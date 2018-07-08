备案延期、平台频暴雷 P2P网贷的“惶恐六月”

作者：胡群

刚刚过去的6月，将会被载入P2P网贷行业史中。

唐小僧、联璧金融等高返平台接连“爆雷”，陆金所代销产品逾期，原定于6月末网贷备案延期，令不少投资人处于“惶恐”之中，尽管部分头部平台抱团联合发布合规自律倡议书。

“要注意区分项目逾期和跑路、爆雷有本质不同。对于正常的项目逾期，如果平台本身是合规经营的，又能够勇于承担，积极主动、公开透明地进行处置，不妨给平台一点时间。”开鑫贷总经理鲍建富认为，这轮爆雷的大多数平台按照监管的“1+3”（一个办法三个指引）制度体系，希望看到行业最终能够实现良币驱逐劣币，但同时也希望各方能掌握好节奏，让这个阵痛期越短越好，尽最大可能保护好投资者的利益，实现行业平稳过渡。

然而，熬过了6月，以后的日子就会好一些吗？多位P2P行业及研究人士向经济观察报记者表示，现在市场仅存1800余家平台，但行业集中度较高，贷款余额前100名的平台累计贷款余额占整个行业的比例约为70%，因此，未来将有更多平台退出。

“打怪升级”

“很多时候感觉我们是像在打游戏，打怪升级。我们总是期望着这一关过了，下一关会更容易，但是事实往往相反，这一关过了，下一关更难。”捷越联合创始人王晓婷表示，在这创业的五年中，整个金融体系以及征信体系慢慢在改善，个贷也从野蛮发展，走到了监管政策的相继出台。

近年来，P2P网贷发展速度太快，以至于传统监管模式跟不上监管需求。

作为P2P网贷监管部门，中国银保监会普惠金融部主任李均峰在参加“2018陆家嘴论坛”期间接受采访时表示，原本定于2018年6月底前完成的P2P网络借贷备案工作已延期。对于备案工作是否有望在年内完成，李均锋表示，我们继续进一步做工作，年内还不行，还得继续加把力。

然而，相当一部分平台已经等不到备案实施。据网贷之家研究中心不完全统计，2018年1-6月停业及问题平台共有323家，仅6月停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家。“行业目前最大的风险，不是跑路而是没有一个健康的风险释放机制。我们希望监管部门，不仅有监管措施，还要帮助行业形成一个健康的风险释放机制，这样，一些从业者可以知难而退，一些平台也不需要文过饰非。”信而富创始人、CEO 王征宇称，当前频繁出现的“爆雷潮”，导致P2P行业风险被夸大，单一维度的衡量标准无法真实反映行业现状。从第三方研究机构对所谓“雷”的总结情况来看，这些“雷”更多是行业发展优胜劣汰的结果，而非行业风险增大。

网贷之家研究员王海梅认为，出现这一现象的原因主要是，在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，平台的运营成本和合规成本不断增加，借款人逾期率上升，导致不合规、经营不善的平台不断出现“爆雷”情况。

然而，“爆雷”背后还存在一些深层次原因。

P2P网贷成立的初衷是更好满足中小微企业和个人投融资需求，这为探索数字普惠金融找到了另一种解决方案。在2015年7月18日之前，国内P2P网贷在无任何金融监管状态下“裸奔”8年。

由于中国信贷服务存在巨大的供需缺口，而快速发展的互联网金融为网络贷款提供了较为完善的基础设施，使得P2P网贷迅速成为“普惠金融”的另一种表现形式。

“我觉得没有大股东背景的纯互联网理财平台都要谨慎对待。即使他们本身不想成为骗子，一有风吹草动，也会有流动性风险，对于这样的平台，最大的风险不是信用风险，而是流动性风险。”一位来自股份制银行人士向经济观察报记者表示，在现在资金价格奇高，销售提成奇高的情况下，资本市场又不景气，社会融资成本居高不下，高收益好项目很少，很多平台最后只能通过庞氏骗局流程来兑付。

虽然6月网贷行业已惊现诸多“不确定”事件，但P2P行业研究人士担心，由于监管趋严，大部分平台将很难顺利通过备案，担心平台负责人通过高收益率诱骗投资人继续投资，如此一来，一旦平台负责人跑路，投资人将遭遇更大损失。

牌照管理

虽然在过去的一个多月中，P2P网贷行业遭遇重创，但黯淡中仍有一抹亮色，近日多家平台宣布已获得融资或签署融资框架协议。

爱钱帮日前宣布完成B+轮融资，融资金额3亿元，投资方为信义资本创始人、原百度副总裁陆复斌；付融宝宣布达成B轮融资，荣获万家乐控股股东战略投资8亿元，目前双方已签署框架协议。

然而，行业的稳健发展远非资本融资所能解决。铜板街创始人、董事长何俊认为，对P2P企业影响比较大的分别是监管方政府、资金端的出借人、资产端的借款人。监管层应探索将规模较大、具有系统性重要的互联网金融业务纳入宏观审慎管理框架，对其进行宏观审慎评估，防范系统性风险。

一位北京的互联网金融平台COO向经济观察报记者透露，目前中国互联网金融协会正与百行征信探索合格投资者与借款人的信用体系。在投资人一端，力求将具有一定金融素养且有投资能力，可以承受投资损失风险，或具有自我保护能力的人筛选出来，给予其投资方面更大的自由。在借款人一端，将规避“恶意骗贷”“过度借贷”的个人及中小企业主。

对于该消息，截至记者发稿时，中国互联网金融协会方面尚未给予回复。

但在7月3日，中国互联网金融协会官网发布消息称，中国互联网金融协会近期在深圳福田会堂举办“互联网金融信用信息共享平台”（以下简称共享平台）接入培训，来自福田区的65家P2P网贷机构参加了此次培训，并签署合作协议。

“保护投资者利益内涵有二，一是保护较弱投资者不受高风险产品的冲击；二是保护较强投资者的投资自由。”大成律师事务所余英杰律师称。

“网贷行业下半场中，牌照管理依旧是关键词。监管层多次提到金融业务需要持牌经营的监管理念，其中不仅是金融机构，而是从事金融业务的企业都需要牌照。”6月29日，中国社会科学院金融研究所法与金融室副主任尹振涛在“新金融新趋势暨2018年金融科技峰会”上表示，目前网贷行业面临转型升级，很多网贷机构转型为科技公司，围绕科技赋能问题是网贷行业、金融科技行业一个重要发展方向和思路。网贷行业要有普惠初心、要敬畏风险，找准自己的发展方向。