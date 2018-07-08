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公益组织发现 宣传纳粹的商品仍在亚马逊出售

公益组织发现 宣传纳粹的商品仍在亚马逊出售
2018年07月08日 07:29 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　周五发布的一份新报告发现，亚马逊继续销售纳粹类随身用品。该报告由两个公益团体发布，即工作家庭伙伴关系和种族与经济行动中心，他们在亚马逊平台上发现在销售一个万字符吊坠，带有纳粹图像的贴纸和一个德国SS帽子。虽然目前尚不清楚这些商品的实际售价是多少，但该报告还指出了一些令人不安的例子。

　　这些物品显然是针对儿童的，例如以纳粹为主题的Pepe the Frog fidget spinner和一个带着燃烧十字架的孩子连体衣。

　　该报告还指出仇恨团体销售Kindle电子书的情况，并表示来自仇恨团体的流媒体音乐可在亚马逊的平台上获得。

　　亚马逊发言人在一份声明中表示，“使用我们的市场服务的第三方卖家必须遵守我们的指导原则，而那些不遵守指南的人可能会被迅速删除帐户。”

　　但多年来，亚马逊一直面临着指责它没有足够快的速度处理这些问题。尽管公司政策禁止“促进或美化仇恨，暴力，种族，性或宗教不容忍或促进有这种观点的组织的产品”，但这些争议近年来仍在继续。在仇恨团体和种族主义暴力事件呈上升趋势的时刻，亚马逊未能有效阻止仇恨组织使用其平台传播暴力意识形态，这是一个危险的情况。

纳粹亚马逊网购
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