消息称Groupon寻求被收购 阿里巴巴为潜在收购方

新浪科技讯 北京时间7月8日早间消息，据美国媒体Recode报道，团购网站先驱Groupon正寻求被收购。

报道称，这家总部位于芝加哥的公司最近正尝试吸引潜在买家，但目前尚不清楚这是否能取得成功。

阿里巴巴于2016年收购了Groupon的3300万股份（比例接近6%）。报道称，阿里巴巴是Groupon的潜在买家之一。此外，IAC也有可能收购Groupon，该公司CEO乔伊·列文（Joey Levin）是Groupon的董事会成员。

今年5月，Groupon公布的第一季度利润好于预期，但营收同比下降。当时，该公司CEO里奇·威廉姆斯（Rich Williams）曾表示，Groupon已经给合作伙伴带来一些贡献，例如美国职棒大联盟（MLB）的门票销售、Grubhub，以及由知名明星拍摄的广告。

尽管Groupon正在推动数字化转型，并吸引更多品牌和小商家入驻其平台，但该公司股价已经跌破5美元，远低于IPO（首次公开招股）后的最高点。Groupon的市值一度高达160亿美元，但目前只有约25亿美元。

Groupon没有对此消息做出回应。(李丽)