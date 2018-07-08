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雷军首富梦碎：小米1000亿美元估值遭腰斩 暗盘破发

雷军首富梦碎：小米1000亿美元估值遭腰斩 暗盘破发
2018年07月08日 08:59 中国基金报
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　　中国基金报记者  凌云

　　7月6日，小米集团在香港联交所披露了IPO发售价及认购结果：每股发售价定为17港元，公开招股及国际配售分别获9.5倍及1.1倍认购。

　　小米原定发行价区间为17-22港元，最终定价区间下限，以17港元的价格计算，全球发售所得款项净额约239.75亿港元。同时对应市值处于预估区间下限，约3804亿港元（490亿美元）。

　　小米发售仅获轻微超额认购

　　小米的认购并未如此前预期大火，相反，过程中还遭遇“抽飞”担忧。最终小米公告显示，香港发售和国际发售均属轻微超额认购。

　　公告显示，小米公开招股部分共收到10.35亿股认购申请，相当于香港公开发售可认购股数1.09亿股的约9.5倍。

　　国际配售部分共收到23.98亿股认购，相当于国际配售可供认购股数的110%。

　　整体来看，小米此次全球发售共获34.33亿股认购，相当于发售量的1.57倍。

　　同时，小米还公告了基石投资者名单（如下）。7名基石投资者共认购2.52亿股发售股份，分别占全球发售完成后已发行发售股份、已发行股本总额的约11.58%、1.13%。

　　暗盘多次破底令首日股价承压

　　令投资者担忧的是，小米暗盘价过去数日多次破底，部分反映了市场对小米上市的预期。暗盘表现失色，小米首日股价表现承压。

　　小米一手（200股）中签率为100%，即人人有份，认购人数为11万人，其中超过2.5万人申请一手。

　　据香港经济日报报道，7月6日，小米在辉立，耀才两大香港本地券商的暗盘交易平台开市价均报16港元，跌破发行价；盘初报价16.26港元，最低价一度触及15.5港元。

　　最终辉立暗盘收报16.1港元，较每股17港元招股价跌5.3%。以此价计算，小米还未开盘，散户每手帐面已损失180港元。

　　而据彭博报道，小米机构投资者交易平台甚至有低至15.2元的沽盘挂出，较招股价跌11%，但未见买盘接手。此外，彭博对小米上市表现大泼冷水，表示看淡大型科技新股表现，指有货应即沽。报道指出，愈大只的科技新股，长期表现愈弱。

　　此前，自称“米粉”的国金证券研究所研究总监唐川在研报中首予小米“减持”评级，称基于基本面估值，12个月目标价16港元，还表示每股18.82港元是目前小米估值上限。

　　雷军身价未见显著提升

　　随着小米以下限定价，公司上市时市值减至3804亿港元（约490亿美元）。

　　早些时候，市场曾对小米给出千亿美元的高估值。高盛摩根士丹利摩根大通、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿到940亿美元估值。

　　此前按小米1000亿美元估值计算，雷军占比近三成，加上雷军持有的其他股权，当时预计上市后雷军身价可以轻松超过300亿美元，冲击中国首富！

　　而目前小米市值降至490亿美元，仅略高于2014年底小米第五轮融资时的450亿美元估值。

　　根据最新披露的信息，小米创始人、董事长兼CEO雷军持股约29.4%，以目前小米490亿美元市值计，雷军身价约142.6亿美元。

　　雷军持有小米对应身价142.6亿美元，加上其他持股的身价合计至少有150亿美元以上，但预计不会超过180亿美元，和马云马化腾等争夺首富的300多亿美元仍有明显差距！

　　上市当天期货期权等衍生品同步推出

　　另外在7月4日晚间，港交所发布公告称，小米期货及期权将于2018年7月9日小米上市日同日推出。这在港股市场并不常见。

　　公告显示，香港交易所将于小米上市日向投资者提供多项产品选择：

　　1、小米期货及期权

　　香港交易所已通知发行商，可于7月9日起将小米股份的衍生权证挂牌买卖。五家发行商已于6月29日推出合共18只认购权证，计划于7月9日小米股份于香港交易所市场上市当日同时开始交易。

　　3、小米股份纳入认可卖空指定证券的名单

　　小米股份于7月9日在香港交易所市场上市后，将于同日纳入认可卖空指定证券的名单。

　　南华金融集团高级策略师岑智勇表示，因为沽空涉及借货，若一开始便可沽空，投资者需提前或尽早买入相应股份，才能借给他人作沽空。这次安排，会令发行人在上市时积极买进股份。而推出期权期货的目的是方便投资者实现对冲，以及用不同期权策略实现操作，看好看淡都能操作。

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