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网售大牌化妆品的猫腻 300多元一瓶的香水成本仅1元

网售大牌化妆品的猫腻 300多元一瓶的香水成本仅1元
2018年07月08日 14:49 央视新闻
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　　来源：央视新闻客户端

　　现如今买化妆品找代购已经不是什么新鲜事了。但是您花高价买来的代购化妆品一定是真的吗？苏州警方日前就破获了一起网售假化妆品大案，涉及的可都是大牌儿，有迪奥变色口红、5ml香水套装；魅可子弹头系列口红和粉饼；还有馥蕾诗面膜；贝玲妃腮红等等…… 一共15万件，全都是假货。

　　不知道您有没有注意，这些假货仿冒的可都是现在最流行的爆款，而且仿真度相当的高。

　　先来看这两支魅可口红，其中有一支是真的，有一支是假的，您能分辨出来吗？别急，让记者来给您揭秘：

　　央视记者：上图右边魅可口红是真的，左边是假的，我们来试一下色，发现两款颜色差不多，滋润度也差不多(如下图)。

　　再来看一款5ml假迪奥香水套装，从内衬到logo，再到丝带一应俱全，单从外观很难看出破绽。 除了高仿的包装，让人防不胜防的是，这些假化妆品就连防伪喷码居然也是和正品同步更新的。

　　苏州市工业园区胜浦派出所民警 谢元龙：她会安排她的员工把喷码清洗掉，然后再喷上现在市场上流通的化妆品的通用喷码。如此一来，消费者拿到这个假冒伪劣化妆品，一查询这个喷码，这个号段确实是市场上流通的正品的。

　　这样一来，即便是消费者怀疑产品有假，如果查询防伪喷码后发现与正品一致，也会打消顾虑，相信这些假化妆品就是正品。

　　为了把这些假货销售出去，嫌疑人打着“一手货源代购批发 ”的旗号，分别在淘宝和微信平台注册了多个账号，从交易记录来看，仅其中名为”薇薇小妖代购批发”的一家网店成交量就达到了7500多次。另外，微信上与嫌疑人经常有业务往来的客户至少也有几百人，层层加价后，最终这些假货全都以接近正品的价格卖给了不知情的消费者。

　　嫌疑人告诉记者，消费者花高价买到的这些假代购化妆品，进价其实相当便宜。

　　嫌疑人：20万(元)吧，流水，一个月。小香水，相对便宜一点。5毫升，很小的，它是有7块、8块、9块。

　　正品要300多元才能买到的迪奥香水套装，假货竟然一瓶还不到7块钱，如此廉价的化妆品又是怎样生产出来的呢？

　　苏州市工业园区治安警察大队民警 孙涛：也是个体的这种小的窝点，就在房子里秘密加工，都是很简单的一种，有那种针管，量杯，用简单的香料，香精，自己调。

　　嫌疑人交代，这些散装香水购自广东等地，每桶5升，进价1000元。这样算下来，灌装一瓶5ml假迪奥香水，原液成本仅仅只需要1块钱。至于散装香水本身由哪些原料勾兑而来，嫌疑人坦言连他自己也说不清楚。

　　花高价买到手的竟然是假货，让消费者情何以堪？而更为严重的是皮肤科专家指出，假化妆品出于成本等因素考虑往往选用劣质原料加工而成，诱发皮肤过敏、接触性皮炎等疾病的风险大大增加，直接威胁消费者的健康。(央视记者 高杰)

 
化妆品代购假货
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