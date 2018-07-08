雷军：李嘉诚马云马化腾等参与认购了小米股票

相关新闻：

小米公布配售结果 获轻微超额认购

小米公布7位基石投资者持股 散户部分获9.5倍认购

相关专题：

小米公布配售结果：散户部分获9.5倍认购

图文直播：

直击小米赴港上市：创业八年 传公开认购超10倍

新浪科技讯 7月8日上午消息，小米将于7月9日在港交所正式挂牌上市。小米创始人、董事长兼CEO雷军今日发布公开信称，上市是小米新的开始。

雷军表示，有十几万的投资者积极参与认购了小米的股票，包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖，这是对小米管理层和员工莫大的信任和重托。我们唯有继续奋斗，才能回报这份信任。

以下为雷军公开信全文：

小米同学们，

明天将是激动人心的一天。经过八年的奋斗，我们就要在香港主板上市了。

创业至今，小米的历程是由勇气和信任支撑的奇迹。回想过去，八年风风雨雨都历历在目。2010年4月6日，在中关村银谷大厦一间很小的办公室，一家叫小米的小公司静悄悄地开业了，到现在我都依稀记得，当时只有13名员工，除了我、林斌、阿黎和KK四名联合创始人之外，还有范典、刘新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆、李伟星、孙鹏和管颖智这9名创始团队成员，他们9位同学今天还依然活跃在小米的各个重要岗位上。那一天，我们一起喝了碗小米粥，就开干了。谁也没想到，这家不起眼的小公司，此后实现了史诗般光辉的创业历程。

6月23日，小米在香港举行全球发售记者会

“明知山有虎，偏向虎山行”，我们一上来就杀入手机行业。这是全球竞争最激烈的行业，对于初创公司而言，无疑是挑战“地狱难度”，国际上有苹果和三星，国内有华为和联想，每一个都是遥不可及的庞然大物。小米，这样一个10多人的小公司，初期毫无硬件行业经验，全凭无畏的勇气和巨大的创新，用了不到三年时间，就出人意料做到了中国第一。之后仅用了三年半，又成为了印度第一。

过去八年，台风口的猪，我们当过，大起大落，我们也经历过……无数事实已经证明，我们是一支敢打敢冲、不屈不挠、不断创造奇迹的英雄团队！

这八年中，在我们的参与和推动之下，中国的山寨机已被彻底消灭；中国智能手机、智能硬件品质越来越好、价格越来越便宜，并在全球强势崛起；对设计和体验的重视，深入人心；移动互联网应用迅速普及，深入渗透了我们的日常生活。小米也成为了全球第四大智能手机厂商，通过生态链产品改变了100多个行业，全面推动了商业效率的提升，进入全球74个国家和地区，建起了全球最大的消费物联网平台。不仅是手机，小米电视也已经拿下了中国第一，小米手环、移动电源、平衡车等也斩获了十多个第一，在众多领域一次又一次证明了“小米模式”的先进性。

数字说明一切：2017年我们收入1146亿元，7年时间就跨过了1000亿营收门槛。2017年收入同比增长 67.5%，今年第一季度同比增长更是高达 85.7%。我们的电商及新零售平台贡献的收入占比 63.7%。另外，互联网服务收入占比8.6%，也达到了 99亿元的惊人规模，今年Q1互联网服务收入占比又提升至9.4%。这充分证明了我们互联网的业务能力，我们可以把硬件和电商带来的流量转换成收入和利润。

明天小米就要上市了，此时此刻，我和每位小米员工一样，无比兴奋！

一、最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。

小米IPO发行价 17元港币，估值 543亿美元，已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。而且是香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点，这是属于所有小米人的巨大成功！

经历八年艰辛的创业，所有的小米创业者都将赢得奋斗的果实！截止今天，我们一共有超过7000名员工持有股票或期权，IPO后大家将获得资本市场给予的福报。

巨大的成功同样属于一路上信任小米、支持小米的投资者。比如，最早期的VC，第一笔500万美元投资，今天的回报高达 866倍！

我相信，小米的创业故事将启发和激励更多创业者！如果100年后人们评价小米，我希望他们认为小米最大的价值并不是卖出了多少设备，赚回了多少利润 。而是我们改变了人们的生活 ，探索实践了商业的终结形态——与用户做朋友，实现商业价值与用户价值最大程度的统一，证明了靠锐意创新的勇气、持之以恒的勤奋、踏踏实实的厚道就能够成功。

二、上市也意味着巨大的挑战和沉甸甸的责任。

在中美贸易战的关键时刻，国际资本市场风云变幻，有十几万的投资者积极参与认购了小米的股票，包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖，这是对小米管理层和员工莫大的信任和重托。我们唯有继续奋斗，才能回报这份信任。

未来我们将始终坚持和用户交朋友，始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品，始终坚持将创新和品质并举。创新决定我们能飞得有多高，而品质能决定我们走得有多远，品质永远是我们生命线。我们将矢志不渝地在全球打造广受尊重的中国品牌。

三、上市仅仅是小米新的开始。

世界会默默奖赏勤奋厚道的人。明天小米即将上市，是对我们奖赏的一部分。但这一切只是刚刚开始，上市从来不是我们的目标。我们奋斗不是为了上市，我们上市是为了更好地奋斗。成功上市只是小米故事中的第一章的总结，第二章更加华丽绚烂。

小米上市路演团队在纽约

我们的高管团队经过反复的测算，坚信未来我们还有无限的成长空间。首先，我们的智能手机业务排在全球第四，而智能手机仅看存量就是个巨大的市场。我们要力争保证持续的高速成长，力争尽快冲入世界三强；其次，我们会有计划、有节奏地进行品类拓展，还有很多千亿级的市场等着我们一仗仗打过去，不断从胜利走向更大的胜利；第三、国际市场广阔天空大有可为。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。我们要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。仅这三条策略，就保障了小米未来的成长性。

伟大公司总是诞生于伟大的时代，全新的物种总是与全新的时代同频共振。今天的中国进入了创业者的黄金时代，产生了一批领跑全球的新经济公司。作为互联网新物种，小米是幸运的，在这样的土壤和环境中，长成了一家全球罕见，电商、硬件及互联网服务齐头并进的全能型公司。我们的雄心不止于此，我们于新时代应运而生，更想亲手推动时代的前进。

此时此刻，我无比激动，在内心回响的是几年前小米的一句广告语：

“我们的名字叫年轻，在追逐梦想的路上，我们不断向前，无所畏惧，去探索、去改变、去拼搏，让世界看清我们的样子，我们的时代来了！”

我爱小米，我为小米自豪！

我爱你们，小米同学们，我为你们自豪！

明天，让我们一起见证伟大时刻！

雷军

2018.07.08 香港