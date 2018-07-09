小米IPO前夜雷军发声“护航”：巨大的挑战和责任

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）7月9日，小米将在港交所挂牌。7月8日，小米创始人、董事长兼CEO雷军再度发布公开信为小米上市护航——最近资本市场跌宕起伏，小米能成功上市就意味着巨大的成功，但也意味着巨大的挑战和责任，上市仅是新的开始。

雷军在信中再次强调了小米的互联网基因，他披露数据称，2017年小米收入1146亿元，只用七年时间就跨过1000亿元营收门槛，同比增长67.5%；2018年一季度同比增长85.7%，电商及新零售平台贡献的收入占 63.7%；2017年互联网服务收入占8.6%，达到99亿元，2018年一季度互联网服务收入占比又提升至9.4%。“这充分证明了我们互联网的业务能力，我们可以把硬件和电商带来的流量转换成收入和利润。”

7月9日，小米将正式在港上市，IPO最终定价为17港元/股。按此计算，小米预期市值3800亿港元，约合3200亿元人民币。更早以前，国际金融机构给出小米估值800亿-900亿美元，小米也主动选择了550亿-700亿美元这个更低的估值区间。

在雷军看来，小米IPO发行价17港元/股，估值543亿美元，跻身有史以来全球科技股前三大IPO，而且是香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点。

著名经济学家宋清辉认为，小米以同股不同权身份向港交所提交IPO申请，对国内的其他新经济公司具有借鉴意义。“一方面即使持股数不多的情况下，也能够保持对公司的影响力。二是若小米公司最终顺利上市，成为港股首家同股不同权公司，就证明这种模式是可行的，那么后来者就可以效仿小米，也运用同股不同权的模式上市。例如京东金融、蚂蚁金服等都可以对小米的上市模式进行借鉴，将不会出现四年前港交所跟马云（阿里巴巴）‘分手’的情况”。

同股不同权，又称为双重股权结构或者AB股结构。与同股同权中的一股一票不同的是，同股不同权的公司股票分高、低投票权两种股票。其中，高投票权的股票每股有2-10票的投票权，低投票权的股票每股有1票甚至没有投票权。

事实上，在宣布申请港股上市后，小米还在6月7日向证监会提交CDR发行申请，并在当日被受理；6月11日，证监会披露了小米CDR招股书。但几天后小米官方微博称，决定分步实施在香港和境内的上市计划，推迟CDR发行申请。有接近小米的人士称，小米此举是考虑到资本市场的不稳定性以及CDR的创新性，为了更有质量的CDR发行，后续会重新启动。