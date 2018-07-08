微信回应转错账被拉黑：保护用户隐私是底线

来源：快科技

日前，广东中山的黄先生通过微信给表妹转账，结果不小心将近9万元转错了人，因为不知道对方真实姓名和账户信息，无法立案。

黄先生联系腾讯，腾讯客服回复称：“该笔资金已经成功进入对方零钱，资金支付成功后无法撤回，您可与好友联系协商退回。”

之前出现转错账无法要回的案例比较多，腾讯公关的相关人员强调，保护用户隐私是互联网公司的底线。他们要对所有用户负责，只要司法机关要求微信官方协助，他们肯定义不容辞，但如果是个人需要，不能突破底线。

值得一提的是，微信在转账时只显示对方姓名的最后一个字，前面的都用星号代替。同样是常用的个人支付工具，支付宝在转给支付宝账户时，对方昵称后面标注了真实姓名，还提供“点此认证”的选项，点击后，需要输入正确的姓氏才能转账，降低了转错的概率。

据央广网消息，对此，腾讯公关部相关人员对此表示，两款产品的基因不一样，设计产品的出发点不同，不能简单对比。“支付宝是基于电商，基于交易的，我们本身是一个社交的平台，对用户的隐私保护更严格，大家使用的频率更高。”

据悉，微信钱包设内有“2小时到账”和“24小时到账”的时间设计，但没有撤回功能，腾讯公关部相关人员也表示，即使未来产品有相关调整，也和这件事情没有直接关联，他们只会根据市场需求来调整产品的设计。