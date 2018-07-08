美国加州或将很快通过一套真正的网络中立法

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据外媒报道，去年，美国联邦通信委员会（FCC）投票废除了网络中立相关规定。很显然，大部分人都对这一结果感到不满，为此，许多州政府开始采取行动来恢复这套规定，加州则是当中最早开始着手解决这一问题的州之一。当今年5月该州通过一项法案的时候，许多人都认为这个问题在该州几乎已经得到了解决。

然而两周前，民主党议员Miguel Santiago却在委员会审议期间对该法案进行了修改，这一举动遭到了来自利益集团的指责，Santiago被指受到了通信行业大规模捐款的影响。不过根据该法案的发起者Scott Wiener的说法，他已经跟Santiago达成了恢复先前条款的协议，这位加州通过该国最有力的网络中立法铺平了道路。

Wiener于当地时间7月7日早告诉媒体：“我们需要确保互联网是一个所有人都能访问的开放领域，那些提供互联网访问服务的公司它们并不是在挑选赢家或输家。”

毫不奇怪的是，电信行业并这套法案并不感兴趣。电信行业主要游说集团CTIA在一份声明中表示，虽然加州数十年来一直受益于美国的创新和投资，但SB 822却是一个有缺陷、对消费者不友好的做法。

如果这套法案最终在两院得以通过并最终被签署称法律，那么它将可能要面临来自电信运营商的复杂法律战。根据FCC当时的规定，该委员会的网络中立规定优先于任何州的法律，这意味着加州的法案可能失效。