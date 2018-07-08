曾被默多克等追着投资 女版乔布斯如今却被业界封杀

“女版乔布斯”：曾被默多克等大佬追着投资，如今却被业界封杀十年

2014年6月12日，《财富》杂志对Elizabeth Holmes进行了封面人物报道，将她推上风光无限的大众焦点，而这篇文章里有这样一句话：“Holmes刚刚在新加坡基因组研究所（Genome Institute）的一个实验室工作了一个夏天，她之所以能够胜任这份工作，是因为她在十几岁上学的时候就学会了中文普通话。”

在美版知乎Quora上，关于“Elizabeth Holmes 是否是一个骗子”的回答中，有位网友引用了这句话，并表达了自己的观点：

“任何一个对新加坡有一点点了解的人都会知道，这很愚蠢。在新加坡，几乎所有的研究都是用英语做的。Holmes用这种故事来应对采访，过度美化事实以让她的故事更有说服力。”

果不其然，2015年《华尔街日报》刊发文章，指出公司宣称的一滴血就可完成多达240项的血液检测中，实际能进行的仅有15项，而真正获得FDA批文的只有1项。公司收到的血液样本，只有不到6%的样本是用自家的仪器检验，剩下的绝大部分都是用西门子制造的商用分析仪器进行。

今年6月，Elizabeth Holmes被告上法庭，有11项联邦指控，包括电信欺诈和串谋实施电信欺诈。最后她被迫放弃对公司的主要投票控制权，缴纳50万美元罚款，10年内被禁在美国上市公司担任高级管理职务。

她是如何一夜成名又迅速走下神坛，声名狼藉的？

医学世家出身，创业拉来全明星投资阵容

Elizabeth Holmes出生于1984年，她是医疗科技公司Theranos的创始人和前CEO。

Theranos是一家销售血液检测服务的机构，声称拥有仅需刺破指甲采一滴血就可运行多达240项的血液检测技术，其中包括胆固醇甚至癌症指标，且其价格仅有传统血液检测服务的十分之一。

创始人Elizabeth经常向媒体表示“theranos提供的服务将改变世界”。作为一家声称带来“革命性”医疗技术的硅谷企业，它无疑有着巨大的社会价值以及商业价值，也因此吸引了硅谷乃至世界的著名投资人为之兴奋进而争相投资。

不仅如此，董事会的成员还都是杰出的公众人物——三位前内阁部长，两位前参议员，以及退役的高级军官。投资人中甚至包括默多克、沃尔顿家族这样世界顶级的大佬。

Holmes来自一个有医学背景的家庭，她的曾曾祖父曾是一名外科医生，但她却从小惧怕针头，这也是Holmes经常对外界讲述的她自己的创业故事。

2003年秋天，还在斯坦福大学化学工程专业就读的Holmes，决定辍学，并创办了Theranos的前身。

此后十年间，Theranos一直以“隐身状态”运作，并未引起任何舆论关注。直到2013年，Theranos宣布与全美最大连锁药店之一的Walgreens达成合作，正式推出其血液检测产品，并向公众开放检测。

只需在自家门口药店采滴指尖血，就可以便捷地获得个人的身体健康状况报告，Theranos理所当然地受到了市场以及资本的欢迎。

过亿美元的融资机会纷至沓来，到2014年，公司估值超过90亿美元，雇员超过500名，并获得了在全美所有州的运营执照。不仅如此，Theranos还被评为仅次于特斯拉的“改变世界的创业公司”。

大众目光也因此聚焦在Elizabeth 身上，她总是穿着Steve Jobs同款高领黑色长袖衫，被人们称为女版“乔布斯”；2015年，她被福布斯杂志评选为全球最年轻的女性亿万富翁；同年又入选了时代杂志2015年最具影响力100人名单。

完美公司被曝技术丑闻，投资人的钱打了水漂

但这个看似完美的创业故事，在两获普利策奖的医疗记者John Carreyrou眼中，却是漏洞百出。

2015年10月16日，《华尔街日报》刊发文章“热门创业公司Theranos正挣扎于它的血液检测技术”。血液检测事关重大，这件丑闻引发了舆论的彻底倒戈，之后关于Theranos的技术丑闻接连被曝出。

文章称，公司宣称的200多项检测中，Theranos的Edison仪器实际能进行的仅有15项，而真正获得FDA批文的只有1项。公司收到的血液样本，只有不到6%的样本是用自家的仪器检验，剩下的绝大部分都是用西门子制造的商用分析仪器进行。

Theranos不仅在样本检测量上进行造假，更有内部员工爆料，公司高层经常要求实验人员删除“表现不好”的数据，以掩盖公司技术缺陷的事实。

2016年6月1日，《福布斯》发表文章，将Holmes的个人净资产从45亿美元归零，理由是这家公司弄虚作假，实际价值被严重高估。然而此前，Elizabeth 曾被《福布斯》评为全球创业女首富。

直到今年6月，Elizabeth Holmes有11项联邦指控，包括电信欺诈和串谋实施电信欺诈。

Theranos也被美国证券交易委员会告上法庭，根据指控，Theranos在2014年欺骗投资者称至少能产生1亿美元收入，而公司当年的实际收入只有10万美元。

最后，Theranos和美国证交会达成和解，Elizabeth放弃了对公司的主要投票控制权，同意缴纳50万美元罚款，10年内被禁在美国上市公司担任高级管理职务。

这种处理，已经和认罪没啥区别，Holmes也一夜走下神坛，声名狼藉。

曾经让资本趋之若鹜的Theranos，跌落谷底的同时，也将投资人们的钱打了水漂。

据报道，新闻大亨默多克投资了1.25亿美元，最后只拿回400万美元；

沃尔顿家族的吉姆·沃尔顿、罗伯逊·沃尔顿和爱丽丝·沃尔顿三人，共损失了1.5亿美元；

全美第五富有的考克斯家族，损失了1亿美元；

前世界首富、墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆，损失了3000万美元……

（图源自财富杂志）

怎样才能避免成为下一个Theranos？

在没有实际可靠技术的前提下，邀来政界大佬加入董事会背书、获得世界顶级投资人过亿投资，这一切都显得很不可思议。这场闹剧的背后，我们看到不少投资人以及媒体都作出了错误的判断，而这些都需要成为市场的前车之鉴。

1、 固步自封的危险

任何群组的讨论都倾向于讨论已知的事物，董事会也是如此——讨论他们共同完成的事业、过去的美好时光、共同的朋友和熟悉的事物。但他们永远不会谈论他们不知道的事情。

因此，尽管Theranos的董事会成员在各自的领域都有学识和能力，但仅有两人有部分程度上的医学背景，而绝大部分成员，没有知识基础对Theranos的技术进展进行探究，如今的局面也证明，他们的讨论范围并没有突破自己的已知内容。

2、小心童话故事

一位年轻、有魅力的CEO提出了一个革命性的、改变行业的想法，并且伴随着高回报的商业价值。这样一个诱人的、好得让人难以置信的故事，在硅谷总是更有说服力，毕竟Facebook、Google、苹果都是这样的例子。

不同的是，Theranos是个谎言，它并不拥有像Google搜索引擎、或是苹果革新硬件那样的扎实的技术核心。这里就不得不提董事会的职责：在充分了解产品后提出问题， 打破一个过于美好的故事构建，发现隐藏在包装之下的问题。

3、窥见自我欺骗

最后，作为CEO， Holmes肯定知道，公司的技术远远达不到她对外宣称的程度。然而，她一再地、令人信服地、充满激情地坚称，事实的确如此。这就引出了一个问题：她欺骗自己到了怎样一个地步？

她被推上舆论巅峰，被塑造成了一个传奇和英雄。直到站在法庭之上，Holmes都不承认自己在整件事中有任何不当行为。因为她对自己做的事，有着信念一般的坚持，最终，董事会、团队、家庭，都会受到这样的领导者的潜移默化的影响，他们会趋于更相信大多数人相信的事。

所以我们必须强调，在团队决策过程中，有必要进行客观且动态的观察。开发这种洞察力需要努力，而且要走出舒适圈。

但这样做，无疑将会避免下一个Theranos的诞生。

作者 / 于颜如