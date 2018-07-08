新浪科技> 互联网 > 正文

美国加州或将很快通过一套真正的网络中立法

美国加州或将很快通过一套真正的网络中立法
2018年07月08日 08:47 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，去年，美国联邦通信委员会（FCC）投票废除了网络中立相关规定。很显然，大部分人都对这一结果感到不满，为此，许多州政府开始采取行动来恢复这套规定，加州则是当中最早开始着手解决这一问题的州之一。当今年5月该州通过一项法案的时候，许多人都认为这个问题在该州几乎已经得到了解决。

　　然而两周前，民主党议员Miguel Santiago却在委员会审议期间对该法案进行了修改，这一举动遭到了来自利益集团的指责，Santiago被指受到了通信行业大规模捐款的影响。不过根据该法案的发起者Scott Wiener的说法，他已经跟Santiago达成了恢复先前条款的协议，这位加州通过该国最有力的网络中立法铺平了道路。

　　Wiener于当地时间7月7日早告诉媒体：“我们需要确保互联网是一个所有人都能访问的开放领域，那些提供互联网访问服务的公司它们并不是在挑选赢家或输家。”

　　毫不奇怪的是，电信行业并这套法案并不感兴趣。电信行业主要游说集团CTIA在一份声明中表示，虽然加州数十年来一直受益于美国的创新和投资，但SB 822却是一个有缺陷、对消费者不友好的做法。

　　如果这套法案最终在两院得以通过并最终被签署称法律，那么它将可能要面临来自电信运营商的复杂法律战。根据FCC当时的规定，该委员会的网络中立规定优先于任何州的法律，这意味着加州的法案可能失效。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有