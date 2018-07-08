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猎聘们的野望与前程无忧们的对抗

猎聘们的野望与前程无忧们的对抗
2018年07月08日 07:12 经济观察报
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　　作者：任晓宁

　　处于跑马圈地阶段的在线招聘行业，最近热闹异常，新秀与传统平台间的对抗变得激烈。

　　6月29日，猎聘创始人兼CEO戴科彬在港交所敲钟时，竖起大拇指，至此在线招聘领域的“搅局者”猎聘（06100.HK）母公司“有才天下信息技术有限公司”,正式在香港联合交易所挂牌上市。猎聘上市似乎刺激到业内的两大传统平台，其上市前后几天，成立20年之久的招聘平台前程无忧与智联招聘的老大们,罕见主动发声。

　　无独有偶，世界杯期间BOSS直聘洗脑广告，虽遭低俗质疑但确实刷了一把存在感。创业者王吉告诉经济观察报，BOSS直聘广告上线前，他一天能收到一两封简历，广告上线后，数量增长到一天六七封。

　　新秀正在发起挑战，传统平台早有危机感。“有些小小的压力，”接受经济观察报记者专访时，智联招聘执行副总裁孙群坦承。但他认为，招聘是结果导向的行业，这一点上，传统平台依旧占据优势地位。

　　猎聘创始人戴科彬则对记者强调，这个市场潜力巨大。招聘背后广袤的人力资源服务市场是新秀们瞄准的“肥肉”。“包括整个人才服务的供应链，我们现在每个部分都有布局。”戴科彬说。

　　回到眼下，最重要的还是生存。采访过程中，多位采访对象不约而同都提到了招聘企业生存的艰难。

　　“招聘行业的指标太透明太残酷了，我们每年都是在竞争很恶劣的情况下存活下来，”前程无忧首席运营官简思怀说。孙群向记者分析，原因之一在于之前国内企业服务市场的不标准化。但随着市场变化，孙群认为，5年以后，BAT、TMD之外，也会出现招聘行业的巨头企业。

　　新秀猛烈进攻之下，传统平台在防守中尝试改变。对抗与改变间，这个被视为“上古模式”的互联网细分行业，渴望着更大的生存空间。

　　新秀的野望

　　“等这次到期，我打算把付费停了。”王吉创办了两家中小型公司，有60人左右的员工需求。为找到这些人，他每年在各大招聘平台上付费超过5万元，但他计划，以后不在任何一家传统平台付费了。

　　新秀平台是王吉之后招人的首选。当前，招聘新秀正不断崛起。6月29日，猎聘在香港上市，当日市值为156.6亿港元，与成立20年的美国上市公司前程无忧相比，份额并不算小。世界杯期间，BOSS直聘成为热议的对象，尽管被吐槽为“洗脑”广告，但多次上了微博热搜，并有明显成果。

　　商业世界里从不缺挑战者，尤其对于不擅改变者。2014年，华平投资7000万美元领投猎聘C轮，在IPO前持股23.89%。猎聘上市前几天的采访中，华平投资合伙人丁毅告诉记者，他看好新兴平台的新模式，“上世纪九十年代至今，原先三大招聘平台互联网招聘的模式基本没怎么改变过，产品过老。”

　　最近跳槽到一家互联网金融公司的石姓女士说，她三次跳槽经历，分别入职世界500强公司，金融公司与互联网金融公司，使用的都是猎聘。“智联招聘和前程无忧里，至少薪酬看起来不是特别够。”

　　上述石姓女士最近一次跳槽薪酬为年薪80万元。但她也发现，猎聘只对某些特定行业有吸引力，其丈夫在培训行业，他同样在猎聘投送简历，却“一直没人理他。”

　　中高端人才是猎聘抓住的一个机会，也是其招股书里最有说服力的故事之一。这家2011年上线的互联网招聘平台，2016年成为国内招聘领域的独角兽企业，估值超过10亿美金；两年后，猎聘成为第一家登陆港股的招聘平台。

　　在猎头顾问李铭看来，猎聘的模式并不新鲜。李铭早些年从事过人力资源工作，当时就接触过智联招聘、前程无忧、中华英才网的高端猎头模式，但她告诉记者，相对比还是猎聘的产品更好用一些。

　　发起挑战的还有58同城。目前，58同城覆盖了58招聘、赶集网招聘、中华英才网、招才猫四大招聘平台。58同城创始人姚劲波在一次采访中公布的数据是，58招聘每年为3　亿人次用户提供就业机会，招聘业务范围覆盖全国500个城市。

　　王吉的付费项目中，很大一部分付给了58同城。他有一家高端家政公司，需要大量家政服务人员，而这部分人员，基本只在58同城投放信息。为了获得这些信息，王吉每年需要支付58同城12800元的费用。

　　“58同城会对主打中低层的招聘网站带来很大冲击。”猎聘创始人戴科彬向经济观察报表达了这样的观点。

　　新秀们更看重的是，招聘平台是一个打开人力资源服务的通道。“包括整个人才服务的供应链，我们现在每个部分都有布局，”戴科彬说。丁毅也有同样的想法，“如果向企业服务，通过一个抓手抓住了，可以衍生做很多，比如说薪资服务、福利、培训、派遣等等，这是非常大的市场，”衍生服务的前提是得到企业的信任，这时招聘就至关重要，“抓住HR的话，有一个信任在里面，可以切入做更多其他的事情。”

　　老将的对抗

　　面对挑战者的冲击，简思怀早有应对。去年，以简思怀为主导，前程无忧1.2亿美元投资招聘新秀拉勾网，获得拉勾网60%的股权。更早些时候，前程无忧收购“应届生求职网”以及专业人才测评机构“智鼎在线”，被业界视为老牌招聘网站的革新。

　　智联招聘变动更大。去年9月30日，智联招聘宣布完成所有私有化交易，从纽交所退市。孙群告诉经济观察报，私有化的原因之一是为了未来，“招聘行业过去十年是看现金流，未来要看速度、增长，和量。”他认为，退市后，智联招聘能做一些与未来增长速度有关的事情，而不再因股价波动的影响只关注当下业绩。

　　前程无忧与智联招聘，都是中国互联网早期就已经成立的网站。智联招聘成立于1997年，前程无忧成立于1999年。当时国内同期诞生的互联网企业包括互联网巨头百度腾讯阿里巴巴，以及四大门户。

　　与同期诞生的互联网公司相比，招聘行业的增长并不引人瞩目。前程无忧于2004年上市，当前市值为60亿美元。对比当年同期公司，招聘行业明显落后了。

　　招聘新秀的冲击，对于智联招聘这样的平台而言，是机会还是挑战？“他们进来后，会让我们有前进的动力，”孙群告诉经济观察报。

　　与新秀相比，能让这些传统招聘网站感到安心的，是他们20年间所积累的企业资源，企业HR是他们服务的直接对象，通过数千人的销售团队直接服务企业，他们与企业保持了良好关系。目前前程无忧有效简历数为1亿份，日均访问用户2000万，一天在线职位接近700万条。智联招聘有415万个企业活跃用户，其中包括超过80%的世界500强企业，每天发布的新增岗位有63万个，过去一年，有5600万人通过智联招聘获得面试机会。“目前的行业壁垒还是数据规模，”孙群说。

　　“来自B端的毛利，在行业里算暴利。”简思怀说。前程无忧财报显示，2017年，前程无忧总营收为人民币 28.8亿元，比 2016财年增长21.4%；2018年第一季度，前程无忧总营收为人民币8.1亿元，比去年同期增长33.5%。

　　智联招聘没有公布最近一年的数据，但其官方提供给记者的数据是，目前年付费在20万元以上的企业数量超过15000个，并且企业数量、用户数量还在增长。

　　招聘行业主要商业模式还是向企业收取费用。新入场者也不例外。猎聘通行的模式是，招聘平台设计不同套餐产品，向企业人力资源部门提供求职人员简历，企业人力部门根据需求支付不同费用。根据猎聘招股书，猎聘每个套餐通常费用在1年1万元至4万元之间。

　　企业服务领域，前程无忧与智联招聘也早已入场。简思怀告诉记者，前程无忧主要收入来源于企业服务，基本上达到100%的比例。企业人才招聘之外，企业人力培训、测评、人事外包等已成为前程无忧最大业务。

　　与前程无忧相比，智联招聘有了更多战略转型。2017年7月起，智联招聘停止向企业收取发布费用，智联招聘认为，这可以建立开放的人力资本生态，帮更多中小企业降低门槛。这一决定减少了近20%的直接收入来源，但试验后孙群发现，这让智联招聘收入增长更快，且面对的客户市场更大了。

　　赢家不通吃

　　孙群加盟智联招聘前，有多年国外咨询机构工作经历，去年选择加入智联招聘，他看好的，是招聘行业未来的增长。

　　“用户市场变化很大，以前用户六七年换一次工作，现在一两年就换，”随着用户更换工作频率的增加，用人企业招聘员工的需求也同时增大，孙群认为，现在是招聘行业可以做大的一个机会。

　　王吉创业后发现，招聘是一个长期的刚需，“以前不知道还要在这里花这么多钱，”王吉说，但这笔钱，他必须出。

　　几天前，猎聘在一众新秀中抢先上市，暂时占据了领先位置，戴科彬所看好的，也是中高端人才的未来市场。灼识咨询数据显示，2013年至2017年，中国城市地区中高端人才总数由5160万增长至7660万，预计2022年达1.2亿人。年复增长率为10.2%。

　　戴科彬告诉记者，仅2017年，中高端人才就有967亿元的市场规模，“这个市场其实蛮大的。”

　　回到当前，老将与新秀均面临生存挑战。传统企业有资源优势，但用户体验上，似乎落后了一个时代，逐渐丧失年轻用户群体。“你简直无法想象，现在还通过发邮件的方式回馈信息，并且界面不能自动适应屏幕，看起来很费劲，”王吉这样吐槽一家传统招聘平台。

　　新秀的体验普遍偏好，更适应喜欢频繁换工作的年轻人的需要，但新秀一般都是垂直领域突出，猎聘垂直于中高端人才，58擅长聚集蓝领人才，拉勾网专注于互联网行业招聘，成为巨头的路上，新秀招聘平台横向拓展性也需要等待验证。

　　“不管猎聘还是其他招聘平台，怎样保证持续的求职者数据，对猎头和企业都是最具吸引力的。”猎头李铭认为。

　　数据与技术被多家招聘企业定义为今后发力重点。最近一年内，智联招聘的技术团队每过4个月就会人数翻番，孙群说，有了海量数据之后，更重要的是让数据互相适配，让企业找到想找的员工，让人才找到想要的工作，这些，都需要技术支持。

　　猎聘上市后，募集资金主要发力点之一也是技术。戴科彬把产品技术排在第一位，“分公司很多，只有研发中心设置在总部。我会只抓研发，投入大量时间、精力、人力、物力，搞产品研发数据，这是我的核心。”戴科彬告诉记者。

　　新秀猛烈进攻，老将在防守中改变。招聘赛道上，很长一段时间内，新秀与老将持续共存，这也是行业特色之一。“这个市场不会赢家通吃，”戴科彬认为，招聘或者说整个人才服务市场，拼的是效率、服务和质量，而不是拼资本，这与大多数互联网企业不同，很难一家独大。

　　前程无忧与智联招聘两家和平共处了近20年，现在，新秀不断成长，局面有了新改变——这未必不好，按照孙群的说法，更多玩家在行业里竞争，才会让市场有更多新机会。“我们非常看好HR赛道，并认为其中可以跑出几个巨头企业，”投资人丁毅的说法，或可折射出当前招聘从业者的心态。

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