大学生为何频频陷入套路贷

作者：杜晓

大学生沉迷于手机最突出的负面影响之一，就是让自身的学习认知能力产生某种异化，当一些大学生开始没日没夜刷朋友圈、短视频、购物网站时，对看似不经意间冒出来的贷款套路基本上也很难再有效设防。

近日据媒体报道，眼下“校园贷”的问题得到一定程度的遏制，但部分网络借贷平台“换穿马甲”，将小额现金贷款业务伪装成“回租贷”，名为租赁，实为借贷，通过读取通讯录等方式控制和威胁借款人。

近一段时间以来，关于大学生深陷各种各样套路贷的报道不时见诸于媒体。从某种程度上来讲，在校大学生的确是套路贷理想的发放对象：他们一只脚已经踏入社会，有一定消费需求又缺少稳定经济来源，再加上涉世未深，相对比较好骗。纵观近年来被曝光的一系列影响恶劣的大学生遭遇套路贷事件，基本上都和手机、网络存在一定关系。这和人们的直观感受也相似，如果在现实中，要面对面忽悠一个大学生直接上门去寻找放贷的民间机构或者社会人士借钱，恐怕不是一件容易的事，很多大学生都会直截了当拒绝。但是借助手机、网络，通过短信、APP、社交媒体等渠道设下各种套路，轻而易举就会突破大学生的心理防线，甚至出现诸如“裸贷”这样的匪夷所思之举。

在手机没有像今天这样普及之前，人们的确不经常听到大学生被套路贷的事情，可以说，大学生频频遭遇套路贷，和手机大面积普及有一定关系。但这不过是表象，手机毕竟只是一种通讯工具，其背后更为深层次的原因在于，大学生过度沉迷于手机，近年来发布的一些调查报告均佐证了这一点。以今年4月麦可思研究院发布的一份中国在校大学生手机使用调查报告为例，报告显示，超八成大学生存在“手机依赖”，日均使用手机超5小时，18点以后是大学生使用手机的高峰期。此外，79%的大学生在课堂上使用手机。

大学生沉迷于手机的后果不仅仅是荒废学业、玩物丧志那么简单。传播学者麦克卢汉认为，“媒介即人的延伸”。大学生身心还未完全成熟，尤其是学习认知能力还存在较强可塑性。大学生沉迷于手机最突出的负面影响之一，就是让自身的学习认知能力产生某种异化，盲目相信乃至迷信手机上的信息，以致对一些并不复杂的骗局、陷阱缺乏起码的免疫力。当一些大学生开始没日没夜刷朋友圈、短视频、购物网站时，对看似不经意间冒出来的贷款套路基本上也很难再有效设防。

面对形形色色的套路贷，除了要深入持续打击治理之外，还应该尽快扭转大学生过度沉迷手机的现状。目前一些高校对于大学生沉迷于手机的潜在危害并没有引起足够重视，有关部门要和高校形成联动，加大宣传教育力度，让更多大学生尽早从沉迷于手机的泥潭中走出来。