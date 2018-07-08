淘宝启动全球购买手招募 为消费者引入更多冷门品牌

来源：界面新闻

消费升级的大背景下，海淘正成为国内越发普遍的一种生活方式。淘宝也想从中挖掘更多的机会。

艾瑞咨询5月初发布的2018年《中国跨境进口零售电商行业消费洞察》报告显示，2017年中国跨境进口零售电商行业市场的规模约为1113.4亿元人民币，同比增长49.6%。

报告预测，到2021年，上述数字会超过3000亿元；预计到2021年，中国居民人均可支配收入会达到3.6万元。这也进一步抬高了跨境消费市场的天花板。

因此，各家电商平台也已经把发展海淘业务作为当下的重点战略之一。网易考拉、唯品会等平台都已经在近年投入不少资源来建立自己的海淘业务体系。

7月7日，淘宝在香港启动了全球购买手招募计划。它们希望借此在全球范围内扩大对于海外优质商品和品牌的挖掘力度，在满足国内消费者更多需求的同时，也帮助这些品牌和商品更好地开拓国内市场。

买手是海淘体系中的重要一环。对于平台而言，他们的作用在于，在了解海外消费趋势的基础上，挑选出所处地区适合国内消费者需求的产品；在丰富平台商品数量的同时，也能够为平台吸引更多消费者的关注。

在淘宝全球购上的买手，基本上是一些长居境外的，能够拥有100%当地货源的个人；与此同时，他们需要对海外的商品品牌以及生活方式有一定的理解，更重要的是要有社群运营能力——这是提升用户粘性的一个重要属性。

淘宝方面的数据显示，目前它们在全球范围内共有接近20000名买手，覆盖了70多个国家和地区。淘宝全球购负责人魏萌在发布会上表示，在一年之内，淘宝希望能够把全球买手群体的规模扩充到50000人，从而进一步提升对于海外品牌的挖掘力度。

选择香港首先启动全球购买手招募计划的原因在于，位处大中华文化圈的香港，和内地市场目前有着大致相同的消费趋势；与此同时，不少内地消费者也经常会来到香港进行购物。另外，香港的区位优势也使得不少国际品牌会在当地汇聚。在香港招揽更多的买手，意味着淘宝全球购可以挖掘出更多的产品来满足内地消费者的多元化需求。

为了吸引更多的买手进驻全球购平台上，淘宝方面也特别制定了相应的扶持政策，来帮助他们更好地落地。

这些扶持政策大体分为了几个方面。首先，淘宝帮助这些买手树立了一个集体品牌。在这个身份下，买手们的境外身份被认定，从而能够在消费者一端确保他们的资质是可信的。对于不符合相关身份的买手，淘宝方面会进行相应的筛选。

在此基础上，淘宝为诚信经营的买手提供了更多的服务保障，比如能够获得优先服务通道，异常纠纷快速处理等等。魏萌表示，淘宝全球购希望将买手的经营历史转化为他们的资产，为他们提供更好的回报。买手可以通过和消费者的互动、身份资质的认定、平台经营历史数据沉淀等方面来提升自己的经营信用。

在技术方面，淘宝也为买手降低了在平台上开店的门槛。它们上线了一些更加便捷使用的工具，让买手可以在相对固定的模板下来开设网店；同时还会开放一些流量运营体系，帮助买手更好地获取消费者流量。针对海淘领域的相关法规，淘宝也会组织专门的一站式学习机制，来让买手更好地理解，从而避免不必要的纠纷。

根据淘宝的规划，买手在进入全球购平台之后，会得到一个相对清晰的发展规划。在这个过程中，相关的买手联盟会逐渐形成，买手会在其中获得对商品知识体系的构建，供应链等资源的整合服务等。相关的服务则是由淘宝以及上下游的供应链合作伙伴一道提供。

除了对于买手体系的发展政策之外，淘宝全球购也同时发布了针对海外中小品牌的“全球甄星计划”，来将品牌通过供应链合作伙伴分销至全球范围内的买手和消费者之中。在2018年，它们预计成功孵化365个具备发展潜力的境外中小品牌，主要涵盖美妆、服饰、母婴等类别。

此前，对于中小品牌而言，它们的顾忌在于，在淘宝这样大体量的平台上未必能够获得相应的曝光度。通过推出新的发展计划，淘宝全球购也希望在行业中借助平台优势进一步扩大影响力。