身器具等物品，仅剩“小熊快跑”的门牌未拆除。

同时，记者在小熊快跑官网注意到，品牌在全国共有8家门店，分布于北京、上海和南京，其中仍显示北京酒仙桥店和太阳宫店的信息。记者尝试搜索大众点评平台，显示上述两店已关闭。

北京商报记者在大众点评平台看到，有消费者在太阳宫店点评内容中晒出的一则手机短信截图，该短信显示中午12时15分收到小熊快跑会员卡激活通知，当天晚上17时收到门店关闭通知，同时短信中承诺在7月初退还会员费。

北京商报记者在小熊快跑App发现，一位名为“黑花生”的年卡和月租柜用户表示，收到闭店通知初期联系不到客服，待之后联系上后工作人员均以“没有联系信息，没有登记”为由将会员物品私自处理掉了。

北京商报记者尝试致电小熊快跑太阳宫店，相关负责人表示，公司目前正在向会员返还剩余费用，或者经协商可到其他小熊快跑门店使用。至于会员的物品，关店当天已全部通知会员，且有教练在店内等待会员来取。他表示，目前有租赁物品柜的会员已经全部将物品取走，如有会员仍未取走可尽快与工作人员联系。然而上述说法与一些会员投诉内容相左，会员表示向小熊快跑公司反映“存放物品丢失”时，公司的解释是“被房东丢出去了”。

对于太阳宫店闭店的问题，北京商报记者联系到小熊快跑创始人沈思，在记者说明采访意图后，沈思称“不接受采访”后挂断了电话。

无人管理模式未成熟

对于突然闭店的原因，小熊快跑相关负责人告诉北京商报记者，太阳宫大厦房租过高，导致运营效益不好，且消防栓多次漏水，致使店内物品被损坏，后续房租也未和房东协商好，因此公司决定于7月初关闭太阳宫店。此外，原本已经与租房中介协商预留处理关店时间，但因房源已转租他人，中介强制关店，并要求尽快将店内物品撤走。

不过，北京商报记者联系太阳宫大厦物业租赁处后被告知，之所以强制关闭小熊快跑门店，是因为对方未交齐或拖欠租金所致。记者随即在太阳宫大厦物业租赁官网看到，租金价格为11元/平方米/天，房源面积为312-1288平方米，月租金价格为102960-425040元/月。而小熊快跑太阳宫店会员卡在320-3800元，私教课在2400-14400元。经北京商报记者粗略估算，以面积300平方米为例，健身房月租金约为10万元，年租金120万元；以小熊快跑年卡费用3800元计算，需316人入会可满足收支平衡；而以420元的月卡费用计算，则需要2858人办卡可达收支平衡。

据一位小熊快跑太阳宫店的会员表示，该店的会员数量约在100名以下，月卡、季卡以及年卡会员数量不等。而据小熊快跑官网上唯一链接的一篇有关加盟信息的媒体报道显示，望京店在2016年靠5台跑步机和6、7台器材，实现20.8万元的营收，除去11万元房租、2万元工薪以及水电费等其他费用，净营收在4万-5万元之间。

小熊快跑的经营效益不佳，与该健身房的实际运营能力不无关联。公开资料显示，小熊快跑智能健身房为24小时开放，店内无销售人员，用户通过App在线上购买会员卡。但目前来看，小熊快跑的健身房智能化无人管理模式尚未成熟。北京商报记者在大众点评看到，消费者普遍反映健身房“空间小，跑步机10个坏了6个，也一直不维修”、“来健身房发现留下的鞋子被扔了”、“经常停水停电却不通知会员”等问题。据一位小熊快跑太阳宫店的会员表示，平时在场馆内仅有两名教练与会员做沟通，从未见过其他管理人员。

健身O2O的体验之困

小熊快跑接连关闭两家门店，且两家门店都出现了类似“未收到退款”、“想抹零头少退，催了很多次才退款”的消费者评价。可见，公司的管理纠纷问题并非个案。

与小熊快跑同期兴起的健身类O2O平台也逐渐隐匿。公开资料显示，全城热炼于2016年7月将App上课程清零，并将公司大部分员工解散。同为“互联网+健身”模式的燃健身也陷入“刷单门”风波逐渐褪去热度。可见，健身O2O平台虽然融合线上，但健身仍旧重在线下体验，场馆、教练等资源问题依然是此类平台在业务扩张时亟须解决的问题。

上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺表示，互联网企业自建场馆在门店规模、运营经验以及教练资源等方面仍缺乏优势，因此，客流问题也就逐渐凸显。对于小熊快跑等健身O2O平台而言，是否运营成功主要在于健身场馆。一般而言，大型健身馆拥有充足的客流，并有充足的教练资源向消费者介绍课程，以此达到销售课程卡并拓展客源的经营目的。而该传统模式经营成本较低，在短时间内该模式仍难以被打破。同时，运动健身在一定时间内的需求相对固定，尤其频率较高的单项运动更是需要固定场馆。

鲁振旺强调，就当前健身市场而言，小熊快跑等智能健身房的经营模式仍存在一定劣势。作为新门店，小熊快跑通过自营线上平台创造新用户，客流资源少。同时，店内教练资源不足，每个场馆基本是2-4个教练。健身会员也是经过线上进行相关活动，是否到店健身也完全靠会员自觉。整体而言，健身会员对于线上智能等体验是一方面，健身O2O平台还需要回归健身本体，提高健身会员在场馆内体验，增设教练以帮助会员详细了解课程内容，并提高场馆内必要设施。

北京商报记者 王晓然 魏茹/文并摄 李烝/制表