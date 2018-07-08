起底《创造101》：疯狂资本豪赌中国偶像产业

马秀岚 李静

杨超越和王菊火了，一些不看《创造101》（以下简称《101》）的人也知道她们。

“没什么意外，杨超越虽然才艺欠缺一些，但网络人气排在第一。”中樱桃文化传媒有限公司CEO张展豪对《中国经营报》记者说：“真正有才艺实力、颜值又不差的这种（偶像）是可以复制的，杨超越这种风格是不可复制的，可遇不可求的。”张展豪对本报记者说道，公司未来将思考更快复制更多偶像出道。

《101》和《偶像练习生》（以下简称《偶练》）两档节目的火爆，被视作中国偶像产业元年到来。辰海资本合伙人陈悦天对本报记者说，在此之前行业里所有经纪公司抱着试一试的态度，卫视平台的不少偶像选秀节目都未火起来。但这次没想到“通过互联网视频平台发出的声量能够如此大”。

陈悦天认为偶像团体文化能够突破圈层，原因在于主流化的平台通过主流化的传播手段将亚文化IP进行了主流化的经营和打造。经纬中国前投资经理庄明浩认为电视平台的体系是封闭的，亚文化的传播需要依靠互联网，而互联网的寡头竞争格局也让亚文化有了更好的传播基础。

粉丝是上帝

《101》是一档从13778名女孩、457家经纪公司及院校将101人选拔出来，经过3个月的封闭式训练和拍摄，选出11人组成新的偶像团体的剧情式真人秀。截至总决赛当晚的播放量48.6亿，微博话题阅读量104.5亿。

但这是一档偶像养成类节目，选手出道由粉丝来决定。为给喜欢的偶像投更多票，粉丝们集资打榜投票，截至总决赛当天，粉丝应援花费超过4000万元。腾讯视频普通用户每天可投11票，VIP用户有121票，微博用户每天有11票可以为选手打榜，OPPO用户每天11票，各节目赞助商还推出了其他打榜福利。

“有人反对她，还有更多的人喜欢她，她有这个市场。不过后续发展路线要想清楚，才艺确实不擅长，她可能更适合综艺或者是演戏。在偶像团体里，她可以扮演吸引人气的角色。”张展豪说道。

另一个颇具争议的选手是王菊。陈悦天认为杨超越、王菊两人争议性、话题性很强，导致社交传播度非常大。

作为国内第一批偶像产业投资人，投资了偶像经纪公司麦锐娱乐和知名偶像团SNH48，陈悦天深谙节目爆红之道。他认为选更多有个性的人本身是真人秀对于节目制作的要求，真人秀的重点在于“真人”而非“秀”。

在现下的传播环境中做内容需要两个层面，节目除了品质要求，此外还要有社交传播性，要有热度，要靠传播带来流量。

对于结果并不意外的张展豪则说得更直接。他曾以2000元的月工资招来杨超越，“颜值即是正义，颜值她是最棒的，再加上它傻白甜的性格。她身上其实有很多好玩和争议的点，而且这些根本都不用你提前写剧本，很适合放在综艺中。”

一位视频平台内部人士告诉记者，不一定最好的组合都是唱跳技能最好的，话题性高、粉丝多、有性格特色，是选秀更看重的。而如果是单纯的技能型艺人，则可以参加专门类别的综艺。

很多人将《超级女声》与《101》进行类比。娱乐工场投资经理吕雪婷认为在超女快男时代中国观众就已经开始认可偶像艺人。“当时就已经不是单纯的艺人得会写歌才能有出道的机会，像李宇春等素人出身的偶像，在当时代表着一种很新潮的风格，粉丝就很喜欢她。”

《101》制片人邱越曾公开表示：两档节目都有一个共性特点，即选手本身都带有典型的颠覆当下大众审美习惯的属性。

提前引爆

节目也带火了偶像背后的经纪公司。选手孟美岐和吴宣仪背后是乐华娱乐，杨超越背后是闻澜文化，紫宁来自麦锐娱乐，傅菁来自王思聪投资的香蕉娱乐。

而《偶练》播出后，节目中坤音四子背后的坤音娱乐宣布完成融资，由红杉资本中国基金领投，真格基金跟投。因发掘了紫宁，麦锐娱乐也获得上市公司文投控股数千万元融资。

投资了闻澜文化的张展豪告诉记者，资本确实开始频繁接触公司。但是他坦言找到合适资本方并不容易。资本对于行业的理解度并不够，资本希望借着这个势头快速获得回报，多偏财务方面的投资，但他们更需要的是战略投资。“比较靠谱的回报周期是3年，虽然这已经是快产快消、边养成边回报了，这个周期比资本想象的要长一些。”

陈悦天认为今年大众认知真正被转变，偶像产业实现了绝对的“出圈”，影响到了整个社会的舆论。以此为开始，中国偶像产业链将开始完善。

庄明浩认为需要时间、金钱和不断的产业链分工完善，并非一天两天的事情。

2014年，鹿晗、吴亦凡、张艺兴和黄子韬四位出道于韩国组合EXO的艺人陆续回国发展，形成一种独特的偶像产品。四人脱胎于于韩国的偶像工业系统，不断收割流量，获得了较长的生命周期。另外两个知名的男团和女团是TFBOYS、SNH48，除此之外，更多的男团、女团则并未获更大关注。从YY直播打造的“1931”、浙江卫视推出的“蜜蜂少女队”，再到峰峻文化继TFBOYS之后推出的TF家族，都未获得如SNH48和TFBOYS的成功。

“中国的偶像产业还比较早期，这两档节目给了这些偶像曝光的渠道被大众所熟知。”吕雪婷对记者说道。记者了解到，在偶像产业比较成熟的国家有着完整产业链，有综艺、偶像剧、偶像榜、大小型的线下偶像演出等曝光渠道。

“日韩两种偶像模式都不那么适合国内，核心问题还是没有一个好的渠道触达用户和产生交互的地方，韩国是电视，日本是线下剧场，这两个场景在国内因为各种原因都不太适合。”庄明浩这样告诉记者。

张展豪表示看好该市场：“首先，中国目标粉丝市场90后到99后的人口有3.3亿，远高于日韩；其次，随着资本的涌入和经纪公司的投入，中国打造偶像产品的实力和能力在迅速提升；最后，随着大平台爱奇艺和腾讯入局，大型的偶像综艺已经具备。从中选出的优秀成员性价比和粉丝转化率较高，也被邀请出演偶像剧。可以变现的手段很多。随着内容和作品积累，未来会有偶像音乐榜、大型的线下偶像演出，产业链在逐步完善。”

据记者了解，爱奇艺的偶像打榜类节目将在2019年播出。

但资本也有顾虑。吕雪婷向记者表示，偶像经纪公司的风险在于前期孵化周期比较长，成本高，且未来这个团或者艺人能否火存在一定不确定因素。

而更大的不确定性来自国内的环境。“从政策层面来看，和大文娱板块一样，国内二级市场对于文娱等虚拟经济的支持力度有限。所以后期机构比较难下手。但对于有产业背景或者全产业布局的投资人来说，会布局该领域的。”庄明浩说道。

亚文化挖掘

吕雪婷认为《101》的推出让大家意识到中国偶像市场已经逐渐起来了，在此之前中国粉丝群体消费的是日韩偶像为主。“限韩令”之后，给了中国的经纪公司一个窗口期，日韩的艺人进不来，中国的偶像艺人有了机会。

复盘《101》的成功，不能忽视的是这两年视频平台主打的爆款综艺重点。从《中国有嘻哈》、街舞综艺，到《偶练》《101》，这些网综都聚焦某一垂直领域，且都取得很高的播放量。

“其实亚文化一直潜在互联网水底，大家一直在做，但没有认真做追星和偶像群体。偶像群体经过今年的两个节目整个产业链被唤醒。”陈悦天认为。

陈悦天此前在创新工场负责挖掘中国的互联网亚文化，思考如何通过资本和公司化运营方法将亚文化的经营主流化。他认为小群体的文化，通过商业和资本的方法扩大。再通过主流平台和主流化的传播手段，把它扩大到整个人群，形成影响力，最后会变成产业。

辰海资本在去年投资了创客星球公司，该公司为优酷打造的机器人格斗节目《这！就是铁甲》是一个非常垂直的领域，陈悦天认为该档节目就是通过主流化的平台和主流化的传播手段做出来的一个IP。接下来可以做线下赛事，产生后端的衍生品就有相当规模的收入。这就是通过头部综艺节目主流化传播把产业带起来的做法。

视频平台对于亚文化的重视本质上是要将年轻群体收割为忠实用户。据悉，由《偶练》出道团体今年将陆续举办粉丝见面会，根据“黄牛”报价，上海场前十排价格炒到了万元左右。

而据极光大数据统计发现，43.8%的《101》观众购买了视频网站会员，占比高于其他网综节目。