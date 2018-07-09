媒体评论：校园贷的套路不该由大学生独自应对

议论风生

无论如何，这些大学生集体不应诉的做法是非常不明智的。不应诉是不信任法律，也是放弃了为自己辩护的权利。

近日，一则“400余名大学生因涉校园贷遭起诉却无人应诉”的消息在网络流传，备受关注。据此前的报道，这些被告大学生普遍认为，“校园贷”等于非法放贷，国家打击“高利贷”，他们借的钱不用还。

一时间，网络上对这些大学生的指责和调侃铺天盖地，有人说他们试图“黑吃黑”，有人说他们“法盲”。

但随着媒体进一步的报道，该事件呈现出更复杂的面相。说“反转”还谈不上，但有些事情不是人们最初以为的那样。

多名曾参与“704校花”项目的大学生告诉媒体，该公司通过兼职换购物品诱导大学生签订合同，暗中却以大学生的名义私自向银行借款，并故意制造还款逾期假象，从中收取高额逾期费。有大学生称，自己按时还清了款项，却还是被催债，704客服人员竟解释称，系工作人员携款跑路。

整个事件的混乱程度，相当符合校园贷的一贯表现。而“704校花”业务已经被国家叫停。在这一团乱麻中，各方陈述大相径庭，真相模糊不清，重点是要找到关键的“线头”。

在我看来，柳州银行是其中一个关键角色。大学生们以为自己是从“704”公司借的钱，只需要还给“704”公司就可以了。但实际上，“704”公司是拿着大学生的资料在柳州银行贷的款。事发之后，大学生们甚至连柳州银行的卡号都不知晓。不过这是大学生一方单方面的陈述。

银监会柳州监管分局则表示，大学生借款档案中均附有借款人手持身份证、已签字按手印的柳州银行借款合同和借据的照片，借款申请书、借款合同上均有6名学生的手写签名加按手印，核查中未发现证明投诉人不知晓从柳州银行贷款的证据。

那么究竟是大学生们集体撒谎，还是“704”在跟大学生们签合同时有意误导、隐瞒？柳州银行不应该置身事外。如果当初柳州银行明知实际借款方是没有固定收入的大学生，还把签合同等事宜“全权委托”给了“704”公司，那么恰恰说明自身要对后来的乱象负责任，不能一句“停止合作”就撇清自己。

话说回来，无论如何，这些大学生集体不应诉的做法是非常不明智的。感觉到自己被骗，就应该主动报案。有什么疑问，也可以跟当事法官进行沟通。不应诉是不信任法律，也是放弃了为自己辩护的权利。人生的路还很长，不要因侥幸或无知给自己挖坑。

另外一方面，大学生们缺乏社会经验也是事实。据称“704校花”曾以起诉威胁大学生，或许这也导致了他们对法院的公正性有误解，干脆采取鸵鸟战术。对于这种情况，他们所在的学校应该负起引导、协调的责任，不要让大学生感觉孤军奋战。总之，既然皮球已经到了法院，此事也引起了舆论的关注，就应该让它在阳光下有一个公平合理的解决。

□西坡（媒体人）