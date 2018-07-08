新浪科技> 互联网> 小米配售获轻微超额认购专题 > 正文

雷军：小米成功上市就意味已成功 最早期VC回报866倍

雷军：小米成功上市就意味已成功 最早期VC回报866倍
2018年07月08日 10:56 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关新闻：

　　小米公布配售结果 获轻微超额认购

　　小米公布7位基石投资者持股 散户部分获9.5倍认购

　　相关专题：

　　小米公布配售结果：散户部分获9.5倍认购

　　图文直播：

　　直击小米赴港上市：创业八年 传公开认购超10倍

　　新浪科技讯 7月8日上午消息，小米将于7月9日在港交所正式挂牌上市。小米创始人、董事长兼CEO雷军今日发布公开信称，上市是小米新的开始。

　　雷军称，最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。小米IPO发行价17元港币，估值543亿美元，已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。而且是香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点。

　　雷军表示，经历八年艰辛的创业，所有的小米创业者都将赢得奋斗的果实。截止今天，小米共有超过7000名员工持有股票或期权，IPO后将获得资本市场给予的福报。投资者同样有所回报，最早期的VC，第一笔500万美元投资，今天的回报高达866倍。

　　以下为雷军公开信全文：

　　小米同学们，

　　明天将是激动人心的一天。经过八年的奋斗，我们就要在香港主板上市了。

　　创业至今，小米的历程是由勇气和信任支撑的奇迹。回想过去，八年风风雨雨都历历在目。2010年4月6日，在中关村银谷大厦一间很小的办公室，一家叫小米的小公司静悄悄地开业了，到现在我都依稀记得，当时只有13名员工，除了我、林斌、阿黎和KK四名联合创始人之外，还有范典、刘新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆、李伟星、孙鹏和管颖智这9名创始团队成员，他们9位同学今天还依然活跃在小米的各个重要岗位上。那一天，我们一起喝了碗小米粥，就开干了。谁也没想到，这家不起眼的小公司，此后实现了史诗般光辉的创业历程。

6月23日，小米在香港举行全球发售记者会6月23日，小米在香港举行全球发售记者会

　　“明知山有虎，偏向虎山行”，我们一上来就杀入手机行业。这是全球竞争最激烈的行业，对于初创公司而言，无疑是挑战“地狱难度”，国际上有苹果和三星，国内有华为和联想，每一个都是遥不可及的庞然大物。小米，这样一个10多人的小公司，初期毫无硬件行业经验，全凭无畏的勇气和巨大的创新，用了不到三年时间，就出人意料做到了中国第一。之后仅用了三年半，又成为了印度第一。

　　过去八年，台风口的猪，我们当过，大起大落，我们也经历过……无数事实已经证明，我们是一支敢打敢冲、不屈不挠、不断创造奇迹的英雄团队！

　　这八年中，在我们的参与和推动之下，中国的山寨机已被彻底消灭；中国智能手机、智能硬件品质越来越好、价格越来越便宜，并在全球强势崛起；对设计和体验的重视，深入人心；移动互联网应用迅速普及，深入渗透了我们的日常生活。小米也成为了全球第四大智能手机厂商，通过生态链产品改变了100多个行业，全面推动了商业效率的提升，进入全球74个国家和地区，建起了全球最大的消费物联网平台。不仅是手机，小米电视也已经拿下了中国第一，小米手环、移动电源、平衡车等也斩获了十多个第一，在众多领域一次又一次证明了“小米模式”的先进性。

　　数字说明一切：2017年我们收入1146亿元，7年时间就跨过了1000亿营收门槛。2017年收入同比增长 67.5%，今年第一季度同比增长更是高达 85.7%。我们的电商及新零售平台贡献的收入占比 63.7%。另外，互联网服务收入占比8.6%，也达到了 99亿元的惊人规模，今年Q1互联网服务收入占比又提升至9.4%。这充分证明了我们互联网的业务能力，我们可以把硬件和电商带来的流量转换成收入和利润。

　　明天小米就要上市了，此时此刻，我和每位小米员工一样，无比兴奋！

　　一、最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。

　　小米IPO发行价 17元港币，估值 543亿美元，已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。而且是香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点，这是属于所有小米人的巨大成功！

　　经历八年艰辛的创业，所有的小米创业者都将赢得奋斗的果实！截止今天，我们一共有超过7000名员工持有股票或期权，IPO后大家将获得资本市场给予的福报。

　　巨大的成功同样属于一路上信任小米、支持小米的投资者。比如，最早期的VC，第一笔500万美元投资，今天的回报高达 866倍！

　　我相信，小米的创业故事将启发和激励更多创业者！如果100年后人们评价小米，我希望他们认为小米最大的价值并不是卖出了多少设备，赚回了多少利润 。而是我们改变了人们的生活 ，探索实践了商业的终结形态——与用户做朋友，实现商业价值与用户价值最大程度的统一，证明了靠锐意创新的勇气、持之以恒的勤奋、踏踏实实的厚道就能够成功。

　　二、上市也意味着巨大的挑战和沉甸甸的责任。

　　在中美贸易战的关键时刻，国际资本市场风云变幻，有十几万的投资者积极参与认购了小米的股票，包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖，这是对小米管理层和员工莫大的信任和重托。我们唯有继续奋斗，才能回报这份信任。

　　未来我们将始终坚持和用户交朋友，始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品，始终坚持将创新和品质并举。创新决定我们能飞得有多高，而品质能决定我们走得有多远，品质永远是我们生命线。我们将矢志不渝地在全球打造广受尊重的中国品牌。

　　三、上市仅仅是小米新的开始。

　　世界会默默奖赏勤奋厚道的人。明天小米即将上市，是对我们奖赏的一部分。但这一切只是刚刚开始，上市从来不是我们的目标。我们奋斗不是为了上市，我们上市是为了更好地奋斗。成功上市只是小米故事中的第一章的总结，第二章更加华丽绚烂。

小米上市路演团队在纽约小米上市路演团队在纽约

　　我们的高管团队经过反复的测算，坚信未来我们还有无限的成长空间。首先，我们的智能手机业务排在全球第四，而智能手机仅看存量就是个巨大的市场。我们要力争保证持续的高速成长，力争尽快冲入世界三强；其次，我们会有计划、有节奏地进行品类拓展，还有很多千亿级的市场等着我们一仗仗打过去，不断从胜利走向更大的胜利；第三、国际市场广阔天空大有可为。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。我们要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。仅这三条策略，就保障了小米未来的成长性。

　　伟大公司总是诞生于伟大的时代，全新的物种总是与全新的时代同频共振。今天的中国进入了创业者的黄金时代，产生了一批领跑全球的新经济公司。作为互联网新物种，小米是幸运的，在这样的土壤和环境中，长成了一家全球罕见，电商、硬件及互联网服务齐头并进的全能型公司。我们的雄心不止于此，我们于新时代应运而生，更想亲手推动时代的前进。

　　此时此刻，我无比激动，在内心回响的是几年前小米的一句广告语：

　　“我们的名字叫年轻，在追逐梦想的路上，我们不断向前，无所畏惧，去探索、去改变、去拼搏，让世界看清我们的样子，我们的时代来了！”

　　我爱小米，我为小米自豪！

　　我爱你们，小米同学们，我为你们自豪！

　　明天，让我们一起见证伟大时刻！

　　雷军

　　2018.07.08 香港

我要反馈
相关专题： 小米配售获轻微超额认购
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有