北京警方打掉46人特大网络赌球团伙 赌资流水达3.2亿

叶婉、王雯雯/法制晚报

法制晚报•看法新闻消息，2018年世界杯足球赛正在火热进行中，但这期间却有人利用网络赌球大肆敛财，同时，部分参与者深陷其中，北京警方针对此类犯罪开展打击行动。7月5日，北京警方经缜密侦查，打掉一特大网络赌球犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46名。

日前，市公安局治安管理总队在工作中发现，本市人员张某某多次与境外赌博网站联系，对此，治安总队立即联合网安总队等相关单位成立专案组开展侦查。经侦查了解到，在世界杯期间张某某等6人涉嫌从事利用赌博网站，在北京发展下线会员，在网上投注进行赌球、百家乐等违法犯罪活动。

据了解，该团伙作案时往往与境外赌博网站勾连，获取赌博网站赌球高级账号代理权，得到专用用户名、密码用于投注，借以敛财。同时，通过微信等即时聊天工具发布每日比赛球队对阵情况、“盘口”信息、下注输赢赔率，并逐步发展一级代理、二级代理和会员进行网络赌球。此外，赌客按照赔率和自己对比赛结果的判断，通过电话和微信进行投注，比赛结束后按照比赛结果和下注情况，赌资通过银行转账、现金和移动支付工具等多种方式进行结算。赌博网站还按照投注金额根据提前约定的比例将赌资返还给张某某的境内赌博团伙，俗称“返水”。涉赌团伙以“抽水”形式从参赌的大额资金流水中牟利。

按照公安部“断链”“净网”等专项行动的整体部署，专案组于7月5日凌晨5时许，组织全局多警种和11个属地分局，出动200余名警力组成50个行动组开展收网行动，共抓获涉案人员46名，其中刑事拘留14人、行政拘留21人，其余人员正在审查中。同时起获手机、电脑、账本和银行卡等大量涉案物品。据初步统计，自本届世界杯开赛以来，该团伙涉赌的资金流水高达3.2亿余元。目前，案件还在进一步工作中。

北京警方提示：网路赌球属于违法行为，群众切勿参与。此外，警方将始终保持对各类赌博违法犯罪活动的严打高压态势，做到发现一起打击一起，绝不让其有滋生的土壤。

（原题为《北京：打掉46人特大网络赌球团伙 赌资流水高达3.2亿》）