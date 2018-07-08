2天500亿“爆雷”！100多万用户遭殃

原标题：2天500亿“爆雷”！杭州警方紧急查办100多万用户遭殃

现在的P2P越来越不像话，原来都是说好3个月跑路，后来一个月跑路，现在1个星期都要跑路，根本来不及跑。

善林、唐小僧炸完联璧炸，联璧炸完连环炸。这次，P2P的雷，从上海炸到杭州来了。

2天500亿平台爆雷，投资者欲哭无泪

7月6日，杭州又一家百亿级P2P平台人人爱家金融官网发布清盘公告。公告显示，自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期，平台代偿出现重大困难，自2018年7月5日起全面停止网贷业务运营并开始良性清盘。

而就在7月3日夜里，佐助金服旗下的平台牛板金也公告，因为有9852万元的借款项目出现逾期，已准备清盘。

21世纪经济报道记者在杭州市公安局江干区分局看到，牛板金的投资人已经挤满了受案中心，投资者有来自杭州的，也有来自德清和上海的，投资额也从几万元到几十万甚至上百万元不等。

21世纪经济报道记者从相关人士处获悉，江干区经侦大队已经对牛板金立案，牛板金创始人兼CEO王旭航已经于7月5日以涉嫌“非法吸收公众存款”罪名被公安传唤，公司办公室也已被查封。

牛板金在业内，也可谓大名鼎鼎。官网显示，牛板金自上线以来，累计交易额已达到390亿；累计交易笔数为2，464，810笔，累计用户规模825，395人。据说甚至有人卖房投资。

除了牛板金，杭州最近的网贷平台都不平静。

7月7日，杭州市公安局江干分局发布，对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。云端金融累积成交金额高达45亿，号称16%收益率，累计用户13.3万。

7月6日，杭州市公安局西湖区分局发布微博：对杭州祺天优贷非法吸取公众存款罪立案侦查。累计成交金额68亿。

7月6日，杭州市公安局西湖区分局发布微博：对杭州优杨投资非法吸取公众存款罪立案侦查。累计交易额为34.6亿，用户98万。

截至发稿，这两天杭州出事的P2P平台加总，累计交易总额就超过了500亿，用户数量应超百万人。

信任危机已经在行业蔓延。一位杭州网贷平台高管对21世纪经济报道记者表示，最近爆雷事件给浙江地区的平台也造成了普遍的影响，流动性普遍承压，可能还有平台即将爆雷。

现在，P2P已经成为巨大韭菜互割场所。据网贷之家最新统计显示，仅6月份，全国共计有46家网贷平台出现问题。

做P2P的到底是一群什么人？

别看现在王旭航一夜之间衣衫褴褛，锒铛入狱，其实，创立牛板金之前，王旭航的经历堪称完美，名校+银行系高管！去年8月18日，在2017年浙江金融创新高峰论坛上，王旭航还获得了浙江金融创新人物称号。

而在其它管理成员中，唯一人感觉眼前一亮的就是牛板金的首席财务管马晓琳了。

这年头，做P2P的什么人都有，有做券商的、有做银行的、有卖螺丝的、有做销售的、有做模特的，有小学没毕业的，也有富二代。。。

更多所谓的大企业，一个做外卖的连牌照都没拿到就急着进军P2P、搞地产也想进军金融。

P2P犯罪是普遍性犯罪，比拼的本质其实是法不责众。一个套利方式一出来，然后就全国蔓延开来，任何一个机构都可以操作，套利门槛极低，不需要智商，也不需要情商，只要胆子大就行了。

然而，出来混迟早要还的！

上周，全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动部署推进会召开，公安部部长出席并讲话，决定组织开展打击非法集资犯罪专项行动。

这次专项活动的主要内容是什么？新闻里讲得很明白，主要聚焦以下四种非法金融行为：

互联网金融领域非法集资

网络传销

违法交易场所经济犯罪

利用金融机构实施非法集资

国家正式动手，一场打击非法集资的行动开始了！

这次动手可不再仅仅是普通罚款了事。你想想，公安都参与进来了，而且宣布要加大“依法精准打击，切实打出成效”，这意味着什么？

一句话：要抓人了！传销骗子、金融骗子们，颤抖吧！你们的末日到了！

我们不能再人傻钱多了

李笑来和人私下谈话的录音泄露割韭菜的潜规则，震惊整个金融圈。

李笑来的私下言辞把传销金融赚钱的核心奥秘给暴露了：从上到下，都在做局。傻子太多，骗子不够用。

论韭菜的觉悟

股市、楼市、币圈、P2P……割韭菜有N种方式，总有一款适合你。

币圈里的收割，是骗子收割傻子，是概念泡沫对一夜暴富心理的全面收割。

P2P里的收割，是庞氏陷阱的演绎，利用的是高息理财的诱惑，让无处可去的资金自动入局，再利用类传销的模式，拉新还旧，维系着高回报的神话。

股市里的收割，是信息不对称的收割，是散户追涨杀跌式的收割。

……

击鼓传花，鼓声总有停止的一刻。

所以，永远不要做最后接棒的人。如果你完全没有把握，那就不要参与，这是韭菜该有的觉悟。

善良的人们，在这个太多镰刀的世界，如果你不想成为韭菜，就要牢记下面两位说的话：

银保监会主席郭树清：对于非法金融，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。

刘鹤：做生意是要有本钱的，借钱是要还的，投资是要承担风险的，做坏事是要付出代价的。

文章观点仅代表作者观点，不代表本公众号立场；文中投资建议仅供参考。

来源：21金融圈整合21世纪经济报道，央视财经；房屋屋（its-home）作者：凯风