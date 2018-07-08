借校园贷买手机 400多名大学生成被告？真相是这个

当唯利是图的商家遇到涉世未深的学生，最近几年校园贷引出的是非层出不穷，高利贷、暴力催收、裸条贷款……尽管早在2017年，监管部门便已叫停校园贷，要求网贷机构退出校园，但这波巨浪引起的涟漪仍在蔓延。

最近，一篇南国早报《借“校园贷”买高档手机 400多名大学生成被告》的报道刷屏了。报道提到，广西、江西、贵州、湖南、湖北等各地高校400多名大学生，通过广西某金融投资公司借钱买高档手机后，却还不起钱，最终成为被告。让人震惊的是，不少大学生还认为：他们借的钱可以不用还。

该报道引起了舆论关注，不少网友指责大学生巨婴、逃避责任、借钱享受等等，而网贷机构则成了“受害者”。不过，在新闻经过几天的发酵后，更多的真相逐渐浮出水面。

400多名大学生贷款买高档手机，

不还款成被告

根据南国早报的报道，今年上半年，南宁市西乡塘区法院高新法庭陆续受理广西某金融投资公司诉高校学生借款合同纠纷案件，400多名大学生成被告。

据主办该案的黄支革法官介绍，这批“校园贷”是大学生通过广西某金融投资公司的“704校花”业务借贷，从借款合同看，每个案件借款金额在7000元左右，大都拿来买高档手机。

手机到手后，这些大学生没有还钱，从而成为被告。

为保障被告大学生的合法权益，6月初，主办法官和原告方专门赶赴贵州贵阳市两所高校，找到20名被告大学生，希望他们参加座谈会，协商还钱。令人遗憾的是，没有一人愿意参加。

主办法官只好和高校老师沟通，原告也提出了调解方案。

按照该方案，如果被告一次性付清本金和诉讼费用，原告放弃利息、手续费、违约金（在合同中有约定）等诉讼请求，并同意结案。

然而，此行只有3名大学生选择和解，并一次性归还了借款。

这3名大学生已找到好工作，毕业就去报到；父母担心他们因此事“丢”了工作，所以就替他们出钱处理。

报道称，这3名大学生表示，收到法院传票后，被起诉的大学生专门成立了QQ群！他们认为，国家打击高利贷、非法放贷，而这个“校园贷”是非法放贷，所以他们借的钱可以不用还。

每经小编注意到，7月4日央视《社会与法》频道也对该案进行了报道。在报道中，主办法官表示，就目前的材料来看，该校园贷并不存在违法之处，法院为学生争取的调解条件依然有效。

法官表示，待法院对案件做出判决后，判决一旦生效，该贷款公司一定会申请强制执行。届时，如果学生们继续无视生效判决和法院执行，将会面临被列入失信黑名单的不利局面。

兼职换购套路多，一不小心就中招

然而根据媒体报道，众多学生反映，他们是被“704校花”骗了，并非故意不还款，网络上对他们的指责有失偏颇。

公开信息显示，“704校花”是广西柒零肆金融投资有限公司（以下简称704公司）推出的一款“兼职换购”产品，为在校大学生提供贷款及商品分期换购，大学生通过兼职或现金还款等方式还贷。

证券时报获得的一份《柒零肆个人借款及商品分期使用合同》显示：

甲方（即大学生）向乙方（即704）取得的分期商品总额为5610元，甲方通过兼职方式取得报酬，兼职还款期限为1年，甲方每月需向乙方支付借款利息和管理费61元，每期偿还借款及其余费用合计529元。甲方如有逾期需要支付借款本金的千分之二的违约金给乙方。按照约定，甲方每个月需完成41个小时的兼职，工时费是13元/小时。

听起来还不错吧，大学生既可以获得心仪的电子产品，还能通过兼职锻炼自己。然而，在实际的执行中却出现了不少的问题。

第一是，704校花平台提供的兼职非常少，很难抢到，这导致很多学生只得现金还款。

第二是，704公司推出一款APP，要求通过APP还款，但该APP存在一系列技术问题，如还款了仍显示逾期、无法充值还款等。

第三是，违约通知不及时，有的人可能少还了几块钱，但是704公司两个月后才通知，这违约金非常高。因为不是按少还的几块钱，而是按照你本金的千分之二来计算违约金。

第四是，暴力催收，包括泼油漆、到学校撒传单、骚扰家长等。

▲催收员在贴吧发布的催收图片

其实，早在2016年长沙晚报便报道了一起704校花“兼职换购”引发的争议。

报道中，一名女大学生因当年5月300多元欠款逾期，最后到当年11月被要求还款近4000元。更重要的是，此前工作人员曾表示她之前的账单已经结清。

根据长沙晚报当时的报道，当时704校花的受害者已经达到300多名，分别来自长沙、南昌、武汉、桂林、成都、重庆、合肥、郑州等地的高校。

“704校花”业务已被叫停

根据天眼查的数据，广西柒零肆金融投资有限公司注册于2015年，公司称704校花是专门为大学生提供兼职、兼职换购、实习的服务平台，产品零首付零利息。

公司核心人员为董事长王晓勇，总经理潘建鹏。

根据天眼查的数据，该公司曾获得两轮投资，天使轮融资额近千万人民币，投资方为高盛，Pre-A论融资额2000万人民币，投资方为红邑资本。

公司发布的招聘信息还称：

（公司）这种模式一不小心被百度李董、高盛投资集团首席执行官成长青老师、金山总裁张董、新希望刘董、信用宝涂董等同时认可看好。

据柳州市政府网2015年10月份大事记，2015年10月13日柳州银行与广西柒零肆金融投资有限公司签订战略合作协议。根据协议，双方顺应互联网金融新业态，资源共享、优势互补，共同打造“互联网+金融”的特色化服务模式。

不过，截至目前，在苹果和安卓的应用商店，已经无法找到704校花APP，公司官网也无法打开，电话为空号。

据媒体报道，目前，“704校花”业务已经被国家叫停，704公司处于追债阶段。而据澎湃新闻报道，与704公司曾有合作的柳州银行已经暂停“704校花”的贷款业务。