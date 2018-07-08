刘强东：在我的事业当中 从来都没有规划过B计划

【TechWeb报道】7月8日消息，日前，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东作为特邀嘉宾，出席清华大学苏世民书院2018届毕业典礼并发表演讲，称“很多电影在紧急关头，人们都会有B计划，但是我希望大家都不要有B计划。在我的事业当中，我从来都没有规划过B计划。如果有，可能京东就不会像今天这样成功。”

刘强东表示，我相信在不久的将来，在座的各位同学将会成为各个领域当中的领导者，可能会成为公司老板，可能会成为教授，可能会成为律师。但是作为领导者的职责是什么？我认为有两点，一是找到问题，二是解决问题。

在现场，刘强东还向学生介绍了京东目前的“ABC+XYZ”的战略构想。他表示，三年前我们就认识到只有科技才能在全球范围内帮助我们更好地发展。ABC，A就是AI，人工智能，B就是大数据，C就是云计算，我们还有D，D就是一些设备，包括物联网。还有E，电子实验室，也是着眼于未来的科技。

刘强东介绍称，X就是我们公司的一个部门（X事业部），主要是致力于研究机器人科学。我们的Y事业部主要是致力于研究AI人工智能技术。我们有接近600个仓库，超过300万SKU，AI技术能够帮助我们供应链提升能力，也能够帮助我们降低成本。Z是什么呢？Z是一个计划，它不是一项科技。在我们公司有17万个全职员工，超过百万个兼职员工，在三年前，我制定了Z计划，主要是做一些科研性的项目，去寻找人机技术工作之间的一些平衡。

在最后，刘强东说道，我们仍然对宇宙知之甚少，我们需要更多的时间去探索宇宙。就像我们在电影里面看到的那样，我看很多电影在紧急关头，人们都会有B计划，但是我希望大家都不要有B计划。在我的事业当中，我从来都没有用过B计划。如果有B计划，可能京东就不会像今天这样成功。但是我希望大家都能够有Z计划，因为Z计划是针对我们全世界的，能够帮全世界实现一个更加美好的明天。（老喵）