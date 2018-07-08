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前首富陈天桥已成佛教徒 现在一心想调理人类的大脑

前首富陈天桥已成佛教徒 现在一心想调理人类的大脑
2018年07月08日 10:49 新浪科技综合
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　　来源：Medium

　　外媒Medium的撰稿人Bryan Walsh近日发布了对陈天桥的专访。陈天桥在这个采访中谈到了他为什么要投巨资在美国加州理工学院（CalTech）成立“陈天桥和雒芊芊脑科学研究所”，以及他为什么会变得信佛。以下是原文内容：

　　陈天桥可以说是中国第一位真正的互联网大亨，他在1999年创立了盛大，2004年该公司首次公开募股，陈天桥30岁就成为了亿万富翁。但是之后，他淡出了公众的视线。

　　2010年，陈天桥与家人搬到了新加坡，并将盛大私有化，同时出售了他在盛大子公司的股份。退出商界享受财富的互联网亿万富翁并不只他一个。但陈天桥离开商界却另有原因。在2000年代中期，当盛大进入鼎盛期时，陈天桥患上了严重的焦虑症，而对癌症的恐惧又加剧了焦虑症的症状。 “有些晚上，我醒来时心脏在砰砰砰地跳。”他说。“我知道情况不妙。”唯一的办法就是离开盛大。

　　在新加坡，陈天桥花了几年时间来研究下一步行动，然后决定在一个独特的领域开展慈善事业，这个领域就是脑科学。 陈天桥已拨出10亿美元来资助神经科学研究，其中1.15亿美元用来在加州理工学院创立了“陈天桥和雒芊芊脑科学研究所”。这是有史以来致力于基础科学研究的最大捐赠之一。之后陈天桥和太太雒芊芊也搬到硅谷，以监督这些慈善工作的开展。

　　陈天桥现年45岁，他很想帮助那些也遭受过焦虑症折磨的人。 “我们侧重在如何减轻这种痛苦上，”他说。但是，更好地理解大脑可以解开一些科学奥秘，这可能会带来一些商机，陈天桥也对这样的前景很着迷。 （他的投资公司已经为数十家先进科技企业提供了资金，对虚拟现实技术特别感兴趣。）在两个小时的访谈中，陈天桥谈到了佛教信仰和大脑研究之间的关系，科技造成的问题需要科技来解决的逻辑，以及他对人工智能的看法。

　　以下是访谈摘要：

　　问：你曾提到在盛大的时候压力很大。是什么时候你开始感觉情况不妙的？

　　我记得在盛大的时候，有些晚上，以及某个早上，我同事拨错了号码，结果电话打给了我。我醒来时心脏在砰砰砰地跳。有一次在飞机上，我突然觉得自己心脏病发作了。但那不是心脏病发作，那是恐慌症发作。所以我就知道情况不妙了。

　　那次恐慌症发作之后，我甚至还被诊断出癌症，到2010年，我们决定搬到一个新的环境。这是一个重大决定，我认为，我的整个生活从那时候就开始改变了。

　　问：离开你创办的公司，是一个艰难的决定吗？

　　当然是了。我们搬到新加坡后，花了两三年才适应过来。当我看到一些二线公司蚕食盛大的市场份额时，我想过要回去，即便心里知道不该回去。

　　我太太总是鼓励我。她说大多数人只能攀登一座山，但也许你可以攀登第二座或第三座山。我可以选择人生的新篇章。

　　许多人沉迷于过去的成功，他们认为这就是他们所拥有的一切。因此，我总是跟同一辈的企业家说，“你的生活不仅仅是这家公司。抬头看看，你可以看到很多很多有趣的事情。”但是由于竞争的原因，我可以看到他们很多人仍在苦苦挣扎。他们的生活压力很大。

　　问：现在你信佛了，有什么改变呢？

　　之前我没有宗教信仰。我太太倒是会和一些佛教大师交谈，我总是对她说，“这是浪费时间。”但是我36岁生病时，我发现佛陀说得很对。我很富有，我想要的一切都已经有了，包括一个非常幸福的家庭。那为什么我总觉得不开心呢？为什么我会发作恐慌症呢？为什么我一直没有满足感呢？

　　佛陀说我们必须从内在寻求答案。事实上每个人都在受苦。佛说众生皆苦。很多人不相信。但生活就是很痛苦，因为即使有幸福，即使有愉快，即使你有很漂亮的房子，总有一天你也会失去它们。人终究逃不过一死。

　　所以，我们决定开启人生的第二个篇章，把侧重点放在如何减轻这种痛苦上。

　　当我们做出这个决定时，有人说：“不，不，不！为什么选择痛苦？这是一种症状。你应该治愈的是疾病，因为如果没有疾病，就不会有痛苦。”我跟他们说：“不是的，疾病也是一种症状。”疾病是死亡的症状。疾病是通向死亡的道路。死亡是我们生命中唯一的疾病。而且我们必须承认，死亡不能治愈。虽然硅谷有一些人认为可以治愈它。

　　尽管我不同意他们的看法，但我尊重他们，我愿意出钱资助他们。但我们必须承认，在可预见的未来，死亡是无法治愈的。当你死了，无论是因为什么样的疾病而死，最后一段时间都充满痛苦。恐惧、痛苦，一切都成未知数。所以我认为，治愈死亡的最佳方法，就是治好生命中的痛苦。如果死亡的时候没有痛苦，那它就像睡觉一样，对吧？治愈它的方法是学会接受它。

　　最后，我们把侧重点放在死亡和痛苦上。然后我们去见了许多科学家 ——迄今为止接近300名科学家。

　　问：你当时知道会侧重在神经科学上吗？

　　在理解人类大脑上，神经科学是个瓶颈。但它并不是唯一的组成部分。我一直跟大家说，尽管我们的重点是神经科学，但终究来说，我对“陈天桥和雒芊芊脑科学研究所”的愿景是，对大脑和大脑相关的不同学科进行垂直整合。所以这包括神经科学，以及精神病学、心理学、社会学和哲学。还有神学院。我希望将所有这些不同的学科结合在一起，但到目前为止，我看到神经科学是个瓶颈，因为我们正试图通过科学的方式解决这个问题。

　　我们采用了自上而下的方法，以及自下而上的方法。几千年来人类一直在追问：我们是谁？我们为什么受苦？什么是真正的幸福？什么是意识？我认为，自上而下的方法来自宗教、哲学、社会学等等。甚至几千年前，哲学家们也在问自己这些问题。没有人能阻止你思考这个问题。但自上而下的方法面临着一些问题，因为现代人会说“展示给我看”。

　　他们想看到证据和数据，神经科学则是可以做到这一点的学科。我拿精神病学来举例，到目前为止，精神病学诊断仍然主要依赖于问诊，非常主观。我和精神病学系的院长交谈过，我问：“你什么时候能安装成像设备？你们什么时候可以某种生物标志物来检测抑郁症呢？”我觉得自己有精神障碍，我真的觉得自己脑子中有一些化学物质或者其他东西有些不对劲。例如，在我乘坐飞机时，我是一个非常理性的人，我知道这是最安全的交通工具，但我仍然害怕它。可是在服用一种药后，这种恐惧感就突然消失了。这表明所谓的恐惧、精神抑郁、你可以通过科学的方式检测它。但好像精神病学没有这方面的动作。

　　我对此非常失望。癌症有许多不同的方法可以检测到。但到目前为止，在大脑和心智领域，这50年来没有什么进步。所以我认为现在是我们做点事情的最佳时机。

　　问：你为什么选择做慈善而不是进行投资呢？

　　我们对不同方法进行了研究，我认为对于大脑和心智，我们必须选择一种非营利方式，因为我们对大脑的某些基本方面缺乏了解。这是一个瓶颈。所有这些研究仍然在大学或研究所里进行，它们就是非营利性质的。例如，伊隆·马斯克说他希望通过创业公司Neuralink将芯片植入人类大脑。我们和加州理工的神经科学家谈过这事，他们说现在没有办法那么搞，那是50年之后的事情了。

　　我觉得，我们采取了谦虚低调的做法。我们希望为科学家提供基本的支持，我们希望解决基本问题。我们不满足于赚钱。

　　在我们研究所的人脑-机器接口中心，理查德o安德森可以通过操纵瘫痪病人的大脑来模拟触觉和感觉。病人可能本来有些部位没有感觉。但理查德刺激了一些东西后，病人会说，“有人在挠我。”

　　这实际上证明了我的一个假设，即世界实际上只是感知。

　　我们的另一位科学家大卫·安德森，他可以操纵老鼠的情绪。当他按下一个按钮时，老鼠突然变得非常平静。当他按下另一个时，老鼠就会突然打起架来。所有这些都是由神经元控制的。所以我的另一个假设就是，我们是化学机器人。

　　我认为到了现在，科技已经达到了极致水平。我们改变外部世界来满足我们的大脑已经做得差不多了。如果还想要更进一步，我们就必须了解人体的内部。所以，下一个阶段就是调理大脑，只有这样做，你才能大大提高满意度和幸福感。

　　在谈到第四次工业革命时，很多人都说它是人工智能（AI）革命。但我认为这太狭隘了。AI只是它的一部分。我认为认知科学才是重点。如果连我们自己的智能都不了解，你就无法拥有很高级的AI。我认为目前的AI算不上真正的智能。

　　问：在AI领域，目前做法的基础就是收集和挖掘尽可能多的数据。人类的认知不是这样发挥作用的。这个领域的专家已经不再试图让AI模仿人脑了。这么做错了吗？

　　AI领域取得了很多成功，比如机器学习和深度学习，没有人否认这一点，但我们不应满足于此。我总是用我两岁的儿子当例子。他能认出街上的叔叔或阿姨，永远不会弄错。但计算机必须经过数百万次培训才会认出“这是一只小猫，这是一块饼干。”

　　现在我们对机器的唯一导向就是“效率”。机器优化了效率。机器知道如何快速找到最佳方法。但如果机器统治了世界，它们可能就会说：“因为资源很重要，所有的老人和病人都需要死掉。”因此，我们必须给机器灌输公平性和同情心。但是，当我们不知道如何定义它们的时候，我们又该怎么做呢？

　　回到精神病学上，医生的判断是建立在主观问诊上的，但我们如何将这种经验传递给机器呢？

　　问：机器人会接管一切吗？

　　我认为有两种类型的威胁。一个是它抢走人们的工作。但我不认为这是一个很大的威胁。科技发展会带来新的就业机会。可能会些人需要时间接受教育或培训，但人类是有适应能力的。

　　第二个担心是机器可能发展出意识，超越人类。这在理论上是可能的。但它们计算的速度已经比人类快得多，但它们仍然没有任何意识。肯定缺少了一些我们不知道的神秘事物，就像计算机缺少合适软件的情况一样。

　　有人说，也许有一天，机器会变得拥有自我意识，那么它们应该拥有自己的权利。我想，也许吧。但那将是一个新物种。我们为什么要费心去创造一个新物种呢？我们有这么多人仍在挨饿，地球上的许多物种仍然面临灭绝。为什么要创造新的物种呢？我认为目前关于这个问题的辩论非常混乱。

　　问：你还参与了围绕大脑和神经科学的风险投资。在这些区域内，你认为增长点在哪里？制药吗？人脑-机器连接吗？

　　正如我所说，重点在基础研究上。这是好奇心驱动的。我们正在寻求真相。但是从基础研究发现的东西来看，我认为它可以满足全人类的三个要求。第一个是脑部治疗 ——精神障碍问题在快速增长——我认为这将是未来的一个重大挑战。不仅是精神障碍，还有神经退行性疾病。人老了容易患上阿尔茨海默氏症和帕金森氏症，诸如此类。

　　抑郁症已成为头号疾病。我想这种研究对此可能会非常有帮助。我们确信基础研究将在未来10到20年内为此做出很多贡献。

　　第二点，我们称之为大脑发展。我想如果我们真的想要造福人类，我们就必须了解自己，然后我们就可以给世界、汽车、房子和一切事物赋予目标，这样世界就可以读懂你的想法，知道你想要什么，让世界来满足你。通过基因编辑来破解自己并改变自己的身体。我认为这是未来的杀手级应用。

　　第三个则是我们的终极愿景。我们试图回答一些问题，比如什么是意识？我们是谁？什么是真实的，什么是虚拟的？这些讨论可能看起来太过学术性，但对我来说这很重要，而且我认为对很多人来说也是如此。几千年来，这些都是全人类一直在问的终极问题。我想如果幸运的话，我们这一代人可能会发现真相。

　　问：谈到抑郁症，如今自杀率正在上升。你认为这是什么原因？

　　我认为这是因为科技。我认为科技发展得太快，许多人无法接受。

　　你手里拿着一部可以连接任何人的电话。10年或20年前你需要花一个月的时间才能完成的事情，现在可以在一两分钟内做好。这就是我们现在的生活节奏。但我相信人们的“连接容量”是有限的。你不知道如何处理这样的连接，信息的速度太快，短时间有大量信息涌入你的大脑，你的大脑必须做出判断，因为越来越多的人在科技爆炸的帮助下也拥有了发言权。你的大脑中有太多不同的观点，你必须判断自己喜欢什么，想要什么。

　　但是你又不能放弃科技。所以我们必须使用科技来解决它带来的问题。这就是研究大脑的认知科学如此重要的原因。人们说，“哦，科技是这样的，一个疯狂的家伙按下核按钮，世界就会消失。”他们说，“这是科技。”但我们想知道的是，为什么那个人要按下那个按钮？

　　问：那我们要调整自己的大脑，来适应科技发展吗？

　　我不知道如何解决这个问题。但我认为，我们对大脑越是了解，我们就越能够减少这些精神障碍。

　　问：那么在未来，我们不仅仅是治疗精神障碍和抑郁症，还要积极塑造我们的大脑，让自己更聪明，意志力更强呢？这是人类前进的方向吗？

　　我不知道。很难说什么是正常的，什么是异常的。也许有一天，如果我们的科技足够发达，那么我们会把异常的大脑调整到正常状态。但问题是：什么才是正常的？即使是现在，所谓的正常人对同一事物也持有许多不同的看法。

　　但是，随着对人类大脑的理解增多，至少我们可以减少那些每个人都认为错误的行为，从而减少对社会的伤害。例如自杀或恐怖主义，我们可以减少这些类型的东西。但在正常的社会中，我们很难进行全面改善，因为我们必须保持灵活性和大脑的多样性。

　　例如韩国人非常擅长整形手术。所有漂亮女人看起来都一样！这是我们想要的吗？这也是一种价值判断，而且在我看来，保持多样性会更好。

　　问：你觉得虚拟现实（VR）将如何塑造未来？

　　我总是说，VR的终极版本就是“做梦”。

　　我们的大脑足够强大，可以创造出能够模仿现实声音和感觉的虚拟现实。

　　所以我想，为什么我们必须用谷歌VR头盔呢？我们对大脑知之甚少。我们是不是可以操纵我们的大脑，继续做我们的梦呢？当我从一个美好的梦中醒来时，我总是很失望。如果晚上能接着做头一天的梦该多好。如果你能让人们做梦，那将是一个巨大的产业。我一直说，这将成为娱乐业的终结者。

　　我问过一些科学家是否可以模仿知觉。目前还只能模仿声音和视觉效果。如果你能感觉到各种东西，那么大脑就可以模仿各种东西。所以我认为VR的最终版本应该来自我们的大脑本身。它就有那么强。

　　问：我们谈到过科技影响人们的幸福感，那么VR是否也有这个风险呢？

　　这是个趋势，不会有太大的改变。我小时候喜欢去朋友家看碟，父母说这会影响我学习，会让我上瘾。我们这一代就是这么过的。而我在盛大的时候，用户的父母也每天都批评我，说我们的产品让人上瘾。

　　我认为，如果科技提供了更加生动的刺激，这种趋势将会增强。你总会发现有些人沉迷于它。就像毒品，如此强大，可以控制你的大脑，让你感到快乐。但如果它与药物具有相同的影响，一些规定就会出台。我认为，即使VR会带来更多令人上瘾的东西，我们也可以把药物监管当作参考，对它进行监管。

　　问：你对科技和大脑领域的发展感到乐观吗？我们能让自己变得更健康更快乐吗？

　　我找不到答案。这就是为什么我有点悲观的原因。我认为科技带来了很多问题。我能做的是尝试用科学的方法来缓解这些科技的可能后果。但如果我们不这样做，可能就会导致非常糟糕的后果。

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