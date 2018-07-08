专家问诊共享经济：伪共享已死 新租赁当立

作者：刘颖、李晖

当《中国经营报》记者在百度搜索里输入“共享单车押金”这个词条后发现，相关新闻竟然达到499万条。可见，尽管共享单车行业的倒闭风波已经过去大半年了，但押金问题所带来的社会影响仍在持续发酵。

据统计，去年下半年开始，酷骑、小蓝单车等近10家共享单车陆续宣布破产，直接导致至少15亿元的押金至今无法退回，波及六七百万人、人均200元的资金损失。

而这只是冰山一角。中国互联网信息中心发布的数据显示，目前仅共享单车领域的押金就有超过100亿元的押金，加上共享汽车及各类物品租赁，整个共享经济领域的存量押金规模预计将超过150亿元。而随着泡沫的破灭，这些押金去向成谜，留下一片狼藉，也给监管留下难题。

在一位投行人士看来，一些企业在创业之初收押金是为了避免资损，但到后期，一些企业就开始以收押金为生，一辆单车可以让多人交押金，最后经营不善倒闭了就跑路。“从这一点上来看，这种行为就是借助共享经济的名义来进行非法集资。”

上述人士表示，如果没有资本和市场的过分关注，如果没有押金这样的“后路”，摩拜和ofo们或许可以跑得更加稳健。“真想做共享经济，就永远不要打押金的注意。”

其实押金问题并非没有解决之道，从去年起，芝麻信用就一直在各行各业力推信用免押金的模式，业界也把这种基于契约精神和信用机制的模式称之为新租赁经济，与之前的伪共享最大的改变是，是用信用替代了押金，既能保护商户的资产，也能维护消费者的利益。此前ofo 也曾在全国多个城市接入了芝麻信用免押金，不过后来因为资金压力、盈利难题等种种原因，又重走了收押金的回头路。

百亿押金问题如何破解？新租赁经济如何接棒？对此，记者采访了多位对此长期关注的行业专家，共同来破解共享经济困局。

押金背后是一门金融生意？

很多行业人士说：你以为共享单车是租赁行业？其实人家是做金融的。这一语道出了问题的关键。

“当低廉的租赁费用不足以维持共享单车企业的经营成本时，押金和预存费用就成了其重要的盈利模式。”复旦大学东方管理研究院院长、管理学院企业管理系主任苏勇分析道。

事实上，押金并不是共享单车独创的模式。在共享单车出现之前，住房出租、图书馆借阅图书、光碟租赁等都广泛通行押金制度，生于行业规则，多行于物品租赁。

此前，2017年8月，交通部和国家发展和改革委员会等10个部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，其中明确规定：企业对用户收取押金、预付资金的，应严格区分企业自有资金和用户押金、预付资金，在企业注册的开立用户押金、预付资金专业账户，实施专款专用，接受交通、金融等主管部门监管，防控用户资金风险。

针对押金监管的问题，上海社科院研究员、新经济与产业国际竞争力研究中心执行主任汤蕴懿则建议，政府可以向单车企业征收部分预存款。“收取预存款在实体行业并不新鲜，比如美容店、饭店等在开设时，政府都会收取部分费用来防止企业倒闭带来的风险。”

苏勇表示，“互联网发展的迅猛之势与法律的滞后性导致了押金问题的出现，”在他看来，现阶段共享单车的监管主体和监管政策有待进一步明确。

此外，中国人民大学副校长吴晓求曾在接受采访时指出，“共享经济”有两个特点：一是人人参与，人人都是社会进步和经济发展的推动者，都可以分享资源、信息和财富；二是门槛低、起点快、周期短。因此，对其的监管不能惯性沿用以前的方式，否则只能既限制了新的发展，又没有监管到想监管的点上。

事实上，在现有法律框架下，单车押金由于属性特征，虽然出现各种形式的银行托管监管，仍旧难以做到绝对意义上安全，而这种风险往往要到在企业资金链吃紧或断裂之时才能充分暴露。从这个意义上看，押金模式已经在往范围更大更广的金融领域演化，它的存在始终如定时炸弹。

“押金被挪作他用并不是一个新生事物，然而，当其被赋予互联网的属性之后，其传播速度之快、影响力之大就形成了规模效应。押金的动向问题也就前所未有地引起了全社会的广泛关注。”苏勇直言。

在业界人士看来，押金问题由于涉及消费者端，波及范围更大，存在演化为金融风险的可能，解决起来也尤为迫切。

信用能否破解押金难题？

政府在加强押金监管的同时，市场已做出了选择。目前可以看到，业内都在推崇“免押金”模式。正如分析人士所言，“解决押金问题最好的方式就是不收押金。”

事实上，免押金也是国家致力推动的事情。

2017年5月22日交通运输部对外发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（征求意见稿）》，要求各地统筹发展互联网租赁自行车，但不鼓励发展互联网租赁电动自行车，同时鼓励共享单车企业免押金提供服务。

2017年8月8日，交通部、住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，为共享汽车行业发展带来更多期待。比如，通过停车费优惠等方式，推动在城市路内停车泊位的“随取随还”；鼓励用信用模式替代押金管理，让信用良好的优质用户享受到低押金、甚至免押金的差别化服务。

在电子商务研究中心共享经济专家陈礼腾看来，押金的本质就是一种信用担保，在移动互联网时代，信用成为用户的第二个“身份证”。用户的各种消费行为逐渐形成各自的信用标签，而信用的好坏也影响着用户之后的消费。因此，信用体系的出现还可以很好地替代押金的作用。

实际上，共享经济的核心就是契约精神，背后是信用，健全的信用体系是共享经济的基础。

陈礼腾表示，完善的信用体系可以将共享经济中的不安全因素最大限度地排除在外，同时，由共享经济体系中产生的用户违约违规失信行为，也可以为信用系统评估个人信用级别提供重要依据。

“押金确实是保障了商户的利益，但是把风险留给了用户。”苏勇指出，如今信用免押金模式推出后，企业可以用芝麻信用的大数据克服风险，于企业和用户而言，是一个双赢的状态。

根据国家信息中心2017年11月6日发布的《信用助力分享经济发展报告》指出，从2016年1月到2017 年 4 月，以免押金为代表的一系列信用服务促进分享经济迎来“指数级”增长，分享经济用户数月均增长 12.7%，日均用户活跃度增长了8.7倍，信用免押金正成为趋势。

对此，北京大学光华管理学院教授雷莹补充道，被200元的押金“吓”退的用户分为恶意使用者和不相信押金安全性的良好使用者两类。免押金模式背后的信用体系决定了，这种模式能够拉到的“新”用户是后者。因此免押模式不仅增加了用户的量，也提高了用户群的“质”。

新租赁经济缘何崛起？

近日，知名投资机构青山资本撰文表示，在很长一段时间里，社会主流价值所信奉的都是“买不起才租”，但随着新租赁经济的崛起，这种消费观念正在改变。

凯文·凯利对未来的十二个趋势预言中就提到过：“未来资源的使用权将比所有权更重要，人们将通过获得服务的方式取代‘占有’实物。”

青山资本表示，以“租”为核心要素的新消费主张的已然崛起，除了手机租赁，衣物租赁、智能硬件租赁、奢侈品租赁乃至玩具租赁等横跨多行业的租赁平台不断出现，公开信息显示，2017年近30%的创业项目都和新租赁经济有关。

新租赁经济就是引入信用机制成为基础设施，以信用机制取代了传统租赁中的押金机制，来保护买卖双方合法权益，这正成为一种趋势。

一些第三方信用平台的数据和实践正在验证这一趋势。据芝麻信用提供数据显示，在其生活平台，接入的租赁类商户已经覆盖了21个行业，300多种商品，并衍生出珠宝、艺术品、包包、家居等近十个创新场景和品类。

清华大学交通所副研究员杨新苗指出，相对于押金而言，信用体系更加全面，涉及更加多元、效果更好。如今，企业愿意推行信用免押金的模式，也是大势所趋。

业内人士指出，随着国内加大对信用体系建设力度，以芝麻信用为代表的第三方信用机构快速发展，供给与需求两者之间的信任难题有望解决，在共享单车、充电宝、服装及3C产品租赁等越来越多的场景中，信用担保已经取代了传统押金担保，成为了新租赁经济的一项“基础设施”。

事实上，新租赁经济之所以崛起，也是符合国家目前发展趋势的。十九大报告也明确指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人们对物质文化生活有了更高要求，也希望获得更高质量的社会产品。而新租赁经济就实现了将所有权和使用权分离，而不拥有。

不过，目前新租赁经济的发展仍处于初期阶段，还有很多问题待解。

“这里我们要区分押金目前起到的两个作用：使用前的区分和使用后的追责。”雷莹指出，信用机制目前就算能够完美地做到使用前对人群进行区分，成功识别出完整而真实的信用度，也仅仅是代替了押金的“使用前的区分”这个功能。

“即使是信用良好的用户也可能在享受到免押的便利之后在某一次使用中不爱护产品而造成损坏。要解决后面这个问题，信用体系还需要有足够的重量和威慑力，使得企业在用户的每一次使用行为之后都有惩罚错误行为的能力。”雷莹说。

知名青年经济学者、财经评论员盘和林则表示，新租赁经济崛起的背后，也是对国人契约精神的考验和提升。契约精神的背后是信用体系的完善，这需要政府的鼓励，全社会的参与，也需要诸如芝麻信用这样独立第三方企业在新模式上的探索，只有多方协作共同努力，才能让社会的信用体系更加健全。