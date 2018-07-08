独角兽集体“逃亡”港股：申报企业数量已创新纪录

来源：投资界

近有小米（01810）、映客（03700）、51信用卡，远有美团点评、同程艺龙等。今年来，内地企业纷纷进入了密集赴港上市筹备中。

数据显示，2018年上半年，香港IPO数量已冲至全球首位，其中共200家企业向港交所提交了申报稿，相比2017年同期港股市场共121家企业提交申报稿，同比增长65.29%。

然而，六月以来港股跌跌不休，七月开局仍未止跌。对此，港交所行政总裁李小加日前回应称， 7月2日香港因假期休市，但其他市场开放，当中A股出现较大的震荡。现时国际市场状况仍未明朗，贸易战的威胁仍然存在，影响投资情绪，因此股市波动亦属于正常反应，市场无需大惊小怪。

港股，全球上市最热

港股半年IPO市场申报企业数量已经创了新纪录，此外，也是2018年新增上市企业最多的市场。

据Wind显示，截至2018年7月4日，港股共新增103家上市公司，其中包含3家（碧桂园服务、上海实业环境、兴华港口）通过介绍方式上市的公司，相比2017年同期港股共新增69家上市公司，同比增长49.28%。

对比之下，截至2018年7月4日，A股共新增64家上市公司，美股（包含纳斯达克、纽交所）共新增69家上市公司。港股新增上市公司的数量超A股39家，超过美股34家。

去年开始，港交所做了很多改革，其中同股不同权是很大的推动力。相比港股要求低一些，企业上市成功率高。加上A股盈利标准提高，如果中国公司选择海外市场，最好的地方就是在香港。

泰合资本创始人郭如意在此前明势资本峰会上解释道：“为何都在这时集中上市？很多二级市场基金经理也表示不理解。这在一定程度上代表大家的恐慌情绪。投行们跟公司们吹风说能今年上不要明年上，能赶到7月份不要等到9月份上。所以，才有了恐慌情绪的集中爆发，大家都是被推着往前走。”

犹记上一次国内互联网企业蜂涌海外资本市场，是在2014年。那一年，互联网科技半壁江山如阿里巴巴、新浪微博、京东、聚美优品、猎豹、陌陌等纷纷选择海外上市。

普华永道7月3日最新发布的报告预计，2018年全年将有220家企业赴港上市，全年集资总额预计将达到2000亿~2500亿港元，使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。

总市值超千亿、百家VC/PE支持

2018年以来，中国VC/PE募资困难，一季度金额同比下降74.85%，4月、5月的数据也仍持续低迷。机构没钱，直接影响了一级市场投资。

金斧子CEO张开兴表示：“资本寒冬其实已经2年了，A、B轮企业很难融资。二级市场行情会比一级市场领先1-2年，现在是一二级市场估值倒挂的问题。很多公司估值不断下调，但这也是下一个投资回报周期的大机会。”

“钱荒”不断加剧，对一些尚未实现大规模盈利的科技独角兽来说，如果未在寒冬来临前登陆二级市场，情况只会更糟糕，他们非常渴望港股这艘船。

投资界粗略统计，仅今年6月，通过港交所聆讯、开始招股的已达20家，其中不乏大热小米、美团点评、映客、51信用卡，还有刚提交申请的宝宝树、沪江教育等等。

领域涵盖教育、医药、手游、互金等，背后更有IDG资本、红杉资本中国、经纬中国、晨兴资本、腾讯、阿里等等VC/PE、大公司支持。可以预料到，在接下来的几个月还将有更多的企业赴港IPO，数量将非常可观。

头顶着新经济的帽子，这些即将远赴海外上市的互联网头部玩家，早已估值过百亿。他们的营收体量巨大，但是通常都有一个共同的特点——补贴打江山，流血守江山。

加华伟业资本观察到，按照5-7年的投资期限计算，2018年正是投资期的转轨。这意味着扎堆上市的互联网企业背后，正站着急需退出的投资机构。

教育、生物医疗独角兽迎来春天

投资界观察到，在所有赴港IPO的企业中，教育和生物医疗比较引人注意。

六月底，信达生物和盟科医药向港交所提交招股书，7月初又出现两家未盈利的生物科技公司AOBiome Therapeutics和Stealth BioTherapeutics。加上歌礼药业和华领医药，排队上市的生物科技独角兽已经有6家。

曾有投资人将“新药从实验室进入到临床试验阶段”形象描述为新药的“死亡之谷”，这似乎有些危言耸听，但其中含义已经成为业内共识：一是新药研发周期长，成果转化过程风险大、成功率低；二是研发过程中所需资金量巨大，投资持续性往往成为新药研发成与败的关键。

教育亦是如此。自2017年起，在面对A股估值、监管力度等问题之下，许多内地教育公司选择了赴港上市。加上在“同股不同权”、“新三板+H股”等政策改革的当下，港交所成为了创业者眼中的重要备选之地。

2017年9月《民促法》的第二次修正和落实之后，被进一步引爆，点燃了民办教育企业赴港上市的热情。仅去年就有睿见教育、宇华教育、民生教育、新高教集团、中教控股5家教育集团登陆港股市场。

今年3月末，希望教育、益达教育已经递交了港股招股书，除此之外，华图教育、春来教育、天立教育、卓越教育等多家教育机构也在冲刺港交所。

出现“扎堆IPO”，主要是因为修订后的港交所《上市规则》于4月30日正式生效。新增内容包括容许“尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技发行人”和“不同投票权架构公司来港上市”，以及“新设便利第二上市渠道接纳大中华及海外公司来港作第二上市”。

张开兴向投资界分析道：“婴儿潮出现时，尤其是二胎开放后，很多费用花在孩子上。随着老龄化的加剧，医疗和教育机会都非常大。这也是教育、医疗投融资和上市潮很大一部分原因，未来5-10年甚至20年，医疗、教育、人工智能都是大机会。”

独角兽上市之后呢？

7月6日早间，小米公布了IPO公开配售结果。根据小米集团发布的公告，按每股17港元的发售价计算，经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支，估计将收取的全球发售所得款项净额约为239.75亿港元。

另一边，彭博社援引知情人士称，一些机构投资者7月5日在暗盘交易中看到的出价低至15.40港元，没有人卖出。而这已经比小米的发行价低了9.4%。小米估值不断下调，投资者也显得疲弱。

王功权近日发朋友圈表示：“小米和美团IPO三个月内的股价走向，将深刻影响中国创投行业的投资价值取向。将来回顾起来就会发现，这两个公司在这个历史阶段，具有标志性的意义。好，则大家继续做爆炸成长梦想；不好，则风险投资的一个泡沫时代结束。”

事实上，港股虽热，但破发潮也在同一时间发生。Wind显示，截至7月4日，在港股新增上市的100家（剔除3家通过介绍方式上市的企业）企业中，75家企业存在破发的现象，破发率高达75%。

据《证券时报》统计，2018年以来港股发行的新股，破发率达到72%。此前被市场称为“新经济五剑客”的众安、阅文、易鑫、雷蛇与平安好医生股价均呈现较大跌幅，其中易鑫和雷蛇的股价已较历史高位已下跌超过50%，只有阅文涨回了发行价。

高估值曾是独角兽们的荣耀，他们需要这个肯定，但如今似乎也变成了“负累”。当下若IPO成功，企业的融资渠道将大大扩展，持续稳定的现金流也会不断涌入。科技型企业将因此改善自己的资产负债率，提高现金流的质量，为持续发展提供动力。

郭如意指出：“最近有两个关健词：破发和倒挂。中概股上市之后，不管是美国还是香港，破发概率极高，破发之后持续低于发行价的公司很多，TMT行业去年下半年后上市的公司，今天价格还在发行价以下的接近50%，这是一个很恐怖的现象，二级市场的定价变成这样，一级市场是不是价格体系要回调？一级市场投资机构的回报受到质疑，这一定程度也影响一级市场基金本身的回报和募资。”

“下半年可以看到一个前所未有的出货潮，美股港股至少150家公司在排队，这150家公司能不能半年内被消化掉还是个问号。”面对疯狂撇泡沫的现象，对于最后一轮进去的投资人来说何去何从，很多人都不清楚。

一个不恰当的比喻，众人在森林里被猛兽追赶，你可能跑不过猛兽，但若想活着绝对不能跑在最后。绝大多数独角兽，已经失去了不上市的退路。（编辑：王梦艳）