黑胶唱片仍是利基市场 但将来无法与流媒体竞争

日前，外媒Cnet刊文谈论了数字音乐是否将随时杀掉黑胶唱片这一问题。文章写道，早在上世纪80年代就已经出现了CD似乎会在一两年内杀掉黑胶唱片的迹象。然而事实证明，即便过了30多年，黑胶唱片一直活得好好的，它的销量一直保持在良好状态，黑胶唱片机在市场上销售得很快。

今年5月，在慕尼黑举办的高端展会（High End Show）上，数十款全新的超高端唱片机亮相。也就是说，黑胶唱片机的市场仍在蓬勃发展。不过CD市场却不同，虽然CD音乐格式仍旧存在，但新的CD机却越来越少。

现在，CD唱片和黑胶唱片的销量仍在市场中占据了非常重要的位置。根据国际唱片业联合会(IFPI)的报告显示，实体音乐格式2017年的收入占音乐产业总收入的30%，同年，新兴音乐形式——流媒体音乐的收入占比则也只有38%。实体音乐的份额因国家而异，在日本（72%）、德国（43%）等国的市场份额更高一些。因此，尽管报告称全球CD销量正在下降，但它们并没有濒临灭绝。不过虽然黑胶唱片的销量虽然增长了22.3%，但仅占了2017年全球唱片音乐市场总销量的3.7%。

至于流媒体，数字方面、MP3、DSD、FLAC、PCM、WAV、MQA等还要需要解决大量的问题。数字技术仍在发展，而黑胶唱片格式却已经相当成熟。事实上，自1984年以来生产的每一张黑胶唱片都能在任何一台唱机上播放，这也成为了该类型唱片拥有忠实粉丝的原因之一。

与此同时，唱机、音箱、唱头的技术仍在不断提高。每一年新出的优秀黑胶唱片机都能从唱片的凹槽中播放出更加悦耳动听的声音。Cnet记者表示当他在一台新唱机上播放几十年前的唱片时声音质量却变得更好了。

从2018年的形势来看，像CD、SACD、蓝光碟等实体数字形式的未来并不明朗，它们将不得不继续面临来自流媒体的挑战，而黑胶唱片却因为没有直接的竞争对手而将继续蓬勃发展。

外媒Cnet最后表示，虽然在未来10年左右黑胶唱片面对的仍是一个利基市场，但从长远角度来看，它却将可能无法与低成本的流媒体订阅或YouTube上的免费音乐竞争，或许这正是黑胶唱片接下来要前进的方向。